Chuvas de outubro ficaram abaixo da média em quase todo o Acre

Os registros meteorológicos oficiais confirmam que o Acre teve chuvas abaixo da média histórica em outubro de 2025, contrariando informações que circulavam sobre um suposto volume acima do normal.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão responsável pelos registros oficiais no país, em Rio Branco choveu 107,8 milímetros, o que representa 74,9% da média histórica para o mês, que é de 144,0 mm. Os dados foram divulgados pelo Portal O Tempo Aqui.

Outras instituições que também monitoram o clima registraram índices próximos, mas igualmente inferiores à média. A Agência Nacional de Águas (ANA) mediu 142,0 mm, ou 98,6% da média, enquanto a Rede de Meteorologia da Aeronáutica (Redemet) registrou apenas 74,7 mm, correspondendo a 51,9% do volume esperado.

A variação entre os números, segundo os especialistas, ocorre por conta da localização geográfica diferente das estações meteorológicas dentro da capital. Apenas os dados do Inmet, entretanto, são considerados oficiais para estudos e comparações climatológicas, já que a instituição mantém registros diários em Rio Branco desde a década de 1960, seguindo padrões internacionais.

Em Cruzeiro do Sul, o cenário foi semelhante: o acumulado de 186,8 mm correspondeu a 97,8% da média histórica de 191,0 mm. A redução das chuvas impactou diretamente o nível dos rios acreanos, especialmente o rio Acre, cuja cota em Rio Branco não chegou a 3 metros ao longo do mês.

Relacionado

Comentários