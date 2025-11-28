Flash
Ciclista e motociclista ficam feridos após colisão em cruzamento no Bairro Ferreira Silva, em Brasiléia
Motociclista boliviana sofreu múltiplas lesões e foi levada ao hospital; ciclista recusou atendimento
Um acidente registrado por volta das 22h desta quinta-feira (27) deixou duas pessoas feridas no cruzamento da Rua Ernestino do Amaral com a Rua Vitória Salvaterra, no Bairro Ferreira Silva, em Brasiléia.
Segundo informações da guarnição policial, o condutor da bicicleta, Dimas Júnior O. dos Santos, de 22 anos, relatou que seguia pela Ernestino do Amaral quando foi atingido por uma motocicleta que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, ele caiu ao solo e sofreu escoriações na cabeça, no braço esquerdo e nas pernas. Apesar das orientações, o ciclista recusou atendimento médico.
A motociclista envolvida, identificada como Gerciana Gomes Cruz, de 34 anos, que pilotava uma moto boliviana de placa NE7046, apresentava diversas lesões corporais. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao Hospital Regional do Alto Acre.
A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada da perícia da Polícia Civil e, em seguida, deslocou-se até a unidade hospitalar para acompanhar o estado clínico da motociclista e proceder com sua identificação.
O caso segue sob investigação.
Reconhecimento e valorização marcam a noite do 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre
Gratidão, reconhecimento e emoção marcaram a cerimônia do 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre – Marcos Vicentti, realizada na noite desta quinta-feira, 27. Com R$ 107 mil em premiações distribuídas entre seis categorias, o evento celebrou a imprensa acreana em um clima de valorização, destacando os melhores trabalhos produzidos pelos profissionais que, diariamente, se dedicam a levar informações precisas a todas as regiões do território.
O evento reuniu centenas de jornalistas, radialistas, fotógrafos, universitários e comunicadores de todas as regiões do estado, além de autoridades. Pelo terceiro ano consecutivo, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), consolida a realização do prêmio e reafirma o compromisso de reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa local.
Para o governador Gladson Camelí, o momento vai além de uma celebração. Segundo ele, caminhar ao lado da comunicação é uma forma de fortalecer a democracia e assegurar que todos os acreanos, independentemente de onde vivam, tenham acesso a informações que só o jornalismo é capaz de levar.
“Esse prêmio é um compromisso que o nosso governo tem com os comunicadores do Estado, que levam informações, salvam vidas e nos dão a oportunidade de diminuir as diferenças. É um reconhecimento a esses grandes profissionais. Eu sempre quero que todas as categorias sejam respeitadas, e o legado deste evento é o respeito à imprensa”, afirmou Camelí.
A vice-governadora Mailza Assis, que também prestigiou o evento, reforçou as palavras do governador e salientou que, para o bom funcionamento do poder público e para a garantia da transparência, a imprensa é indispensável. Ela aproveitou a oportunidade para agradecer aos profissionais que trabalham incansavelmente para manter os acreanos sempre bem informados.
“A imprensa é responsável por reproduzir tudo aquilo que, de fato, acontece na gestão pública. Ela mostra a clareza dos fatos e a realidade que precisa ser apresentada à população. É importante que exista sempre essa parceria entre a comunicação do Estado e os veículos. Desejo parabéns a todos e reforço que nosso compromisso com a boa comunicação continua firme”, reforçou Mailza.
Marcos Vicentti
Este ano, o prêmio recebeu o nome do renomado fotojornalista Marcos Vicentti, falecido em 2024. Em reconhecimento à sua contribuição e ao legado deixado para a profissão no Acre, sua família esteve presente para celebrar a homenagem. Conhecido por capturas de forte sensibilidade humana e especialmente voltadas ao meio ambiente, Vicentti permanece eternizado na memória e no coração dos comunicadores acreanos.
A anfitriã da noite e titular da Secom, Nayara Lessa, destacou que o prêmio é uma iniciativa apoiada pelo governador desde o início, evidenciando a relação respeitosa e produtiva do chefe do Executivo com a imprensa. Ela ressaltou ainda que a homenagem ao “Marcão” nesta edição carrega um profundo sentimento de gratidão pela trajetória e pelo legado do fotógrafo.
“Esse evento é a coroação do trabalho da comunicação durante o ano todo. É como o nosso governador sempre diz: onde existe comunicação, existe democracia. Essa é uma frase que já virou um jargão nos lábios dele e que precisamos continuar repetindo, porque a comunicação precisa sempre ser valorizada, respeitada e reconhecida”, declarou Nayara.
A principal novidade do 3º Prêmio de Comunicação foi a inclusão da categoria Foto Amadora, que permitiu que a população em geral concorresse ao valor de R$ 5 mil. A iniciativa teve como objetivo estimular e valorizar o olhar da comunidade sobre as ações governamentais, abrindo espaço para o talento de pessoas que não atuam profissionalmente na área.
A secretária de Comunicação explicou que a nova categoria também foi idealizada pensando em Marcos Vicentti, que sempre acreditou no talento de cidadãos comuns para a fotografia, independentemente de utilizarem equipamentos profissionais ou não.
“Esse prêmio, todos os anos, reconhece um profissional in memoriam. E, há cerca de um ano, nós perdemos o Marcão. Não tinha como ser outro nome que não fosse o dele, que era um amigo tão próximo, que trabalhou com todo mundo e estava sempre ao nosso lado, ajudando. Acho que é o mínimo que podemos fazer em memória dele”, afirmou.
Valéria Teixeira, viúva de Marcos Vicentti, participou do momento com profunda emoção. “Estou muito feliz. É o reconhecimento da vida dele, de tudo que ele construiu e de toda partilha. O coração está muito grato. Isso é uma certeza de que a obra dele nunca vai ser esquecida”, disse.
Sendo uma das juradas do prêmio, Fernanda Camargo contou que os registros feitos para a categoria Foto Amadora a tocaram profundamente, pois conseguiu enxergar a riqueza da cultura do Acre retratada em diferentes municípios e sob diversos pontos de vista.
“A nova categoria tocou-me de maneira especial. Como sou apaixonada pela cultura acreana, foi emocionante vivenciar o olhar sensível de pessoas de diferentes regiões do estado. As imagens vindas de Jordão, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e do Rio Juruá revelam a diversidade e a profundidade do Acre. Foi marcante ver registros dos povos indígenas, especialmente a força cultural de Mâncio Lima e da Aldeia Puyanawa”, frisou Fernanda.
Homenagem à Rainha do Rádio
A noite também foi marcada por uma homenagem à radialista Nilda Dantas, reconhecida como a Rainha do Rádio. Com atuação desde 1971 nas rádios públicas do Acre, iniciando sua trajetória na Difusora Acreana, ela recebeu o tributo como forma de agradecimento pelos serviços prestados ao longo de décadas e pela contribuição histórica à comunicação acreana.
A partir de uma biografia apresentada em vídeo, os participantes puderam reconhecer a força de Nilda Dantas em uma profissão que, à época, era majoritariamente masculina. Com determinação e talento, a radialista conquistou seu espaço e se fez presente na vida das pessoas, entrando em seus lares por meio da voz marcante que a tornou referência.
“Pela primeira vez, surgiu uma expectativa na minha cabeça e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o quanto eu produzi e fiz tudo de forma natural ao longo da minha jornada, sem jamais esperar qualquer tipo de reconhecimento dessa natureza. Isso me engrandece muito e será algo que levarei para a eternidade”, salientou Nilda.
Jornalistas de todo o Acre
A 3ª edição do prêmio acumulou um total de 318 inscritos. Comunicadores e estudantes de todo o Acre se inscreveram, demonstrando o alcance crescente da iniciativa e o reconhecimento do setor à importância de valorizar o trabalho desenvolvido no estado. A diversidade dos participantes também evidencia a pluralidade das vozes que constroem a comunicação acreana.
Um exemplo disso é Kezio Araújo, jornalista do município de Jordão, que veio do interior prestigiar a cerimônia. Ele afirmou que iniciativas como a promovida pelo governo estadual fortalecem a comunicação em todo o território.
“Estou representando a regional Tarauacá/Envira. Lá, estamos realizando um trabalho de levar a informação de uma região de difícil acesso para toda a nossa capital e para o Brasil inteiro. Temos materiais que são veiculados em nível estadual e nacional”, pontuou.
Momento mais esperado da noite
O 3º Prêmio de Comunicação do Acre reuniu um amplo conjunto de talentos ao contemplar seis categorias distintas: Videojornalismo, Texto, Áudio, Foto, Estudante e Foto Amadora. E, coroando essa celebração, o momento mais esperado foi a revelação dos vencedores.
Simone Oliveira foi a grande campeã da noite, levando dois troféus para casa. A jornalista conquistou o 1º lugar na categoria Videojornalismo e o 2º lugar com uma reportagem em áudio. Em meio à emoção e às lágrimas, suas vitórias transformaram a noite em um momento inesquecível na vida da comunicadora.
“Essa premiação representa o nosso trabalho no dia a dia. Esse prêmio não é só meu, mas de todo mundo que está envolvido na produção. Quero deixar o meu muito obrigada ao governo do Estado por estar nos valorizando, nós, que contamos a história todos os dias”, comemorou Simone.
Com uma reportagem que abordou as queimadas que atingiram o Acre em setembro de 2024 e destacou o esforço do Estado para enfrentar e reverter essa realidade em 2025, a radialista da CBN Amazônia, Vitória Guimarães, garantiu o primeiro lugar na categoria Áudio. “É muito gratificante ter o trabalho reconhecido, porque foram dias e semanas trabalhando, falando com os especialistas ambientais e com a população que sofreu muito nessa época. É algo extremamente gratificante”, declarou Vitória.
Mostrando que o governo do Acre também se compromete com as futuras gerações de jornalistas, o prêmio concedeu troféus a estudantes da área. Beatriz Mendonça foi a vencedora do 1º lugar da categoria dedicada a universitários, com um texto publicado no site do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac), o A Catraia, sobre os serviços ofertados pelo Estado para mulheres com endometriose.
“É de aquecer o coração saber que estou fazendo um bom trabalho e que, seguindo pelo caminho certo, vamos continuar fazendo a diferença. Uma iniciativa como um ambulatório na Fundhacre é algo inovador e representa uma mudança muito grande na vida das mulheres que passam a ter acesso a esse tratamento”, completou Beatriz.
Confira todos os vencedores do 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre – Marcos Vicentti:
Videojornalismo
- 1º lugar: Simone Oliveira, TV5;
- 2º lugar: Matheus Melo, Contilnet Notícias.
Texto
- 1º lugar: Arison Jardim, Site É Pope.
- 2º lugar: Saimo Martins, Ac24horas.
Foto
- 1º lugar: Sérgio Vale, Site É Pope;
- 2º lugar: Geovanni Amaral, Contilnet Notícias.
Áudio
- 1º lugar: Vitória Guimarães, Rádio CBN Amazônia;
- 2º lugar: Simone Oliveira, Rádio Ecoacre.
Estudante
- 1º lugar: Beatriz de Souza Mendonça, A Catraia;
- 2º lugar: Victor Manoel, Comitê Chico Mendes.
Foto amadora
- 1º lugar: Francisco Rauan Santos Silva
Sessão Solene celebra os 25 anos de atuação do Procon no Acre e 35 anos da criação do CDC
Em alusão aos 30 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e aos 25 anos de fundação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), foi realizada nesta quinta-feira, 27, uma sessão solene em homenagem à atuação do instituto no estado do Acre. A sessão foi requerida pelo deputado estadual Pedro Longo, por meio do requerimento nº 121/2025, e teve início às 10 horas da manhã, no Plenário do Poder Legislativo acreano.
Para a presidente do Procon no Acre, Alana Albuquerque, o momento marca uma conquista institucional importante. “É motivo de grande alegria e reconhecimento o trabalho realizado. Hoje estamos ampliando nossos serviços, com presença em todas as regionais do estado. Este ano inauguramos nossa sede, um marco fundamental e histórico da nossa atuação e da sociedade. É o primeiro prédio público sustentável, demonstrando o compromisso do Procon em garantir os direitos dos consumidores, atuando como um parceiro essencial. Celebramos também os 25 anos de atuação do Procon no estado, desenvolvimento que se deve ao apoio incondicional do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza, e de diversas instituições parceiras que têm contribuído com nosso trabalho, mas, principalmente, à dedicação incansável de nossos servidores.”
Estiveram presentes na sessão autoridades militares e civis, representantes do governo estadual e municipal, além de convidados. Segundo o presidente da sessão, deputado estadual Eduardo Ribeiro, o momento representa um marco para o parlamento e para a sociedade acreana.
“Com certeza é uma sessão histórica para o Estado do Acre. Fica aqui o meu agradecimento e parabéns ao deputado Pedro Longo, autor do requerimento; à Alana, do Procon, que tem feito um trabalho brilhante à frente da instituição; e à Assembleia Legislativa, que hoje faz esse reconhecimento da sociedade sobre a importância dessa política”, destacou o parlamentar.
Homenagens
Durante a cerimônia foram homenageadas diversas autoridades, personalidades e parceiros do Procon: vice-governadora Mailza Assis; vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado estadual Pedro Luís Longo; presidente da Comissão de Orçamento da Aleac, deputado estadual Tadeu Hassem; Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), secretário Paulo Henrique; Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil), presidente Renata Ruback Guedes Pereira dos Santos; Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), presidente Dulcinéia Benício de Araújo; Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), tenente-coronel Marta Renata; Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), defensora pública-geral Juliana Marques; Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC), procuradora-geral Janete Melo; Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), vice-presidente Thais Moura; Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), secretário Jonathan Donadoni; Secretaria de Estado de Governo (Segov), secretário Luiz Calixto; Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), secretário Ricardo Brandão; Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AC), secretário Amarísio Freitas; Secretaria de Estado de Administração (Sead), secretário Paulo Roberto; Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), secretário Ítalo Lopes; Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), presidente Francisco Assis; Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem/AC), presidente Hérica Granzotto; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater/AC), presidente Rynaldo Lúcio.
Feira de Agricultura Familiar fortalece produtores e impulsiona economia de Tarauacá
Evento acontece de 27 a 30 de novembro com a participação de 35 produtores
Cerca de 35 produtores rurais devem participar da Feira de Comercialização da Agricultura Familiar de Tarauacá, entre os dias 27 e 30 de novembro, realizada pelo Sebrae no Acre, Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Cooperativa dos Produtores Familiares e Extrativistas de Tarauacá (Cooptacre).
O evento tem como objetivo criar oportunidades para a comercialização do abacaxi, produto típico da região, além de gerar renda e fortalecer as cadeias produtivas da agricultura familiar. Durante os quatro dias de feira serão comercializadas hortaliças, tapioca, farinha e demais produtos regionais oriundos de cadeias produtivas atendidas pelo Sebrae.
Segundo a gerente Regional do Sebrae, Laiz Mappes, a instituição tem apoiado o desenvolvimento desses empreendedores rurais, oferecendo orientação técnica e ações que fortalecem o empreendedorismo rural na região.
“A feira é uma oportunidade importante para fortalecer a agricultura familiar e ampliar o mercado dos nossos produtores. O Sebrae tem acompanhado de perto o avanço das cadeias produtivas da região, especialmente a do abacaxi, que conta com 25 produtores em Tarauacá, e seguimos apoiando ações que geram renda e valorizam quem vive do campo”, conclui a gerente.
