Ciclista de 73 anos fica ferido após colisão com motocicleta em Senador Guiomard
Mário Cassiano Nascimento sofreu fratura de fêmur e traumatismo craniano leve após sair de uma rua lateral e ser atingido por uma moto na Avenida Brasil.
Um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou o ciclista Mário Cassiano Nascimento, de 73 anos, ferido no início da noite desta terça-feira (25) em Senador Guiomard. A colisão ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Chico Paulo.
Segundo informações repassadas no local, o motociclista seguia pela via principal quando o idoso teria saído de uma rua lateral sem parar, ocasionando o impacto que derrubou os dois ao solo. O condutor da moto permaneceu no local até a chegada das autoridades.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância municipal para socorrer o ciclista. Mário recebeu atendimento inicial na cena e foi levado ao Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
O idoso sofreu fratura de fêmur na perna direita, traumatismo craniano leve e escoriações, mas seu estado de saúde é considerado estável. Ele foi encaminhado ao setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e, após a conclusão dos levantamentos, liberou a motocicleta envolvida no acidente.
Restituição do IRPF beneficia milhares de brasileiros e estimula a economia
No estado do Acre, o valor total de R$ 1.129.182,63 será distribuído entre 587 contribuintes
O pagamento de lote residual de restituição do IRPF referente ao mês de novembro, será feito ao longo do dia 28 de novembro. O lote inclui restituições de declarações de 2025 entregues fora do prazo ou que tiveram pendências posteriormente regularizadas, além de créditos residuais de anos anteriores.
O lote contempla 214.310 restituições em todo o País, somando R$ 494.087.553,79 em créditos que retornarão diretamente ao orçamento das famílias brasileiras — recurso que contribui para o alívio financeiro dos contribuintes, reforça a segurança econômica de grupos prioritários e movimenta a economia local em todo o país.
Do montante total, R$ 296.950.774,30 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo:
- pessoas idosas acima de 80 anos;
- contribuintes entre 60 e 79 anos;
- pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;
- profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério.
Esses pagamentos representam mais que o cumprimento de uma obrigação fiscal: para muitos beneficiários, especialmente os prioritários, a restituição funciona como reforço de renda essencial, capaz de apoiar despesas médicas, alimentação, educação e cuidados familiares.
Outros 138.164 contribuintes receberão com prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber via PIX, reforçando os avanços da Receita Federal na modernização e agilidade na prestação dos seus serviços. Também foram incluídas 23.602 restituições para contribuintes não prioritários.
No estado do Acre, o valor total de R$ 1.129.182,63 será distribuído entre 587 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 10.298 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 23.729.276,03.
Para consultar se a restituição está disponível, bastaacessar www.gov.br/receitafederal, selecionar “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar a Restituição”. A página oferece instruções detalhadas, além do extrato de processamento no e-CAC, que permite ao cidadão verificar eventuais pendências e, se necessário, corrigir sua declaração.
A Receita também disponibiliza aplicativo para dispositivos móveis, que permite consultar liberações de restituições e a situação cadastral no CPF, ampliando transparência e facilitando o acesso aos serviços públicos.
Para garantir segurança, a restituição é paga exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Em caso de erro nos dados bancários ou problema na conta de destino, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB) no prazo de até 1 (um) ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito.
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 (um) ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.
Motorista foge após acidente e é preso pela PM ao tentar entrar em motel em Cruzeiro do Sul
Condutor apresentava sinais de embriaguez e foi flagrado com 0,73 mg/L de álcool no teste do bafômetro
Um caso inusitado marcou a noite desta segunda-feira (24) em Cruzeiro do Sul. Um homem que havia fugido após se envolver em um acidente de trânsito acabou preso pela Polícia Militar ao ser alcançado quase dentro de um motel localizado na Rodovia AC-405.
Segundo o comandante da PM no Vale do Juruá, Major Abraão Silva, o motorista se envolveu em uma colisão na rotatória do bairro Cohab e, logo após o impacto, tentou escapar do local. A guarnição do Pelotão de Trânsito (Peltran) iniciou as buscas e conseguiu interceptá-lo nas proximidades do estabelecimento.
“Ele foi preso por dirigir sob influência do álcool. A aferição foi de 0,73 mg/L, o que explica o motivo da fuga”, destacou o comandante.
