Chuvas intensas alagam seis casas no bairro Villa Montes, em Cobija

Leis sancionadas valorizam tradições populares e destacam importância da cultura junina; deputado Pedro Longo é autor da proposta

Em uma iniciativa que reforça o compromisso com a valorização da cultura acreana, o governo do estado sancionou leis que reconhecem 20 quadrilhas juninas, filiadas à Liga das Quadrilhas, como patrimônio cultural do Acre. A medida, proposta pelo deputado estadual Pedro Longo, celebra a importância das tradições populares e homenageia os grupos que mantêm viva essa expressão cultural.

As quadrilhas juninas, conhecidas por suas coreografias, músicas e trajes coloridos, são uma das manifestações mais emblemáticas das festas juninas no Brasil. No Acre, essas tradições ganham ainda mais destaque, reunindo comunidades e promovendo a identidade cultural local. Com o reconhecimento como patrimônio cultural, as 20 quadrilhas agora têm seu valor histórico e social oficialmente reconhecido pelo estado.

O deputado Pedro Longo, autor das leis, destacou a importância da iniciativa para os “fazedores da cultura popular”, como são chamados os integrantes e organizadores desses grupos. “É um grande prestígio fazer parte desse momento histórico. Essa é uma forma de garantir que nossas tradições sejam preservadas e valorizadas pelas futuras gerações”, afirmou Longo.

A sanção das leis foi comemorada por integrantes das quadrilhas e pela comunidade cultural do estado, que veem na medida um incentivo para a continuidade e o fortalecimento das festas juninas no Acre. O reconhecimento também abre portas para políticas públicas de apoio à cultura popular, como financiamentos e projetos de preservação.

Com essa ação, o Acre reafirma seu compromisso com a diversidade cultural e a valorização das tradições que fazem parte da identidade do povo acreano. As quadrilhas juninas agora ocupam um lugar de destaque no patrimônio cultural do estado, celebrando a alegria, a criatividade e a união das comunidades.

