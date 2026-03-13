Chuvas intensas seguem em grande parte do país nesta sexta (13/3)

A sexta-feira (13/3) deve ser de chuvas intensas em grande parte do país. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de instabilidades nas regiões Centro-Oeste, Norte e parte do Sudeste, com possibilidade de trovoadas e acumulados elevados.

Estados como Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul seguem com grande quantidade de umidade na atmosfera, o que favorece temporais isolados, principalmente durante a tarde e a noite.

Em Manaus (AM), a previsão indica pancadas frequentes ao longo do dia, com momentos de chuva mais intensa e trovoadas. A capital amazonense deve ter temperatura perto dos 30°C nas horas mais quentes, com sensação de abafamento antes das pancadas.

Em Belém (PA), o padrão típico da região continua: períodos de sol pela manhã e aumento de nuvens ao longo do dia, com pancadas fortes, principalmente à tarde.

Em Macapá (AP), o cenário é parecido, com chuva em diferentes momentos e possibilidade de temporais isolados. Em alguns momentos, a chuva pode cair com mais intensidade e vir acompanhada de trovoadas.

No Sudeste, a instabilidade também continua. Minas Gerais deve ter volumes mais elevados, especialmente em áreas da Zona da Mata e do sul do estado, onde a chuva pode ocorrer em vários momentos.

Em Belo Horizonte (MG), o dia deve ter períodos de sol, mas com aumento de nuvens e pancadas mais fortes entre a tarde e a noite.

A chuva também aparece no Rio de Janeiro (RJ) e em pontos do litoral de São Paulo (SP), com pancadas que podem ganhar força entre a tarde e a noite. Na capital fluminense, o tempo segue abafado antes da chegada das pancadas. Já em São Paulo (SP), o dia deve ter sol entre nuvens e aumento de instabilidade ao longo da tarde, com possibilidade de chuva rápida, mas intensa em alguns momentos.

No Centro-Oeste, o tempo também segue instável. Em Cuiabá (MT), o dia deve começar com sol e calor, mas a chuva pode aparecer entre a tarde e a noite. Em Campo Grande (MS), as pancadas devem ocorrer de forma irregular, com períodos de céu nublado e sensação de tempo abafado ao longo do dia.

No Nordeste, o cenário muda um pouco. O sol aparece com mais força em boa parte da região, embora ainda possam ocorrer pancadas isoladas no litoral do Maranhão e em áreas próximas do norte do Piauí.

Em São Luís (MA), a chuva pode aparecer em alguns momentos do dia, intercalando períodos de sol. Mais ao leste da região, capitais como Salvador (BA) e Recife (PE) devem ter predomínio de sol e temperaturas elevadas, com máxima que pode passar dos 32 °C nas horas mais quentes. A chuva, quando aparece, tende a ser rápida e isolada.

Já no Sul do país, o tempo fica mais estável. Em Porto Alegre (RS), o sol aparece entre nuvens, e não há previsão de chuva significativa ao longo do dia. Em Curitiba (PR), o céu deve ficar parcialmente nublado, com temperatura amena. Em Florianópolis (SC), o dia também deve ter períodos de sol e poucas nuvens.

Como fica o tempo no fim de semana

Para o fim de semana, segundo o Inmet, a tendência é de continuidade de áreas de instabilidades em parte do Brasil, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde o calor e a umidade seguem favorecendo pancadas frequentes.

No Sudeste, a chuva deve continuar aparecendo de forma isolada, enquanto o Sul deve manter períodos mais longos de tempo firme.

No sábado (14) e no domingo (15), a chuva ainda deve aparecer em estados do Norte e do Centro-Oeste, especialmente durante a tarde e a noite.