Chuvas intensas deixam Brasileia em alerta e mais de 500 famílias isoladas
Menos de 15 dias após o Rio Acre ultrapassar, pela primeira vez neste ano, a cota de alerta em Brasileia, o nível do manancial voltou a preocupar autoridades e moradores da região de fronteira. A apreensão aumenta ainda mais após a forte enxurrada registrada nesta semana no município, que acumulou 143 milímetros de chuva.
Na manhã desta sexta-feira (30), o rio seguiu acima da cota de alerta, atingindo 10,05 metros. De acordo com órgãos de monitoramento, caso as chuvas intensas persistam, há possibilidade de o manancial alcançar a cota de transbordamento, fixada em 11,40 metros, nos próximos dias — o que ocorreria pela primeira vez em 2026.
Conforme dados oficiais do monitoramento hidrológico e geológico, o Rio Acre já havia atingido a cota de alerta no último dia 14 de janeiro. O histórico recente aumenta a apreensão, já que Brasiléia enfrentou quatro episódios de alagamento, sendo o mais severo registrado em 2024.
Diante do cenário, o prefeito Carlinhos do Pelado afirmou que a gestão municipal está em alerta máximo. “Estamos monitorando o nível do rio em tempo real e mobilizando todas as equipes para dar resposta rápida à população. Nossa prioridade é proteger vidas e garantir assistência às famílias que já sofrem com os impactos das chuvas”, declarou.
Na quinta-feira, o gestor também anunciou o cancelamento do Carnaval 2026 promovido pelo poder público e decretou situação de emergência no município. Segundo Carlinhos do Pelado, a medida é necessária para agilizar os trâmites legais e garantir suporte imediato às comunidades afetadas. “Não é uma decisão fácil, mas é responsável. Precisamos direcionar recursos e esforços para atender mais de 500 famílias isoladas, além de minimizar os prejuízos causados pela enxurrada”, ressaltou.
A situação atinge moradores de ramais, ribeirinhos e comunidades localizadas na Reserva Extrativista Chico Mendes, especialmente nos quilômetros 59, 60 e 13. Há também cerca de 20 aviários de frango sem acesso, comprometendo a atividade produtiva local.
O coordenador municipal da Defesa Civil, major Sandro, explicou que os danos à infraestrutura são significativos. “O levantamento preliminar aponta a destruição de 20 linhas de bueiros, tanto na zona urbana quanto rural, além de 10 pontes que desabaram ou tiveram o acesso interrompido após o desmoronamento das cabeceiras. Outras estruturas ainda estão submersas, dificultando o tráfego e o atendimento às comunidades”, detalhou.
Segundo a Prefeitura de Brasiléia, a estimativa inicial é de que os prejuízos ultrapassem R$ 1,5 milhão. Os impactos afetam diretamente o escoamento da produção agrícola e extrativista, como castanha e borracha, além do deslocamento diário dos moradores.
A população pode solicitar apoio diretamente à Defesa Civil Municipal pelo telefone (68) 99250-8970 ou ao Corpo de Bombeiros pelo número (68) 3546-5743. A Prefeitura orienta ainda que os moradores acompanhem os canais oficiais nas redes sociais para receber informações atualizadas e confiáveis sobre a situação do rio e as ações emergenciais em andamento.
Prefeitura de Assis Brasil reajusta piso salarial dos servidores em 4,26%
A Prefeitura de Assis Brasil publicou o Decreto nº 034/2026/GAPRE, que concede reajuste de 4,26% no piso salarial dos servidores efetivos do município. A medida foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (30) e passa a valer a partir da data de sua publicação.
Assinado pelo prefeito Jerry Correia Marinho, o decreto estabelece que o reajuste acompanha a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao ano de 2025. O IPCA é o índice legalmente adotado pelo município como base para a recomposição salarial, conforme prevê a Lei Municipal nº 692/2022/GAPRE, de 20 de dezembro de 2022.
Segundo o texto, a decisão reforça o compromisso da atual gestão com a valorização do funcionalismo público municipal e a manutenção do poder de compra dos servidores diante da inflação.
O decreto determina ainda que a Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal da Fazenda adotem todas as providências necessárias para o cumprimento do reajuste. O ato também será encaminhado ao Poder Legislativo Municipal para conhecimento.
Inmet emite alerta de chuvas intensas para a região a partir desta sexta-feira
Aviso de perigo potencial prevê volumes elevados de chuva e ventos fortes até a manhã de sábado
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para a região. O alerta é válido a partir de 0h01 desta sexta-feira (30) e segue até as 10h de sábado (31).
De acordo com o comunicado, estão previstas chuvas fortes, com acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. O aviso também inclui a ocorrência de ventos intensos, com rajadas variando entre 40 e 60 km/h.
O Inmet alerta para possíveis riscos à população e à infraestrutura, como alagamentos, deslizamentos de terra e queda de árvores. Diante do cenário, o órgão recomenda atenção redobrada, especialmente em áreas urbanas, regiões de encosta e locais próximos a rios e igarapés.
A orientação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e adote medidas preventivas durante o período de vigência do alerta.
Acre nomeia mais de 400 professores aprovados em concurso da Educação
O Governo do Acre, por meio do decreto nº 12.392-P, publicado nesta sexta-feira, 30, oficializou a nomeação de mais de 400 professores aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). Os docentes serão lotados em diversas cidades do estado, atendendo tanto à zona urbana quanto à rural.
O concurso, homologado em outubro de 2025, contempla profissionais para as carreiras de Professor P2 e Professor de Educação Especial, incluindo vagas para pessoas com deficiência (PCD). Com as nomeações, o governo busca reforçar o quadro de docentes em escolas de cidades como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Brasiléia, Feijó, Plácido de Castro, entre outras.
Segundo o governo, a medida atende à demanda por educação de qualidade e à necessidade de reduzir déficits de profissionais nas escolas estaduais. A SEE destacou que os novos professores contribuirão para ampliar o atendimento educacional, garantindo maior cobertura e suporte pedagógico em todas as regiões do estado.
O decreto segue as normas do concurso e considera o resultado final do processo seletivo, garantindo a posse imediata dos candidatos aprovados em caráter efetivo.
