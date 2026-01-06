Cotidiano
Chuvas agravam estado crítico de rodovia que abastece o Departamento de Pando, em Cobija
Trecho da via ‘Troncal em Pando’ tem sido afetado por chuvas intensas; empresas reclamam da falta de intervenção da administração de estradas
A estrada conhecida como ‘Troncal em Pando’, principal via de abastecimento do departamento de Pando, que tem como capital Cobija, encontra-se em estado crítico, dificultando o transporte de cargas para o comércio local. Segundo relatos de transportadores e usuários, as fortes chuvas dos últimos dias agravaram as condições da rodovia, aumentando os riscos de acidentes e atrasos na entrega de mercadorias.
Apesar da situação, a Administradora Boliviana de Estradas (ABC) ainda não chegou ao trecho mais crítico para realizar intervenções ou prestar socorro, o que tem gerado preocupação entre empresas de transporte intermunicipal.
A ausência de manutenção urgente coloca em risco a segurança de passageiros e a continuidade do abastecimento na região, que depende quase integralmente dessa via que abastece boa parte de Cobija, capital do Departamento de Pando.
Veja vídeo com TVU Pando:
FFAC adia início do Campeonato Estadual por falta de laudo do Tonicão
A Federação de Futebol do Estado Acre(FFAC) adiou nesta terça, 6, o início do Campeonato Estadual. A competição deveria começar na segunda, 12, mas o estádio Antônio Aquino Lopes(Tonicão) não tem o laudo do Corpo de Bombeiros.
“Estamos trabalhando para a liberação do laudo dos Bombeiros desde o ano passado. Ficaram duas pendências e o primeiro projeto não foi aprovado. Apresentamos um segundo projeto e os Bombeiros ainda não responderam”, explicou o presidente da FFAC, Adem Araújo.
Estadual começa dia 15
A FFAC pediu ao governo do Estado a liberação da Arena da Floresta para começar o Estadual na quinta, 15, com rodada dupla: Independência x Santa Cruz, às 17 horas, e Galvez x São Francisco, às 19 horas.
“O governo do Estado autorizou extraoficialmente a liberação e estamos aguardando o documento. Essa é somente uma questão burocrática e o campeonato deve iniciar no dia 15”, afirmou Adem Araújo.
Complemento da 1ª rodada
A primeira rodada do Estadual 2026 será completada no sábado, 17, com mais dois jogos na Arena da Floresta. O Vasco enfrenta o Rio Branco, a partir das 15 horas, e a Adesg joga contra o Humaitá.
Acre ocupa 25ª posição em ranking nacional de patentes concedidas em relação ao PIB
Levantamento do Centro de Liderança Pública aponta baixo desempenho do estado no pilar de Inovação do Ranking de Competitividade
Ulisses Torres comanda treino técnico e muda programação
Ulisses Torres comandou um treino técnico nesta segunda, 5, no José de Melo, em mais uma treinamento do Rio Branco visando à disputa do Campeonato Estadual. O Estrelão tinha um amistoso programado nesta terça, 6, no Tonicão, contra o Independência, mas a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) não liberou o estádio porque o gramado recebe os últimos retoques para abertura da temporada de 2026.
“Fomos obrigados a mudar a nossa programação, mas vamos seguir trabalhando forte. A ideia é chegar com um time competitivo”, disse Ulisses Torres.
Dois reforços
A diretoria do Rio Branco deve apresentar nesta terça o lateral Pedro Lima e o volante Ericles. Os dois atletas estavam atuando no futebol do Piauí e chegam para ser titulares no Estrelão.
