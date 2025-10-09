Extra
Ciclo da pecuária e exportações elevadas pressionam preço da carne no Acre
O aumento no preço da carne bovina no Acre tem sido resultado de uma combinação de fatores que envolvem o ciclo natural da pecuária e o crescimento das exportações do produto. A avaliação é do pecuarista e empresário do setor de carnes, que explicou que o fenômeno se repete em intervalos de quatro a seis anos, afetando diretamente a oferta de animais para abate.
Segundo ele, o chamado “ciclo pecuário” influencia tanto o preço dos bezerros quanto o ritmo de abate das fêmeas. “Há alguns anos, um bezerro chegou a custar R$ 2.500, enquanto uma vaca valia em torno de R$ 4.500. Com a escassez de bezerros, o produtor segurava as fêmeas, o que reduzia o número de abates. Depois, quando os preços caíram, começou o abate de vacas em larga escala, e isso agora vem gerando falta de animais no mercado”, explicou.
O empresário destacou que essa redução na oferta de gado para o abate gera impacto direto no preço da carne ao consumidor. “Existe um ciclo na pecuária que influencia a disponibilidade de matéria-prima. Quando há menos oferta, o custo de compra aumenta, e esse aumento chega inevitavelmente ao consumidor final”, afirmou.
Exportações recordes agravam cenário
Outro fator que tem contribuído para a alta é o aumento expressivo das exportações de carne bovina do Acre, que já superaram o volume total registrado em 2024. Segundo um empresário do setor, o mercado externo tem oferecido maior rentabilidade, o que tem atraído os produtores.
“A matéria-prima está indo para exportação porque o retorno financeiro é maior. Até o mês passado, o Acre já havia exportado mais bovinos do que durante todo o ano passado. Se o produto não fica aqui, há escassez no mercado interno, o que reduz a oferta e eleva os preços”, ressaltou.
Com menos carne disponível no estado, os empresários do setor enfrentam dificuldades para manter o abastecimento e atender à demanda local. “Nós, como comerciantes, sentimos a dificuldade de conseguir a matéria-prima e, consequentemente, não conseguimos atender plenamente nossos clientes”, concluiu o pecuarista.
Fonte: Café com Notícias
Comentários
Extra
Incêndio criminoso destrói residência na zona rural de Brasiléia; suspeito é irmão da vítima
Imóvel foi completamente consumido pelas chamas após desentendimento familiar; suspeito é irmão da vítima
Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência localizada na Estrada do Pacífico, Km 17 (BR 317), com mais 5 km de ramal, na zona rural de Brasiléia, por volta das 20h00 desta quarta-feira (8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria sido provocado de forma intencional após um desentendimento familiar.
De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da casa, identificado como A. R. da S., compareceu à delegacia para registrar o caso. A principal suspeita recai sobre seu irmão A. R. da S., apontado como o autor do incêndio. A denúncia foi feita através de um telefonema que acionou o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e relatou o ocorrido às autoridades.
Quando a equipe de socorro chegou ao local, a residência já estava completamente tomada pelas chamas, restando apenas destroços. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas houve perda total dos bens materiais, entre eles geladeira, fogão, televisão, sofá, cama, bebedouro, guarda-roupa e cômoda.
O caso foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, que deve investigar as circunstâncias do crime e responsabilizar o autor do incêndio.
VEJA VÍDEO
Comentários
Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico supracitado para revisão e retificação do termo de referência.
Objeto: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.
Após a devida retificação, o edital e seus anexos serão divulgados após a devida retificação:
https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 08 de outubro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Comentários
Extra
Adailton Cruz cobra conclusão do Plano da Saúde e anuncia audiência pública sobre violência contra profissionais e pacientes
Durante a sessão desta quarta-feira (8), o deputado Adailton Cruz (PSB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para reforçar a cobrança ao governo do Estado quanto à conclusão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Saúde, e para anunciar a realização de uma audiência pública sobre violência contra servidores, pacientes e acompanhantes nas unidades de saúde.
O parlamentar iniciou seu pronunciamento agradecendo a presença dos representantes sindicais que participaram de uma reunião com a Comissão de Saúde da Aleac, entre eles membros dos Sindicatos dos Enfermeiros, os médicos, Sindicato dos Condutores de Ambulância, e outros.
“O objetivo da reunião foi pedir e cobrar da equipe de governo que cumpra o que foi pactuado com os nossos sindicatos de saúde, que é entregar o plano da saúde à reformulação devidamente concluído com a redação jurídica, o impacto econômico e previdenciário, e a correção das tabelas conforme foi acordado para o dia 30 de setembro. Infelizmente, até o momento, o documento não foi entregue e nem há previsão para isso”, declarou o deputado.
Adailton destacou que a Comissão de Saúde, composta pelos deputados Maria Antônia, Edvaldo Magalhães, Tadeu Hassem e Michelle Melo, esteve reunida com representantes do governo para cobrar respostas concretas. Segundo ele, o plano é fundamental para garantir dignidade aos mais de 2.500 trabalhadores da saúde, muitos dos quais enfrentam problemas de saúde após anos de dedicação ao serviço público.
“Nosso plano é a esperança de mais de 2.500 trabalhadores poderem se aposentar com dignidade. É a esperança de pais e mães de família que estão doentes e sequelados depois de uma vida inteira salvando vidas no nosso Acre. Nós não vamos abrir mão disso”, afirmou.
O parlamentar informou ainda que os sindicatos deverão realizar uma Assembleia Geral na próxima semana, onde poderão deliberar por uma paralisação geral caso o governo não apresente o documento finalizado.
“Se o plano não estiver pronto, nós estaremos nas ruas junto com os nossos trabalhadores. Essa luta é justa e é a esperança de cada servidor da saúde”, reforçou Adailton.
O deputado também mencionou que pretende solicitar uma nova reunião com a Secretaria de Articulação Política para tratar do assunto, ressaltando a importância de que o plano seja concluído antes do final de novembro, a fim de garantir sua inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026.
Além da cobrança, Adailton Cruz convidou os colegas parlamentares e a população em geral para participarem da audiência pública que será realizada na próxima sexta-feira, dia 10, na Aleac. O evento vai discutir as políticas públicas de combate à violência contra servidores da saúde, pacientes e acompanhantes.
“Será um prazer e uma honra contar com a presença de todos. Queremos propor leis que tragam mais segurança e apoio a esses trabalhadores, assim como aos pacientes e acompanhantes. Essa é uma pauta urgente e necessária”, concluiu.
VEJA VÍDEO
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Você precisa fazer login para comentar.