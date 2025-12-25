Cotidiano
Ciclista acreano termina temporada como melhor do Brasil
O ciclista acreano Danilo Silva fechou a temporada de 2025 como líder do ranking brasileiro de provas de estrada na categoria Júnior. O atleta (Imuno Brasil/Prefeitura de Iracemápolis) terminou o ano com 670. Vinícius Campos com 617 pontos e Erick Costa somando 578 pontos, ambos da Imuno Brasil/Prefeitura de Iracemápolis) fecharam na segunda e terceira colocações.
“Conseguimos grandes resultados durante 2025. Nosso time trabalhou muito duro desde o início da temporada e por causa do desempenho de todos terminamos como a melhor equipe no Brasil”, declarou Danilo.
Segue em São Paulo
Danilo Silva seguirá na equipe Imuno Brasil/Prefeitura de Iracemápolis na temporada de 2026 e um dos objetivos é a conquista do título Paulista.
“Estamos em um período de férias, mas vou seguir em São Paulo. Os desafios serão ainda maiores”, comentou o ciclista acreano.
Mais de 40 provas
Quando anunciou a transferência para São Paulo, a atitude de Danilo Silva chegou a ser questionada por dirigentes do ciclismo acreano. O atleta disputou mais de 40 provas em São Paulo e ser o melhor do Brasil prova ter tomado uma decisão acertada.
Principais vitórias
1º de Maio
Sprint Road/Sertãozinho
Volta da Juventude
GP de Ubatuba
Copa Cidade Canção
Eriano Santos avalia amistosos e espera evolução na Copinha
O técnico Eriano Santos avaliou de maneira positiva os amistosos do Galvez visando à disputa da Copa São Paulo de 2026. O Imperador foi derrotado pelo Tanabi, América e Mirassol, todos de São Paulo, e pelo Nacional, do Amazonas.
“Se formos olhar pelos resultados, não foi bom. Precisamos avaliar os amistosos pelo condicionamento físico, entrosamento, evolução e por esses aspectos foi muito bom. Essa iniciativa da nossa diretoria é inédita e os resultados podem ser satisfatórios”, comentou Eriano Santos.
Reta final
Com um treino regenerativo nesta quarta, 24, em São José de Rio Preto, São Paulo, o elenco do Galvez começou a reta final de treinamentos para a Copinha. O Imperador estreia no torneio no dia 2 de janeiro contra o Votuporanguense, de São Paulo.
Diretoria da Adesg antecipa 1º pagamento do elenco e quer grande campanha
O presidente da Adesg, Paulinho do Cras, confirmou nesta quarta, 24, o pagamento, de maneira antecipada, dos dias trabalhados de dezembro do elenco profissional.
“Resolvemos antecipar o pagamento por causa do Natal. Essa é uma data importante para todas as famílias e o nosso objetivo é garantir as condições ideais dos atletas”, declarou Paulinho do Cras.
Ganha folga
Os jogadores da Adesg realizaram um treinamento nesta quarta e ganham uma folga nesta quinta, 25.
“Estamos trabalhando forte desde o início da preparação e por isso a comissão técnica resolveu garantir um descanso no dia 25. Voltamos ao trabalho na sexta(26)”, disse o diretor de futebol, Erismeu Silva.
Estreia no dia 15
A Adesg enfrenta o Humaitá no dia 15 de janeiro, na Arena da Floresta, no jogo de estreia no Campeonato Estadual. O leão terá mais 21 dias de treinamentos.
Fafs confirma final do Campeonato Estadual da Série A no Álvaro Dantas
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 27, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a decisão do Campeonato Estadual de Futsal da Série A entre Brasileia e Quinari. O primeiro jogo entre as duas equipes, em Senador Guiomard, terminou empatado por 4 a 4 e por isso quem vencer a segunda partida fica com o título e a vaga do Acre na Taça Brasil de 2026.
“Fechamos todos os detalhes para a final. A partida decide o título mais importante e fecha a temporada”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Sem mudanças em 2026
Segundo Rafael do Vale, existe a intenção de realizar ajustes no regulamento do Estadual para 2026.
“Permitimos muitas mudanças nas datas dos jogos e isso aumentou o prazo de realização da Série A. Tínhamos planejado fechar a competição no fim de outubro e essas alterações precisam ser reavaliadas”, explicou o dirigente.
