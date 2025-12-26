Conecte-se conosco

Cotidiano

Chuvas intensas provocam alagamentos em ruas de Rio Branco e deixam capital em estado de atenção

Publicado

11 minutos atrás

em

Volume de precipitação já ultrapassa 70 mm e afeta vias importantes, como a Avenida Maria José de Oliveira

As fortes chuvas que atingem Rio Branco desde a noite de quinta-feira (25) continuam causando transtornos à população. Além da elevação do nível do Rio Acre e de outros mananciais da bacia, as precipitações já provocam alagamentos em diversas ruas da capital, incluindo a Avenida Maria José de Oliveira, principal via do bairro Universitário.

Imagens divulgadas por internautas nas redes sociais mostram a avenida tomada pela água, o que dificulta a passagem de veículos e o deslocamento de moradores da região.

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão, em entrevista concedida na manhã desta sexta-feira (26), o volume de chuva já ultrapassa 70 milímetros em Rio Branco. Segundo ele, a previsão indica a continuidade das chuvas ao longo do dia, mantendo o município em estado de atenção para a possibilidade de novos alagamentos.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a evitar áreas de risco e a acionar os órgãos competentes em caso de emergência.

Cotidiano

CBF confirma realização da Copa do Brasil Sub-15 em 2026

Publicado

33 minutos atrás

em

26 de dezembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Santa Cruz será o representante do Acre no torneio

O departamento técnico da CBF divulgou nesta quinta, 25, o calendário do futebol base masculino para a temporada de 2026. A novidade será a realização da Copa do Brasil Sub-15, competição programada entre os meses de abril e agosto.

“Essa é mais uma competição importante para a base do futebol acreano. A CBF mantém essa política crescente de investimentos nas competições e isso também significa oportunidade para as nossas equipes e atletas”, declarou o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo.

Santa Cruz é o representante

O Santa Cruz, atual tricampeão Estadual Sub-15, será o representante do Acre na Copa do Brasil. A FFAC vai manter o critério e as equipes campeãs seguem como representantes do Estado nos torneios nacionais.

Cotidiano

CBF define critérios e o Humaitá é confirmado na Série D

Publicado

35 minutos atrás

em

26 de dezembro de 2025

Por

Foto Jhon Silva: Humaitá garantiu a vaga por intermédio do ranking nacional de clubes

Agora é oficial. O departamento de competições da CBF definiu nesta quinta, 25, os critérios para a montagem do Campeonato Brasileiro da Série D de 2026 e o Humaitá será o terceiro representante do futebol acreano.

Os critérios

Os critérios definidos pela CBF foram: Rebaixados da Série C em 2025(4 clubes); Vagas via estaduais e copas(64 clubes); Classificados via Série D em 2025(14 clubes); Vagas pelo ranking nacional (14 clubes).

Vagas acreanas

Independência e Galvez conquistaram as classificações para o torneio nacional por meio do Campeonato Estadual. O Tricolor conquistou o título e o Imperador foi vice-campeão.

O Humaitá garantiu a vaga na Série D por intermédio do ranking nacional de clubes, o 4º critério.

Em abril

O Campeonato Brasileiro da Série D com 96 equipes começa no dia 5 de abril e será fechado em 13 de setembro. 24 datas estão reservadas para o torneio.

Cotidiano

Independência e Galvez são os representantes do Acre na Copa Norte

Publicado

37 minutos atrás

em

26 de dezembro de 2025

Por

Foto Jhon Silva: Independência e Galvez terão adversários de nível no torneio

A CBF confirmou as 12 equipes classificadas para a Copa Norte de 2026. O futebol acreano será representado pelo Independência e o Galvez e o campeão do torneio disputa a final da Copa Verde contra o vencedor da Copa Centro-Oeste.

Fórmula de disputa

As 12 equipes serão divididas em dois grupos de seis com jogos de ida e volta na primeira fase. Quatro times de cada grupo avançam para a segunda fase e em dois confrontos os semifinalistas serão definidos. As semifinais e as finais também serão disputadas em partidas de ida e volta.

Data do torneio

A Copa Norte vai ser disputada entre os meses de março e junho, após a realização dos campeonatos estaduais.

Equipes na Copa Norte

Independência-AC

Galvez-AC

Trem-AP

Amazonas-AM

Nacional-AM

Remo-PA

Paysandu-PA

Águia-PA

Porto Velho-RO

Guaporé-RO

GAS-RR

Monte Roraima-RR

