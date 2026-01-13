Chuvas fortes alagam ruas de Tarauacá e invadem casas; moradores relatam prejuízos

Bairros como Cohab, Novo e região central foram os mais afetados; vídeos mostram vias intransitáveis e água atingindo residências

As fortes chuvas que atingiram Tarauacá na segunda-feira (12) causaram alagamentos em várias ruas da cidade, dificultando a mobilidade de pedestres e veículos e invadindo residências em alguns pontos. Moradores relataram prejuízos e preocupação, especialmente em bairros com histórico de problemas de drenagem, como Cohab, Novo e a região central.

Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram ruas completamente tomadas pela água, carros enfrentando trechos alagados e moradores improvisando para proteger seus bens. Até o momento, não há registro de feridos, mas a situação expôs a vulnerabilidade da infraestrutura urbana do município diante de eventos climáticos intensos.

O episódio faz parte de uma sequência de chuvas fortes que têm atingido o Acre neste início de ano, elevando o nível de rios e colocando em alerta a Defesa Civil em várias regiões do estado.

As fortes chuva que vem atingiu o estado do acre esta causando muito prejuízo aos acreanos neste mês de janeiro, o município de Tarauacá com as chuvas de segunda-feira (12), causou alagamentos em várias ruas da cidade e trouxe transtornos à população. Em poucos minutos, o grande volume de água foi suficiente para deixar vias intransitáveis, dificultando a mobilidade de pedestres e veículos.

Moradores relataram que a água invadiu ruas e, em alguns pontos, chegou a entrar em residências, provocando prejuízos e preocupação. Os bairros mais afetados foram aqueles com histórico de problemas de drenagem, Cohab, bairro Novo e região central da cidade, onde a chuva intensa costuma causar acúmulo rápido de água.

Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram ruas completamente alagadas, veículos tentando atravessar trechos tomados pela água e moradores improvisando para proteger seus bens. Apesar dos transtornos, até o momento não há registro de feridos.

Relacionado

Comentários