Cidades do AC receberam mais de R$ 44 milhões em repasses no mês de janeiro, aponta Sefaz

A Polícia Civil do município de Porto Acre investiga as circunstâncias de um incêndio criminoso na casa de uma propriedade rural do ex-deputado estadual Ney Amorim.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira, 13, na fazenda de Amorim, localizada na Vila do V, região do município de Porto Acre.

De acordo com as informações, bandidos armados teriam invadida a residência. O caseiro teria se trancado dentro de um cômodo do imóvel.

Como o grupo criminoso não conseguiu abrir a porta, corta a mangueira do gás e ateou fogo. O grupo que estava em uma caminhonete fugiu logo em seguida.

A Polícia Civil investiga o caso como um assalto, seguido de incêndio criminoso.

