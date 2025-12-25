Ciclista acreano termina temporada como melhor do Brasil

O ciclista acreano Danilo Silva fechou a temporada de 2025 como líder do ranking brasileiro de provas de estrada na categoria Júnior. O atleta (Imuno Brasil/Prefeitura de Iracemápolis) terminou o ano com 670. Vinícius Campos com 617 pontos e Erick Costa somando 578 pontos, ambos da Imuno Brasil/Prefeitura de Iracemápolis) fecharam na segunda e terceira colocações.

“Conseguimos grandes resultados durante 2025. Nosso time trabalhou muito duro desde o início da temporada e por causa do desempenho de todos terminamos como a melhor equipe no Brasil”, declarou Danilo.

Segue em São Paulo

Danilo Silva seguirá na equipe Imuno Brasil/Prefeitura de Iracemápolis na temporada de 2026 e um dos objetivos é a conquista do título Paulista.

“Estamos em um período de férias, mas vou seguir em São Paulo. Os desafios serão ainda maiores”, comentou o ciclista acreano.

Mais de 40 provas

Quando anunciou a transferência para São Paulo, a atitude de Danilo Silva chegou a ser questionada por dirigentes do ciclismo acreano. O atleta disputou mais de 40 provas em São Paulo e ser o melhor do Brasil prova ter tomado uma decisão acertada.

Principais vitórias

1º de Maio

Sprint Road/Sertãozinho

Volta da Juventude

GP de Ubatuba

Copa Cidade Canção

