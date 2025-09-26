Acre
Ciclista é atropelado por motocicleta e fica ferido em frente à Fundacre, em Rio Branco
João Victor Aquino, de 22 anos, sofreu corte na cabeça e escoriações; motociclista de 19 anos recusou atendimento médico
Um acidente registrado na noite desta sexta-feira (26) deixou o ciclista João Victor Aquino, de 22 anos, ferido após ser atingido por uma motocicleta na BR-364, em frente à Fundação Hospitalar do Acre (Fundacre), em Rio Branco.
De acordo com informações, o condutor da moto, Samuel da Costa, de 19 anos, seguia no sentido bairro Tucumã em uma Honda CB300 Twister azul. Ele relatou que avançou o sinal verde quando foi surpreendido pelo ciclista atravessando a via. O impacto derrubou os dois na pista.
O Samu foi acionado e enviou duas ambulâncias, incluindo uma de suporte avançado. João Victor recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado em estado estável para a UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral.
Nicolau leva ‘Redação Nota Mil’ para a maior região de Rio Branco
O maior programa de aulas práticas gratuitas de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desembarcou nesta sexta-feira, 26, na escola José Ribamar Batista (EJORB), na Baixada da Sobral, em Rio Branco.
O Redação Nota Mil, realizado pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), ultrapassou nesta etapa os 2.400 alunos contemplados. Na escola, que atende 470 estudantes, 148 participaram da oficina e receberam os certificados, entregues na presença do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior.
“Nós estávamos ansiosos esperando o programa chegar aqui. Os alunos cobravam. Nosso recreio era ficar de fora, mas felizmente chegou nossa vez. Em nome de todos comunidade escolar quero aqui agradecer a equipe do deputado Nicolau por essa brilhante iniciativa”, pontuou a diretora Francicléia da Silva Barroso.
Desde a primeira etapa, em Epitaciolândia, no mês de abril, o Redação Notal Mil já percorreu todas as regionais do estado. Em Rio Branco, sete escolas receberam a caravana do Programa que vai atender até o final de outubro, outras 14 unidades, na capital e no interior.
Igual acontece em todas as escolas. Foram entregues os certificados e um brinde para os autores das três melhores redações. No EJORB, Vanessa dos Santos alcançou a melhor nota entre todos os participantes e foi o grande destaque do evento.
Entusiasmado com a participação dos estudantes, o deputado Nicolau Júnior garantiu a manutenção das aulas para 2026 e ressaltou a participação de toda a comunidade escolar nas etapas já realizadas.
“Eu vejo no semblante dos alunos a satisfação que esse programa proporciona. Eles sempre agradecem a nossa equipe, mas isso só aumenta nosso compromisso de continuar fazendo algo pela nossa juventude”, disse Nicolau.
Na próxima semana, o Redação Nota Mil vai atender os alunos de Senador Guiomard.
Fim de semana no Acre terá sol forte no sábado e chuvas intensas a partir de domingo
O último fim de semana de setembro no Acre promete variação acentuada no clima. Segundo informações do portal O Tempo Aqui, o sábado (27) será marcado por sol forte e calor intenso, enquanto o domingo (28) e a segunda-feira (29) devem registrar instabilidade, com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento, que podem ocorrer de forma intensa em várias regiões do estado.
No sábado, a temperatura máxima deve variar entre 34 °C e 37 °C na maioria dos municípios acreanos. Já no domingo, em razão da nebulosidade e das chuvas, as temperaturas não devem ultrapassar os 29 °C em algumas localidades, inclusive em Rio Branco.
A previsão indica que o tempo instável no domingo pode se prolongar até a segunda-feira, principalmente no leste e no sul do Acre.
Durante as noites, não haverá grande variação: as temperaturas mínimas ficarão entre 21 °C e 24 °C em todos os municípios. Os ventos serão, em geral, de fraca intensidade, mas há possibilidade de rajadas fortes acompanhadas de descargas elétricas, especialmente durante a formação de nuvens carregadas.
Até as 14h de sexta-feira (26), a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 75,4 mm de chuva em Rio Branco, o equivalente a 80,4% da média histórica de setembro, que é de 93,6 mm.
Gladson inaugura nova sede do Imac em Rio Branco
O governo do Acre inaugurou nesta sexta-feira, 26, a nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), localizada na Avenida Paulo Lemos de Moura, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, ao lado do Cieps. O prédio tem 3.617,49 m² de área construída, dividido em três pavimentos (térreo e dois superiores), com 41 salas.
Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli destacou a importância estratégica do órgão e da valorização dos servidores. “O Imac cumpre um papel fundamental. Quero agradecer a todo o governo, ao presidente do Instituto, André Hassem, e ao secretário de Obras, Ítalo Medeiros, pelo empenho. Estamos inaugurando uma sede moderna, que oferece condições adequadas de trabalho e que também é exemplo para o Brasil. Falar de meio ambiente é falar de preservação, mas também de dar dignidade aos servidores para que cumpram suas funções”, disse.
O governador ressaltou ainda que a nova estrutura vai garantir mais agilidade nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental, reduzindo a burocracia e fortalecendo a economia. Além da inauguração do Imac, Cameli lembrou outras entregas em andamento, como a construção da nova sede da Emater e a recuperação de prédios em áreas da saúde, educação e segurança pública.
O chefe do Executivo também comentou sobre a aprovação popular de sua gestão, apontada em recentes pesquisas. “Recebo com humildade e gratidão os números, que refletem o trabalho de toda a equipe de governo. Mas isso aumenta ainda mais a responsabilidade de cumprir o planejamento e executar o que prometemos. 2025 é o ano da execução, e no ano que vem será o momento de tratar de política”, afirmou.
Presidente do Imac destaca importância da nova sede e avanços na gestão ambiental
O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, ressaltou a relevância da nova sede entregue nesta sexta-feira, 26, em Rio Branco, considerada a maior estrutura da região Norte entre autarquias e secretarias ambientais, com quase 3.700 m² de área construída.
“O Imac completa este ano 39 anos de existência. Estávamos em um espaço muito apertado no centro da cidade, enquanto o Estado se desenvolvia, recebendo investimentos e ampliando o agronegócio sustentável. Agora, junto com o governador Gladson Cameli, idealizamos e conseguimos entregar esta nova sede, um sonho que se torna realidade”, afirmou.
Hassem destacou que a autarquia tem avançado também no interior, com novas sedes em Brasileia, Cruzeiro do Sul e Feijó, além da previsão de concluir a unidade de Sena Madureira até 2026.
Segundo ele, a nova estrutura garante mais conforto aos servidores e melhor atendimento à população. “Hoje nossos servidores passam a ter um espaço mais amplo e adequado. Também investimos em tecnologia, como computadores e drones, fortalecendo a atuação na fiscalização ambiental. O Imac é o órgão licenciador do Estado, é quem vai a campo, e precisa estar preparado para responder às demandas da sociedade e dos empreendedores”, pontuou.
O presidente também destacou os resultados positivos da gestão ambiental no Acre. “Desde o ano passado temos reduzido os focos de incêndio e de desmatamento. Isso é fruto do trabalho em campo das nossas equipes, em parceria com outros órgãos ambientais. Essa nova sede representa mais estrutura para continuar entregando respostas à sociedade”, finalizou.
