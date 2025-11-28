Ciclista e motociclista ficam feridos após colisão em cruzamento no Bairro Ferreira Silva, em Brasiléia

Gratidão, reconhecimento e emoção marcaram a cerimônia do 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre – Marcos Vicentti, realizada na noite desta quinta-feira, 27. Com R$ 107 mil em premiações distribuídas entre seis categorias, o evento celebrou a imprensa acreana em um clima de valorização, destacando os melhores trabalhos produzidos pelos profissionais que, diariamente, se dedicam a levar informações precisas a todas as regiões do território.

O evento reuniu centenas de jornalistas, radialistas, fotógrafos, universitários e comunicadores de todas as regiões do estado, além de autoridades. Pelo terceiro ano consecutivo, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), consolida a realização do prêmio e reafirma o compromisso de reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa local.

Para o governador Gladson Camelí, o momento vai além de uma celebração. Segundo ele, caminhar ao lado da comunicação é uma forma de fortalecer a democracia e assegurar que todos os acreanos, independentemente de onde vivam, tenham acesso a informações que só o jornalismo é capaz de levar.

“Esse prêmio é um compromisso que o nosso governo tem com os comunicadores do Estado, que levam informações, salvam vidas e nos dão a oportunidade de diminuir as diferenças. É um reconhecimento a esses grandes profissionais. Eu sempre quero que todas as categorias sejam respeitadas, e o legado deste evento é o respeito à imprensa”, afirmou Camelí.

A vice-governadora Mailza Assis, que também prestigiou o evento, reforçou as palavras do governador e salientou que, para o bom funcionamento do poder público e para a garantia da transparência, a imprensa é indispensável. Ela aproveitou a oportunidade para agradecer aos profissionais que trabalham incansavelmente para manter os acreanos sempre bem informados.

“A imprensa é responsável por reproduzir tudo aquilo que, de fato, acontece na gestão pública. Ela mostra a clareza dos fatos e a realidade que precisa ser apresentada à população. É importante que exista sempre essa parceria entre a comunicação do Estado e os veículos. Desejo parabéns a todos e reforço que nosso compromisso com a boa comunicação continua firme”, reforçou Mailza.

Marcos Vicentti

Este ano, o prêmio recebeu o nome do renomado fotojornalista Marcos Vicentti, falecido em 2024. Em reconhecimento à sua contribuição e ao legado deixado para a profissão no Acre, sua família esteve presente para celebrar a homenagem. Conhecido por capturas de forte sensibilidade humana e especialmente voltadas ao meio ambiente, Vicentti permanece eternizado na memória e no coração dos comunicadores acreanos.

A anfitriã da noite e titular da Secom, Nayara Lessa, destacou que o prêmio é uma iniciativa apoiada pelo governador desde o início, evidenciando a relação respeitosa e produtiva do chefe do Executivo com a imprensa. Ela ressaltou ainda que a homenagem ao “Marcão” nesta edição carrega um profundo sentimento de gratidão pela trajetória e pelo legado do fotógrafo.

“Esse evento é a coroação do trabalho da comunicação durante o ano todo. É como o nosso governador sempre diz: onde existe comunicação, existe democracia. Essa é uma frase que já virou um jargão nos lábios dele e que precisamos continuar repetindo, porque a comunicação precisa sempre ser valorizada, respeitada e reconhecida”, declarou Nayara.

A principal novidade do 3º Prêmio de Comunicação foi a inclusão da categoria Foto Amadora, que permitiu que a população em geral concorresse ao valor de R$ 5 mil. A iniciativa teve como objetivo estimular e valorizar o olhar da comunidade sobre as ações governamentais, abrindo espaço para o talento de pessoas que não atuam profissionalmente na área.

A secretária de Comunicação explicou que a nova categoria também foi idealizada pensando em Marcos Vicentti, que sempre acreditou no talento de cidadãos comuns para a fotografia, independentemente de utilizarem equipamentos profissionais ou não.

“Esse prêmio, todos os anos, reconhece um profissional in memoriam. E, há cerca de um ano, nós perdemos o Marcão. Não tinha como ser outro nome que não fosse o dele, que era um amigo tão próximo, que trabalhou com todo mundo e estava sempre ao nosso lado, ajudando. Acho que é o mínimo que podemos fazer em memória dele”, afirmou.

Valéria Teixeira, viúva de Marcos Vicentti, participou do momento com profunda emoção. “Estou muito feliz. É o reconhecimento da vida dele, de tudo que ele construiu e de toda partilha. O coração está muito grato. Isso é uma certeza de que a obra dele nunca vai ser esquecida”, disse.

Sendo uma das juradas do prêmio, Fernanda Camargo contou que os registros feitos para a categoria Foto Amadora a tocaram profundamente, pois conseguiu enxergar a riqueza da cultura do Acre retratada em diferentes municípios e sob diversos pontos de vista.

“A nova categoria tocou-me de maneira especial. Como sou apaixonada pela cultura acreana, foi emocionante vivenciar o olhar sensível de pessoas de diferentes regiões do estado. As imagens vindas de Jordão, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e do Rio Juruá revelam a diversidade e a profundidade do Acre. Foi marcante ver registros dos povos indígenas, especialmente a força cultural de Mâncio Lima e da Aldeia Puyanawa”, frisou Fernanda.

Homenagem à Rainha do Rádio

A noite também foi marcada por uma homenagem à radialista Nilda Dantas, reconhecida como a Rainha do Rádio. Com atuação desde 1971 nas rádios públicas do Acre, iniciando sua trajetória na Difusora Acreana, ela recebeu o tributo como forma de agradecimento pelos serviços prestados ao longo de décadas e pela contribuição histórica à comunicação acreana.

A partir de uma biografia apresentada em vídeo, os participantes puderam reconhecer a força de Nilda Dantas em uma profissão que, à época, era majoritariamente masculina. Com determinação e talento, a radialista conquistou seu espaço e se fez presente na vida das pessoas, entrando em seus lares por meio da voz marcante que a tornou referência.

“Pela primeira vez, surgiu uma expectativa na minha cabeça e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o quanto eu produzi e fiz tudo de forma natural ao longo da minha jornada, sem jamais esperar qualquer tipo de reconhecimento dessa natureza. Isso me engrandece muito e será algo que levarei para a eternidade”, salientou Nilda.

Jornalistas de todo o Acre

A 3ª edição do prêmio acumulou um total de 318 inscritos. Comunicadores e estudantes de todo o Acre se inscreveram, demonstrando o alcance crescente da iniciativa e o reconhecimento do setor à importância de valorizar o trabalho desenvolvido no estado. A diversidade dos participantes também evidencia a pluralidade das vozes que constroem a comunicação acreana.

Um exemplo disso é Kezio Araújo, jornalista do município de Jordão, que veio do interior prestigiar a cerimônia. Ele afirmou que iniciativas como a promovida pelo governo estadual fortalecem a comunicação em todo o território.

“Estou representando a regional Tarauacá/Envira. Lá, estamos realizando um trabalho de levar a informação de uma região de difícil acesso para toda a nossa capital e para o Brasil inteiro. Temos materiais que são veiculados em nível estadual e nacional”, pontuou.

Momento mais esperado da noite

O 3º Prêmio de Comunicação do Acre reuniu um amplo conjunto de talentos ao contemplar seis categorias distintas: Videojornalismo, Texto, Áudio, Foto, Estudante e Foto Amadora. E, coroando essa celebração, o momento mais esperado foi a revelação dos vencedores.

Simone Oliveira foi a grande campeã da noite, levando dois troféus para casa. A jornalista conquistou o 1º lugar na categoria Videojornalismo e o 2º lugar com uma reportagem em áudio. Em meio à emoção e às lágrimas, suas vitórias transformaram a noite em um momento inesquecível na vida da comunicadora.

“Essa premiação representa o nosso trabalho no dia a dia. Esse prêmio não é só meu, mas de todo mundo que está envolvido na produção. Quero deixar o meu muito obrigada ao governo do Estado por estar nos valorizando, nós, que contamos a história todos os dias”, comemorou Simone.

Com uma reportagem que abordou as queimadas que atingiram o Acre em setembro de 2024 e destacou o esforço do Estado para enfrentar e reverter essa realidade em 2025, a radialista da CBN Amazônia, Vitória Guimarães, garantiu o primeiro lugar na categoria Áudio. “É muito gratificante ter o trabalho reconhecido, porque foram dias e semanas trabalhando, falando com os especialistas ambientais e com a população que sofreu muito nessa época. É algo extremamente gratificante”, declarou Vitória.

Mostrando que o governo do Acre também se compromete com as futuras gerações de jornalistas, o prêmio concedeu troféus a estudantes da área. Beatriz Mendonça foi a vencedora do 1º lugar da categoria dedicada a universitários, com um texto publicado no site do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac), o A Catraia, sobre os serviços ofertados pelo Estado para mulheres com endometriose.

“É de aquecer o coração saber que estou fazendo um bom trabalho e que, seguindo pelo caminho certo, vamos continuar fazendo a diferença. Uma iniciativa como um ambulatório na Fundhacre é algo inovador e representa uma mudança muito grande na vida das mulheres que passam a ter acesso a esse tratamento”, completou Beatriz.

Confira todos os vencedores do 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre – Marcos Vicentti:

Videojornalismo

1º lugar: Simone Oliveira, TV5;

2º lugar: Matheus Melo, Contilnet Notícias.

Texto

1º lugar: Arison Jardim, Site É Pope.

2º lugar: Saimo Martins, Ac24horas.

Foto

1º lugar: Sérgio Vale, Site É Pope;

2º lugar: Geovanni Amaral, Contilnet Notícias.

Áudio

1º lugar: Vitória Guimarães, Rádio CBN Amazônia;

2º lugar: Simone Oliveira, Rádio Ecoacre.

Estudante

1º lugar: Beatriz de Souza Mendonça, A Catraia;

2º lugar: Victor Manoel, Comitê Chico Mendes.

Foto amadora

1º lugar: Francisco Rauan Santos Silva

