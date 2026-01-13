Cotidiano
Chuvas fortes alagam ruas de Tarauacá e invadem casas; moradores relatam prejuízos
Bairros como Cohab, Novo e região central foram os mais afetados; vídeos mostram vias intransitáveis e água atingindo residências
As fortes chuvas que atingiram Tarauacá na segunda-feira (12) causaram alagamentos em várias ruas da cidade, dificultando a mobilidade de pedestres e veículos e invadindo residências em alguns pontos. Moradores relataram prejuízos e preocupação, especialmente em bairros com histórico de problemas de drenagem, como Cohab, Novo e a região central.
Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram ruas completamente tomadas pela água, carros enfrentando trechos alagados e moradores improvisando para proteger seus bens. Até o momento, não há registro de feridos, mas a situação expôs a vulnerabilidade da infraestrutura urbana do município diante de eventos climáticos intensos.
O episódio faz parte de uma sequência de chuvas fortes que têm atingido o Acre neste início de ano, elevando o nível de rios e colocando em alerta a Defesa Civil em várias regiões do estado.
As fortes chuva que vem atingiu o estado do acre esta causando muito prejuízo aos acreanos neste mês de janeiro, o município de Tarauacá com as chuvas de segunda-feira (12), causou alagamentos em várias ruas da cidade e trouxe transtornos à população. Em poucos minutos, o grande volume de água foi suficiente para deixar vias intransitáveis, dificultando a mobilidade de pedestres e veículos.
Moradores relataram que a água invadiu ruas e, em alguns pontos, chegou a entrar em residências, provocando prejuízos e preocupação. Os bairros mais afetados foram aqueles com histórico de problemas de drenagem, Cohab, bairro Novo e região central da cidade, onde a chuva intensa costuma causar acúmulo rápido de água.
Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram ruas completamente alagadas, veículos tentando atravessar trechos tomados pela água e moradores improvisando para proteger seus bens. Apesar dos transtornos, até o momento não há registro de feridos.
Comentários
Cotidiano
Inflação em Rio Branco fica abaixo da média nacional em 2025, influenciada por preços de combustíveis e energia
IPCA da capital fechou o ano em 3,27%, ante 4,26% no Brasil; gasolina e óleo diesel caíram em dezembro, mas luz subiu após reajuste tarifário
A inflação em Rio Branco encerrou 2025 em 3,27%, abaixo da média nacional de 4,26%, segundo dados do IBGE divulgados na sexta-feira (9). O controle nos preços dos combustíveis e da energia elétrica ao longo do ano foi determinante para o resultado. Em dezembro, a gasolina caiu 0,92% e o óleo diesel recuou 1,50% na capital.
No último mês do ano, o IPCA local teve alta de 0,59%, influenciado pelo reajuste tarifário da luz aprovado pela Aneel, que elevou a conta de energia em 3,80% a partir de 13 de dezembro. Apesar do aumento pontual, o acumulado anual se manteve abaixo do índice nacional.
Em outubro, Rio Branco registrou a menor variação mensal do ano (0,10%), com queda de 3,73% na energia residencial. O IPCA mede a variação de preços para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e considera a coleta feita entre novembro e dezembro de 2025.
Comportamento mensal (dezembro/2025):
-
IPCA Rio Branco: +0,59% (contra +0,33% no Brasil)
-
Gasolina: queda de 0,92%
-
Óleo diesel: queda de 1,50%
-
Energia elétrica: alta de 3,80% (reajuste anual da Aneel em vigor desde 13/12)
Evolução ao longo de 2025:
-
Setembro: IPCA +0,46% no mês (acumulado +2,42%); energia subiu 7,86%
-
Outubro: menor variação do ano (+0,10%); energia caiu 3,73%
-
Dezembro: alta de 0,59%, puxada por preços de fim de ano
Fatores de contenção:
-
Combustíveis estáveis devido a políticas federais de tributos;
-
Tarifa de energia sem reajustes extraordinários até dezembro;
-
Alimentos com pressão moderada, exceto por altas sazonais pontuais.
A capital acreana está entre as capitais com menor inflação do Norte, atrás apenas de Palmas (TO) e Boa Vista (RR). O controle de preços ajudou a preservar o poder de compra em um ano de retomada econômica.
A previsão para 2026 é de inflação entre 3,5% e 4% na capital, dependendo do comportamento dos combustíveis e da energia. O Banco Central deve manter os juros básicos em patamar restritivo para atingir a meta nacional de 3%.
A queda nos preços dos combustíveis em dezembro – mesmo em um mês tradicionalmente inflacionário – foi decisiva para que Rio Branco mantivesse a trajetória de desaceleração e fechasse o ano com um dos melhores resultados regionais.
Comentários
Cotidiano
Rio Acre sobe 17 centímetros e se aproxima da cota de alerta em Rio Branco
Nível chegou a 13,27 metros na manhã desta terça-feira e está a 23 cm do limite de alerta, segundo a Defesa Civil
A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou, nesta terça-feira (13), um novo boletim apontando que o nível do Rio Acre segue em elevação na capital e já se aproxima da cota de alerta.
De acordo com os dados oficiais, às 5h20 o manancial marcava 13,10 metros. Pouco mais de três horas depois, às 9h, o nível subiu para 13,27 metros, registrando uma elevação de 17 centímetros em curto intervalo de tempo.
Com esse volume, o Rio Acre está a apenas 23 centímetros da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros. A cota de transbordo é de 14 metros, nível a partir do qual podem ocorrer alagamentos em áreas ribeirinhas de Rio Branco.
A Defesa Civil segue monitorando o comportamento do rio e orienta a população das áreas mais vulneráveis a permanecer atenta aos próximos boletins.
Comentários
Cotidiano
Diretoria do Independência apresenta o atacante Pitel
A diretoria do Independência apresentou nesta segunda, 12, no Marinho Monte, o atacante Pitel, 27. O atleta chega do futebol do Rio de Janeiro e é mais um reforço do Tricolor para a temporada de 2026.
“O projeto apresentado pela diretoria do Independência foi determinante para o acerto com o clube. Temos um excelente calendário e vou procurar ajudar o Independência”, declarou Pitel.
Quer jogar na quinta
Pitel espera ter condições de jogar contra o Santa Cruz na quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão, partida de estreia do Independência no Campeonato Estadual.
“As duas últimas temporada atuei como um camisa 9, mas também posso jogar como extremo. Vou trabalhar para ter a possibilidade de ser relacionado na quinta”, afirmou o reforço do Tricolor.
Trabalho tático
O técnico Ivan Mazzuia comandou um treino tático nesta segunda e começou a definir os titulares para o jogo de estreia. Contudo, o treinador deve divulgar a equipe somente no vestiário do Tonicão.
Você precisa fazer login para comentar.