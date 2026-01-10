Ciclone gera alerta de tempestade e ventos acima de 100 km/h no Sul

A formação do primeiro ciclone extratropical de 2026, entre o Paraguai e o norte da Argentina, causou a emissão de alertas de tempestade e vendavais para a região Sul do Brasil.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenomêno pode provocar chuvas de até 100 milímetros por dia e rajadas de.

O ciclone deve avançar para o leste no domingo (11/1), com possibilidade de atingir o extremo sul do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (12/1), o sistema já estará sobre o oceano, afastando-se do litoral brasileiro. Mesmo assim, a previsão indica chuva intensa em curto período e ventos fortes.

Rio Grande do Sul é o estado que concentra os maiores riscos

Entenda três tipos de ciclones

Extratropicais: são os mais comuns no Brasil. Eles se formam em latitudes médias, entre 30° e 60°, associados a frentes frias e possuem núcleo frio.

Tropicais: mais intensos e devastadores, conhecidos como furacões ou tufões em outras regiões, formam-se sobre oceanos perto do Equador e têm núcleo quente.

Subtropicais: um híbrido dos dois anteriores, comuns no litoral do Sudeste do Brasil.

De acordo com o Inmet, o Rio Grande do Sul é o estado que concentra os maiores riscos. Há avisos de perigo para ventos costeiros em Porto Alegre e em parte do litoral, além de alertas de tempestade em quase todo o território gaúcho.

As regiões Centro e Oeste do estado devem ser as mais afetadas, com acumulados que podem chegar a 100 milímetros em apenas seis horas e rajadas de até 100 km/h. Também há risco de vendavais na Região Metropolitana de Porto Alegre e na Serra Gaúcha.

Em Santa Catarina, a previsão indica tempestades em todas as regiões, com possibilidade de chuva intensa em Florianópolis, no Vale do Itajaí, no Oeste Catarinense e na região Serrana.

No Paraná, o alerta também vale para todo o estado. As chuvas mais fortes devem atingir a Grande Curitiba e áreas das regiões Sul e Oeste. Embora o ciclone não atue diretamente sobre Paraná e Santa Catarina, a combinação de calor e a formação de uma frente fria favorecem temporais isolados, principalmente no sudoeste paranaense e no centro-sul catarinense.

Neste sábado (10/1), a chuva ganhou força durante a madrugada no oeste dos dois estados e se espalhou para outras regiões ao longo da tarde. Para o domingo, a previsão é de novas áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas severas.

Já no Rio Grande do Sul, o tempo tende a ficar mais estável no domingo, com céu carregado e chance de chuva fraca a moderada em parte do estado.

Com a formação do ciclone, uma frente fria também deve avançar pelo país, aumentando as condições para chuva em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul.