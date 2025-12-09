Chuvas intensas colocam Acre em alerta e Defesa Civil reforça cuidados

Nesta terça-feira, 9, o Rio Acre em Rio Branco está com nível 10,16m (leitura das 6h), em Porto Acre a cota é de 7,77m (leitura das 9h) e o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, está com o nível de 9,20m (leitura das 9h)

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Acre (Cepdec-AC) alerta a população, diante do volume de chuvas que atinge diversas regiões do estado nos últimos dias. Com previsão de precipitações persistentes e acumulados que podem ultrapassar 50 mm, o órgão reforça a necessidade de cuidados redobrados da população, para evitar acidentes e minimizar possíveis danos causados pelos eventos climáticos.

Entre as principais orientações, de acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, está evitar deslocamentos em áreas alagadas, manter distância da rede elétrica e observar atentamente sinais de movimentação de solo, como rachaduras em muros e inclinação de árvores ou postes, que podem indicar risco iminente de deslizamentos. Moradores de áreas sujeitas a alagamentos também devem proteger objetos de valor, mantendo-os em locais elevados e de fácil acesso.

O coordenador reforça que o momento exige atenção e responsabilidade coletiva. E reforça que o cuidado com crianças, idosos e pessoas que precisam de cuidados especiais deve ser redobrado.

“Estamos monitorando as áreas mais afetadas e trabalhando para garantir resposta rápida às ocorrências em todo o estado. Mas é fundamental que cada cidadão faça sua parte seguindo as orientações de segurança. A prevenção pode salvar vidas. Recomendamos que a população acompanhe os comunicados oficiais e procure manter-se informada sobre o registro de alertas”, destaca.

Em situações de emergência, o atendimento pode ser acionado pelo telefone 193, do Corpo de Bombeiros Militar.

Com o aumento das chuvas, o órgão reforça ainda que a segurança da população é prioridade. “Seguindo as orientações e adotando medidas preventivas, é possível reduzir riscos e preservar vidas”, reforça Batista.

Volume de chuvas e nível dos rios

De acordo com o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), nas últimas 8 horas houve um volume significativo de chuvas em Rio Branco (47mm), em Cruzeiro do Sul (33,3mm) e Porto Acre (26,6mm).

Nesta terça-feira, 9, o Rio Acre em Rio Branco está com nível 10,16m (leitura das 6h), em Porto Acre a cota é de 7,77m (leitura das 9h) e o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, está com o nível de 9,20m (leitura das 9h).

