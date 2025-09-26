Ciclista é atropelado por motocicleta e fica ferido em frente à Fundacre, em Rio Branco

O maior programa de aulas práticas gratuitas de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desembarcou nesta sexta-feira, 26, na escola José Ribamar Batista (EJORB), na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O Redação Nota Mil, realizado pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), ultrapassou nesta etapa os 2.400 alunos contemplados. Na escola, que atende 470 estudantes, 148 participaram da oficina e receberam os certificados, entregues na presença do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior.

“Nós estávamos ansiosos esperando o programa chegar aqui. Os alunos cobravam. Nosso recreio era ficar de fora, mas felizmente chegou nossa vez. Em nome de todos comunidade escolar quero aqui agradecer a equipe do deputado Nicolau por essa brilhante iniciativa”, pontuou a diretora Francicléia da Silva Barroso.

Desde a primeira etapa, em Epitaciolândia, no mês de abril, o Redação Notal Mil já percorreu todas as regionais do estado. Em Rio Branco, sete escolas receberam a caravana do Programa que vai atender até o final de outubro, outras 14 unidades, na capital e no interior.

Igual acontece em todas as escolas. Foram entregues os certificados e um brinde para os autores das três melhores redações. No EJORB, Vanessa dos Santos alcançou a melhor nota entre todos os participantes e foi o grande destaque do evento.

Entusiasmado com a participação dos estudantes, o deputado Nicolau Júnior garantiu a manutenção das aulas para 2026 e ressaltou a participação de toda a comunidade escolar nas etapas já realizadas.

“Eu vejo no semblante dos alunos a satisfação que esse programa proporciona. Eles sempre agradecem a nossa equipe, mas isso só aumenta nosso compromisso de continuar fazendo algo pela nossa juventude”, disse Nicolau.

Na próxima semana, o Redação Nota Mil vai atender os alunos de Senador Guiomard.

