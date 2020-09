Com assessoria

Publicada na edição desta quinta-feira, 17, do Diário Oficial da União, a portaria 2405 institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.

O Acre receberá mais de R$ 914,3 mil para promover, entre outras ações, atendimento em saúde às populações dispersas; população indígena não aldeada; populações do campo, da floresta e das águas; população ribeirinha; população assentada; população quilombola; população em situação de rua; povo cigano; população circense; população privada de liberdade; adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; população residente em áreas de comunidades e favela.

Pelo menos 224 unidades de saúde da família serão atendidas nos 22 municípios acreanos. Os recursos servem para diferentes ações, como realizar a estratificação de risco das pessoas com sintomas de síndrome gripal ou com suspeita ou confirmação de Covid-19 para identificação e atenção aos casos leves e encaminhamento seguro e imediato de casos graves aos serviços especializados de referência; e atualizar e qualificar os dados cadastrais da população acompanhada pelas equipes e serviços da APS, com o preenchimento obrigatório de informações autodeclaradas como os campos raça, cor ou etnia nos casos de povos e comunidades tradicionais.

