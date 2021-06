Ciclistas de aventura percorrem 135km dentro da Reserva Chico Mendes

Vários grupos de amigos que praticam o esporte de aventura em bicicletas pelos ramais do interior do Acre, organizaram para este final de semana, o ‘Bike Adventure’ onde reuniu dezenas de ciclistas de vários municípios do Acre.

Durante alguns meses, foi realizado vários estudos de ramais e a possibilidade de pedalar muitos quilômetros por dentro da Reserva Chico Mendes, o que somou cerca de 135 quilômetros, testando a capacidade física dos participantes.

O ponto de encontro e saída aconteceu na Praça dos Seringueiros na cidade de Brasiléia neste sábado (5) às 03h00, partindo para a BR 317 passando pelos municípios de Epitaciolândia, Xapuri, retornando pelo Ramal do Jarinal até o ponto de partida.

Dos cerca de 150 inscritos, apenas 107 compareceram. Participantes de Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Brasiléia, Plácido e Epitaciolândia contaram com apoio logístico e parte da alimentação. O almoço aconteceu em um seringal dentro da Reserva Chico Mendes e após o descanso, continuaram a pedalada que durou quase 10 horas.

Segundo os organizadores, o evento foi uma realização do Grupo MM (Marinete Mesquita) e B.E.C Bike, com apoio da prefeitura de Epitaciolândia que cedeu caminhão para transporte e apoio, carro da Secretaria de Saúde com enfermeiro e distribuição de água, contou ainda com apoio da Presidente de Câmara de Brasiléia Vereadora Arlete Amaral, dentre outros.

Segundo a organização, não foi registrado nenhum incidente durante todo o percurso. Um dos principais amantes do evento, empresário Oliveira, que esteve pedalando nos ramais semana antes, sofreu um acidente onde machucou um dos pulso, fazendo que ficasse fora desse evento, o mesmo foi homenageado pelo grupo ‘Meninas do Pedal’.

Também foi informado que a data da realização, foi alusiva à Semana do Meio Ambiente e tem projeto para que seja realizado todos os anos, se tornando um evento marcante, além de fazer parte do calendário anual de aventura para os praticantes de esporte radical e amantes da natureza.