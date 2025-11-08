Cotidiano
Cidadão honorário brasileiro, Lewis Hamilton correrá com capacete verde e amarelo em SP
Cidadão honorário brasileiro desde 2022 — honraria conquistada após percorrer o Autódromo de Interlagos com a bandeira do Brasil, como fazia Ayrton Senna, ao vencer uma corrida —, o piloto Lewis Hamilton irá disputar uma prova no país pela primeira vez em um carro da Ferrari neste fim de semana. E, para isso, irá usar um capacete em verde e amarelo, com direito ao círculo azul e ao “Ordem e Progresso”, assim como a nossa bandeira.
“Um capacete especial para uma corrida especial”, definiu uma postagem da Scuderia nas redes sociais, que mostra detalhes do equipamento, que já será usado neste sábado, dia em que o Grande Prêmio do Brasil, realizado em São Paulo, tem corrida sprint e treino classificatório.
No dia anterior, Hamilton lembrou da “grande honra” de ter recebido a nacionalidade brasileira. “Estar aqui todos os anos é sempre um dos momentos mais especiais para mim”, escreveu ele em uma publicação, em que agradeceu ao carinho dos fãs. “Correr com essa bandeira no meu capacete significa muito para mim.”
Essa não é a primeira vez em que o piloto homenageia o Brasil. Em 2011, pela McLaren, correu com elementos semelhantes ao capacete que Senna — tricampeão mundial, de quem o britânico foi fã — usava. Depois, com a Mercedes, repetiu o feito em 2022, 2023 e 2024, variando entre referências ao Cristo Redentor e ao “S” de Senna.
Árbitro Ruan Santos morre em acidente na estrada de Porto Acre
O árbitro Ruan Rhiler Santos, 23, morreu neste sábado, 8, em acidente de trânsito no quilômetro 18, na estrada de Porto Acre. Ruan trafegava em uma motocicleta no sentido Rio Branco/Porto Acre quando um veículo invadiu a contramão ocasionando o acidente fatal. Ruan Santos é filho do árbitro Fábio Santos.
Futebol e futsal
Ruan Santos trabalhava como árbitro na Federação de Futebol do Acre (FFAC) e na Federação Acreana de Futsal (Fafs). Na última quinta, 6, Ruan Santos apitou a partida entre Furacão do Norte e Acre Esporte, no Tonicão, pelas quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15.
Jogos suspensos
A FFAC e a Fafs suspenderam todas as partidas programadas para o fim de semana por causa da morte de Ruan Santos.
Epitaciolândia vence nos pênaltis e garante vaga histórica nas semifinais do Sub-15
Equipe do Alto Acre elimina o AFEX e se junta ao Galvez entre os quatro melhores do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15
O time do Epitaciolândia fez história ao garantir vaga nas semifinais do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15, após uma vitória dramática nos pênaltis sobre a equipe do AFEX (Extrema-RO). O confronto, realizado na tarde dessa sexta-feira (7) no estádio Tonicão, terminou empatado por 2 a 2 no tempo regulamentar, e foi decidido nas cobranças de pênaltis, com triunfo do representante do Alto Acre por 5 a 4.
A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela emoção até os minutos finais. As duas equipes criaram boas oportunidades na segunda etapa, quando todos os gols foram marcados, mas a decisão acabou indo para as penalidades. Com mais frieza nas cobranças, o Epitaciolândia garantiu sua classificação e segue vivo na briga pelo título da categoria.
Na mesma rodada, o Galvez também carimbou sua vaga ao vencer o Esporte Saúde e Lazer por 4 a 1, com destaque para o meia David Iuri, autor de dois gols e eleito o craque da partida.
Com os resultados, as semifinais estão marcadas para a próxima segunda-feira (10), novamente no estádio Tonicão. O Epitaciolândia enfrentará o Santa Cruz às 15h, enquanto o Galvez encara o Furacão do Norte às 16h30.
A equipe epitaciolandense chega embalada e promete lutar por uma vaga inédita na grande final do estadual Sub-15.
COPMBM e Cruz Azul goleiam no Campeonato Estadual
Duas goleadas marcaram os jogos do Campeonato Estadual Sub-13 nesta sexta, 7, no Florestinha. O COPMBM goleou o PSG por 8 a 0 e o Cruz Azul bateu o Xavier Maia por 6 a 1.
Fase de classificação
A fase de classificação do Estadual Sub-13 terá sequência neste sábado, 8, a partir das 15 horas, no Florestinha. Belo Jardim e Plácido de Castro abrem a rodada e na sequência o Santinha joga contra o Botafogo.
