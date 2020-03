A prefeitura de Tarauacá, no interior do Acre, declarou situação de emergência em razão do aumento de casos do novo coronavírus no estado.

Em um decreto, publicado na edição desta terça-feira (24) do Diário Oficial do Estado (DOE), a prefeita da cidade, Marilete Vitorino, determinou uma série de medidas para evitar a proliferação da Covid-19.