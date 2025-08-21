Ciclista de 25 anos sofre traumatismo craniano em colisão com carro em Rio Branco

Acidente ocorreu no Conjunto Farhat; vítima segue internada em estado estável

O ciclista Lucas Melo da Cruz, de 25 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (21), no cruzamento da Rua E com a Rua Paralela 2, no Conjunto Farhat, nas proximidades do Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Lucas trafegava de bicicleta no sentido bairro–centro pela Rua E quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória, invadiu a preferencial e acabou colidindo contra um veículo modelo Kia Soul.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado ao solo, bateu a cabeça e sofreu traumatismo cranioencefálico leve, além de convulsões e um corte profundo com sangramento intenso.

O motorista do carro prestou socorro imediato e acionou a Polícia Militar e o Samu. Uma ambulância de suporte avançado conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde segue internada em estado de saúde estável.

A Polícia de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, a bicicleta foi retirada da via e o veículo liberado.

