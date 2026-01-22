Chuvas volumosas castigam boa parte do país nesta quinta-feira (22/1)

O deslocamento das Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) seguem influenciando o clima na maior parte do país; por isso, a quinta-feira (22/1) deve ser chuvosa em quase todo o território nacional.

Alguns estados, com destaque para Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, no Sudeste, podem ter volumes mais altos de precipitação, com rajadas de vento em algumas áreas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas válido até o próximo sábado (24/1), para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, para todo o território de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins, Piauí e Maranhão, parte de Pernambuco, Ceará, Pará e Amapá.

Temperaturas amenas

Também em razão da continuidade das chuvas e após um período de calor intenso, as temperaturas seguem mais amenas. No entanto, elas tendem a subir gradativamente.

O Rio de Janeiro (RJ) terá os termômetros variando de 21°C a 24°C; em Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), será entre 15°C e 21°C; e Vitória (ES), entre 20°C e 25°C. Goiás e Brasília têm previsão de muita chuva também sob influência da ZCAS.

Em áreas do Nordeste, também é esperado um excesso de nebulosidade que favorece condição para chuva, que inclusive pode ser forte em vários momentos do dia. Há chuva isolada nas capitais e dia com muita nebulosidade. A temperatura também vai variar bem, com máxima chegando a 31°C, caso de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Fortaleza e São Luis.

No Norte, a previsão é de bastante chuva em áreas do Amazonas e região do Pará, que também tem risco de chuva forte podendo, em alguns pontos, ter registro de granizo. Neste caso, a influência é da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), com uma faixa de nebulosidade que provoca chuvas, que podem vir fortes, com trovoadas e rajadas.

A Região Sul não tem previsão de chuva para esta quinta-feira. A atenção deve ser quanto às temperaturas, que podem variar muito ao longo do dia. Em Porto Alegra (RS), a mínima pode chegar a 18°C, enquanto a máxima pode atingir 30°C. Em Florianópolis (SC), os termômetros podem ficar entre 19°C e 28°C. Já em Curitiba (PR), entre 13°C e 25°C.