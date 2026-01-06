Conecte-se conosco

Cotidiano

Chuvas agravam estado crítico de rodovia que abastece o Departamento de Pando, em Cobija

Publicado

3 horas atrás

em

Trecho da via ‘Troncal em Pando’ tem sido afetado por chuvas intensas; empresas reclamam da falta de intervenção da administração de estradas

Transportadores relatam aumento de riscos e atrasos na entrega; falta de intervenção da administração de estradas preocupa setor. Foto: captada 

A estrada conhecida como ‘Troncal em Pando’, principal via de abastecimento do departamento de Pando, que tem como capital Cobija, encontra-se em estado crítico, dificultando o transporte de cargas para o comércio local. Segundo relatos de transportadores e usuários, as fortes chuvas dos últimos dias agravaram as condições da rodovia, aumentando os riscos de acidentes e atrasos na entrega de mercadorias.

Apesar da situação, a Administradora Boliviana de Estradas (ABC) ainda não chegou ao trecho mais crítico para realizar intervenções ou prestar socorro, o que tem gerado preocupação entre empresas de transporte intermunicipal.

Segundo relatos de transportadores e usuários, o trecho já crítico se tornou ainda mais perigoso, elevando os riscos de acidentes e causando atrasos significativos na entrega de mercadorias para o comércio local. Foto: captada 

A ausência de manutenção urgente coloca em risco a segurança de passageiros e a continuidade do abastecimento na região, que depende quase integralmente dessa via que abastece boa parte de Cobija, capital do Departamento de Pando.

A falta de manutenção imediata ameaça a segurança de passageiros e a logística de produtos essenciais na região fronteiriça. Foto: captada 

Veja vídeo com TVU Pando:

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

FFAC adia início do Campeonato Estadual por falta de laudo do Tonicão

Publicado

6 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Tonicão precisa do laudo do Corpo de Bombeiros para ser completamente liberado

A Federação de Futebol do Estado Acre(FFAC) adiou nesta terça, 6, o início do Campeonato Estadual. A competição deveria começar na segunda, 12, mas o estádio Antônio Aquino Lopes(Tonicão) não tem o laudo do Corpo de Bombeiros.

“Estamos trabalhando para a liberação do laudo dos Bombeiros desde o ano passado. Ficaram duas pendências e o primeiro projeto não foi aprovado. Apresentamos um segundo projeto e os Bombeiros ainda não responderam”, explicou o presidente da FFAC, Adem Araújo.

Estadual começa dia 15

A FFAC pediu ao governo do Estado a liberação da Arena da Floresta para começar o Estadual na quinta, 15, com rodada dupla:  Independência x Santa Cruz, às 17 horas, e Galvez x São Francisco, às 19 horas.

“O governo do Estado autorizou extraoficialmente a liberação e estamos aguardando o documento. Essa é somente uma questão burocrática e o campeonato deve iniciar no dia 15”, afirmou Adem Araújo.

Complemento da 1ª rodada

A primeira rodada do Estadual 2026 será completada no sábado, 17, com mais dois jogos na Arena da Floresta. O Vasco enfrenta o Rio Branco, a partir das 15 horas, e a Adesg joga contra o Humaitá.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Acre ocupa 25ª posição em ranking nacional de patentes concedidas em relação ao PIB

Publicado

6 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Levantamento do Centro de Liderança Pública aponta baixo desempenho do estado no pilar de Inovação do Ranking de Competitividade

O Acre aparece na 25ª posição no ranking dos estados brasileiros com maior número de patentes concedidas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). O dado consta em levantamento divulgado nesta terça-feira (6) pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

O indicador faz parte do pilar de Inovação do Ranking de Competitividade dos Estados e avalia a capacidade das unidades da federação de gerar conhecimento, tecnologia e soluções inovadoras. De acordo com o estudo, o desempenho acreano reflete um volume ainda reduzido de registros de patentes quando comparado ao tamanho da economia estadual.

A análise considera o total de concessões de patentes, incluindo patentes de invenção, modelos de utilidade e certificados de adição. Os dados utilizados têm como base informações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), avaliadas proporcionalmente ao PIB de cada estado.

Segundo o CLP, o indicador evidencia desafios estruturais relacionados ao estímulo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, fatores considerados estratégicos para o aumento da competitividade econômica no longo prazo.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Ulisses Torres comanda treino técnico e muda programação

Publicado

7 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Foto Glauber Lima: Elenco do Rio Branco trabalha forte para o Estadual

Ulisses Torres comandou um treino técnico nesta segunda, 5, no José de Melo, em mais uma treinamento do Rio Branco visando à disputa do Campeonato Estadual. O Estrelão tinha um amistoso programado nesta terça, 6, no Tonicão, contra o Independência, mas a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) não liberou o estádio porque o gramado recebe os últimos retoques para abertura da temporada de 2026.

“Fomos obrigados a mudar a nossa programação, mas vamos seguir trabalhando forte. A ideia é chegar com um time competitivo”, disse Ulisses Torres.

Dois reforços

A diretoria do Rio Branco deve apresentar nesta terça o lateral Pedro Lima e o volante Ericles. Os dois atletas estavam atuando no futebol do Piauí e chegam para ser titulares no Estrelão.

Comentários

Continue lendo