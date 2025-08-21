fbpx
Ciclista de 25 anos sofre traumatismo craniano em colisão com carro em Rio Branco

54 minutos atrás

Acidente ocorreu no Conjunto Farhat; vítima segue internada em estado estável

O ciclista Lucas Melo da Cruz, de 25 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (21), no cruzamento da Rua E com a Rua Paralela 2, no Conjunto Farhat, nas proximidades do Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Lucas trafegava de bicicleta no sentido bairro–centro pela Rua E quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória, invadiu a preferencial e acabou colidindo contra um veículo modelo Kia Soul.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado ao solo, bateu a cabeça e sofreu traumatismo cranioencefálico leve, além de convulsões e um corte profundo com sangramento intenso.

O motorista do carro prestou socorro imediato e acionou a Polícia Militar e o Samu. Uma ambulância de suporte avançado conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde segue internada em estado de saúde estável.

A Polícia de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, a bicicleta foi retirada da via e o veículo liberado.

Morador em situação de rua sofre tentativa de homicídio a golpes de terçado em Rio Branco

49 minutos atrás

21 de agosto de 2025

Vítima de 36 anos foi socorrida pelo Samu e segue em estado estável; agressor fugiu após ataque

O morador em situação de rua Alcimar Barros Alves, de 36 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (21), após ser atacado a golpes de terçado na Rua Benjamin Constant, bairro da Base, próximo à Rádio Difusora Acreana, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Alcimar caminhava pela via quando foi surpreendido por um homem não identificado, que desferiu diversos golpes contra ele. Para se defender, a vítima colocou as mãos no rosto e no pescoço, evitando ferimentos fatais. Mesmo assim, sofreu cortes no braço direito, no braço esquerdo, no rosto, nos dedos e em uma das pernas.

Populares acionaram a Polícia Militar e o Samu, que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após receber os primeiros atendimentos, Alcimar foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

Policiais do 1º Batalhão realizaram buscas na região, mas o agressor não foi localizado. O caso está sendo acompanhado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Polícia Civil cumpre mandado de busca em investigação sobre fuga do presídio FOC e apreende drogas em Rio Branco

5 horas atrás

21 de agosto de 2025

Durante ação da Polícia Civil relacionada à fuga do FOC, a DENARC apreendeu:130 pinos de cocaína, 93 papelotes de maconha, porção de crack, balanças e materiais para embalo Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), deflagrou na manhã desta quinta-feira, 21, uma operação para dar cumprimento a um mandado de busca relacionado à fuga registrada no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), ocorrida no dia 19 de junho de 2025.

O alvo do mandado é um dos presos que fugiram da unidade e que possui condenação definitiva por crimes graves, incluindo homicídio. A ação foi coordenada em conjunto pelas unidades da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC) com destaque para a DENARC e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e integra uma série de diligências para recapturar os foragidos e desarticular possíveis redes de apoio.

Durante o cumprimento do mandado em uma residência localizada no Bairro Wilson Ribeiro, em Rio Branco, o foragido não foi encontrado, mas as equipes apreenderam uma quantidade relevante de drogas com uma pessoa associada a ele. Foram recolhidos 130 pinos contendo material preliminarmente identificado como cocaína (230g), 93 papelotes de maconha (100g), uma porção de crack, além de balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes.

Segundo os levantamentos iniciais, o local funcionava como ponto de distribuição de drogas para outros locais de tráfico na capital. As equipes seguem em campo para cumprir buscas em outros endereços e avançar nas diligências voltadas à captura dos presos que escaparam da unidade prisional.

O delegado titular da DENARC, Saulo Macedo, destacou a importância da ação integrada. “Estamos trabalhando de forma coordenada para recapturar os foragidos e, ao mesmo tempo, enfraquecer a estrutura criminosa que possa estar dando suporte a eles. A apreensão de drogas reforça que esses indivíduos mantêm conexões com o tráfico, e nossa missão é desarticular completamente essa rede”, informou.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, ressaltou o compromisso da instituição com a segurança pública.

“A Polícia Civil não medirá esforços para restabelecer a ordem e garantir que todos os foragidos sejam recapturados. Este trabalho demonstra a dedicação das nossas equipes e o nosso compromisso permanente com a sociedade acreana”, enalteceu.

 

Fonte: PCAC

Polícia Civil prende condenado por violência doméstica durante Operação Shamar em Rodrigues Alves

5 horas atrás

21 de agosto de 2025

Vítima relatou anos de agressões e abusos, que só vieram à tona após ela atingir a maioridade e denunciar o acusado. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, cumpriu nesta quarta-feira, 21, um mandado de prisão contra um homem condenado por crime de violência doméstica.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, o preso foi investigado por agredir e perseguir sua enteada. A vítima relatou que sofreu agressões e abusos desde a adolescência e que, após atingir a maioridade, decidiu denunciar o acusado, dando início às investigações.

O homem foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e passará por audiência de custódia, onde a Justiça avaliará a manutenção de sua prisão.

O delegado Marcílio destacou que essa ação integra a Operação Shamar, que tem como objetivo investigar e dar cumprimento a mandados judiciais relacionados a crimes de violência doméstica. “A Operação Shamar reforça o nosso compromisso em combater qualquer tipo de violência contra a mulher e responsabilizar aqueles que cometem esses crimes. É um trabalho contínuo para garantir segurança e justiça às vítimas”, ressaltou.

A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e destaca que denúncias podem ser feitas anonimamente por meio do Disque-Denúncia 181 ou diretamente na delegacia mais próxima.

 

Fonte: PCAC

