Chuvas adiam inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri

Na manhã desta quarta-feira, 19, data em que se celebra o Dia Mundial do Saneamento Básico, o governador Gladson Camelí inaugurou a revitalização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e das estações elevatórias da bacia do Igarapé Redenção, em Rio Branco. O projeto, que integra o programa de ampliação da cobertura de esgotamento sanitário da capital, deve beneficiar diretamente cerca de 40 mil pessoas.

Localizada na Estrada do Quixadá, a ETE terá capacidade para tratar até 80 litros de esgoto por segundo, garantindo a destinação adequada dos efluentes da bacia do igarapé Redenção e da região Norte da bacia do Igarapé São Francisco. A obra foi financiada com recursos de operação de crédito junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e verbas próprias do Estado, totalizando R$ 4.151.207,73, e integra o Acordo de Cooperação Técnica entre o governo e a Prefeitura de Rio Branco. Após a conclusão, a operação ficará sob responsabilidade do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

Durante a cerimônia, o governador Gladson Camelí destacou a relevância do investimento: “É enorme a satisfação em participar dessa inauguração. Muitos acham irrelevante, mas, como cidadão e engenheiro civil, sei que um projeto de esgotamento sanitário adequado significa melhoria na qualidade de vida de todos. Essa entrega é a garantia de desenvolver melhor sustentabilidade para a nossa região”.

O presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), José Bestene, enfatizou o resgate de uma estrutura que nunca chegou a funcionar desde 2007: “Estamos fortalecendo um instrumento que estava inativo. Agora está revitalizado e irá beneficiar nossa população. É uma obra grande, que contou com o empenho de muitas pessoas”.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também participou da solenidade: “Mais uma vez comprovamos que, quando andamos juntos, evoluímos melhor do que separados. Essa obra é fundamental para nossa sociedade, pois saneamento básico é qualidade de vida”.

Desenvolvimento urbano

Além da entrega da ETE, o governador assinou uma série de ordens de serviço para novos investimentos em infraestrutura urbana, esporte, saúde e segurança pública.

Por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), foram autorizadas obras para a construção de quadras poliesportivas em Rio Branco, Senador Guiomard, duas unidades em Brasileia, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, totalizando sete equipamentos esportivos. As intervenções fazem parte do programa de Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer.

As quadras contribuirão para o desenvolvimento social, ampliação de oportunidades, promoção do esporte e redução de riscos sociais, reforçando políticas de inclusão e lazer. O investimento total é de R$ 8.928.329,26, sendo R$ 8.917.541,26 oriundos do governo federal e R$ 10.788,00 de contrapartida do Estado.

Outra ordem de serviço assinada foi a reforma da Diretoria de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar, localizada no Distrito Industrial de Rio Branco. O investimento, de R$ 404.158,37, será custeado com recursos próprios do Estado e executado por meio do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER).

A obra prevê melhorias estruturais, ampliação da capacidade de atendimento e qualificação dos serviços oferecidos aos militares e seus dependentes, fortalecendo ações de prevenção, promoção da saúde e valorização do efetivo.

O governo também autorizou a reforma do skatepark localizado no bairro Jardim Nazle, em Rio Branco. A revitalização, orçada em R$ 413.713,67, busca modernizar o espaço, melhorar a acessibilidade e segurança dos usuários, fomentar atividades esportivas e valorizar o espaço público. Crianças, jovens e esportistas serão diretamente beneficiados.

Por fim, foi assinada a ordem de serviço para a reforma da Unidade Prisional UP-7, situada no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Com investimento de R$ 420.000,00 em recursos próprios, a obra visa corrigir sistemas estruturais, elétricos e hidrossanitários, além de melhorar condições de segurança e salubridade para servidores e detentos.

Durante o evento, o governador Gladson Cameli ressaltou o impacto das ações:

“Esses investimentos geram renda para milhares de pais de família, com obras que fortalecem nossa segurança, saúde, esporte e cultura. Que sirvam como ferramentas de qualidade de vida e oportunidade de trabalho para muitos”.

O titular da Secretaria de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, reforçou o papel das ações: “Estamos avançando com o apoio do governador Camelí, fortalecendo nossa capital e municípios com espaços de lazer e ambientes adequados para os profissionais estaduais. As entregas e autorizações representam um amplo pacote de investimentos voltados ao desenvolvimento urbano, social e estrutural do Acre”.

PEC-GER: incentivo à construção civil

Três das ordens de serviço anunciadas fazem parte do PEC-GER, iniciativa estadual criada para fortalecer a cadeia produtiva da construção civil por meio da participação de micro e pequenas empresas em licitações e contratações públicas. Instituído pela Lei nº 4.372/2024, o programa permite o uso do credenciamento como ferramenta auxiliar, facilitando o atendimento de demandas de pequenas reformas em prédios públicos, com limite de até R$ 500 mil por contratação.

Para operacionalizar o programa, o governo realizou chamamento público entre outubro de 2024 e outubro de 2025, resultando no credenciamento de 17 empresas para atuar em Rio Branco e 12 em Cruzeiro do Sul. As contratações são feitas conforme as solicitações dos órgãos à Seop, que identifica a necessidade e aciona as empresas habilitadas conforme a ordem e a demanda.

Relacionado

Comentários