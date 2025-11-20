Extra
Chuvas adiam inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri
O governo do Acre informou, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), que a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, não acontecerá mais nesta sexta-feira (21).
Segundo o órgão, as chuvas constantes das últimas duas semanas impossibilitaram a conclusão de etapas da obra que dependem de condições climáticas favoráveis.
Mesmo com frentes de trabalho em dois turnos e o empenho de mais de 100 profissionais, o avanço necessário para a entrega do empreendimento não foi possível. A preocupação do governo é garantir segurança e qualidade na finalização da ponte.
Nota pública sobre a inauguração da Ponte da Sibéria
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informa que a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, não poderá ocorrer nesta sexta-feira, 21. Nas últimas duas semanas, as chuvas têm sido constantes, o que impossibilitou a conclusão de etapas que dependem de condições climáticas estáveis.
Mesmo com o trabalho das equipes em dois turnos e todo o esforço dos mais de 100 profissionais mobilizados, a continuidade das chuvas impediu o avanço necessário para entregar a obra com a segurança e a qualidade exigidas.
A inauguração será realizada no próximo domingo, 23, às 16h30.
Sula Ximenes
Presidente do Deracre
Governo do Acre entrega revitalização da Estação de Tratamento de Esgoto e anuncia pacote de obras
Na manhã desta quarta-feira, 19, data em que se celebra o Dia Mundial do Saneamento Básico, o governador Gladson Camelí inaugurou a revitalização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e das estações elevatórias da bacia do Igarapé Redenção, em Rio Branco. O projeto, que integra o programa de ampliação da cobertura de esgotamento sanitário da capital, deve beneficiar diretamente cerca de 40 mil pessoas.
Localizada na Estrada do Quixadá, a ETE terá capacidade para tratar até 80 litros de esgoto por segundo, garantindo a destinação adequada dos efluentes da bacia do igarapé Redenção e da região Norte da bacia do Igarapé São Francisco. A obra foi financiada com recursos de operação de crédito junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e verbas próprias do Estado, totalizando R$ 4.151.207,73, e integra o Acordo de Cooperação Técnica entre o governo e a Prefeitura de Rio Branco. Após a conclusão, a operação ficará sob responsabilidade do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).
Durante a cerimônia, o governador Gladson Camelí destacou a relevância do investimento: “É enorme a satisfação em participar dessa inauguração. Muitos acham irrelevante, mas, como cidadão e engenheiro civil, sei que um projeto de esgotamento sanitário adequado significa melhoria na qualidade de vida de todos. Essa entrega é a garantia de desenvolver melhor sustentabilidade para a nossa região”.
O presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), José Bestene, enfatizou o resgate de uma estrutura que nunca chegou a funcionar desde 2007: “Estamos fortalecendo um instrumento que estava inativo. Agora está revitalizado e irá beneficiar nossa população. É uma obra grande, que contou com o empenho de muitas pessoas”.
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também participou da solenidade: “Mais uma vez comprovamos que, quando andamos juntos, evoluímos melhor do que separados. Essa obra é fundamental para nossa sociedade, pois saneamento básico é qualidade de vida”.
Desenvolvimento urbano
Além da entrega da ETE, o governador assinou uma série de ordens de serviço para novos investimentos em infraestrutura urbana, esporte, saúde e segurança pública.
Por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), foram autorizadas obras para a construção de quadras poliesportivas em Rio Branco, Senador Guiomard, duas unidades em Brasileia, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, totalizando sete equipamentos esportivos. As intervenções fazem parte do programa de Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer.
As quadras contribuirão para o desenvolvimento social, ampliação de oportunidades, promoção do esporte e redução de riscos sociais, reforçando políticas de inclusão e lazer. O investimento total é de R$ 8.928.329,26, sendo R$ 8.917.541,26 oriundos do governo federal e R$ 10.788,00 de contrapartida do Estado.
Outra ordem de serviço assinada foi a reforma da Diretoria de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar, localizada no Distrito Industrial de Rio Branco. O investimento, de R$ 404.158,37, será custeado com recursos próprios do Estado e executado por meio do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER).
A obra prevê melhorias estruturais, ampliação da capacidade de atendimento e qualificação dos serviços oferecidos aos militares e seus dependentes, fortalecendo ações de prevenção, promoção da saúde e valorização do efetivo.
O governo também autorizou a reforma do skatepark localizado no bairro Jardim Nazle, em Rio Branco. A revitalização, orçada em R$ 413.713,67, busca modernizar o espaço, melhorar a acessibilidade e segurança dos usuários, fomentar atividades esportivas e valorizar o espaço público. Crianças, jovens e esportistas serão diretamente beneficiados.
Por fim, foi assinada a ordem de serviço para a reforma da Unidade Prisional UP-7, situada no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Com investimento de R$ 420.000,00 em recursos próprios, a obra visa corrigir sistemas estruturais, elétricos e hidrossanitários, além de melhorar condições de segurança e salubridade para servidores e detentos.
Durante o evento, o governador Gladson Cameli ressaltou o impacto das ações:
“Esses investimentos geram renda para milhares de pais de família, com obras que fortalecem nossa segurança, saúde, esporte e cultura. Que sirvam como ferramentas de qualidade de vida e oportunidade de trabalho para muitos”.
O titular da Secretaria de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, reforçou o papel das ações: “Estamos avançando com o apoio do governador Camelí, fortalecendo nossa capital e municípios com espaços de lazer e ambientes adequados para os profissionais estaduais. As entregas e autorizações representam um amplo pacote de investimentos voltados ao desenvolvimento urbano, social e estrutural do Acre”.
PEC-GER: incentivo à construção civil
Três das ordens de serviço anunciadas fazem parte do PEC-GER, iniciativa estadual criada para fortalecer a cadeia produtiva da construção civil por meio da participação de micro e pequenas empresas em licitações e contratações públicas. Instituído pela Lei nº 4.372/2024, o programa permite o uso do credenciamento como ferramenta auxiliar, facilitando o atendimento de demandas de pequenas reformas em prédios públicos, com limite de até R$ 500 mil por contratação.
Para operacionalizar o programa, o governo realizou chamamento público entre outubro de 2024 e outubro de 2025, resultando no credenciamento de 17 empresas para atuar em Rio Branco e 12 em Cruzeiro do Sul. As contratações são feitas conforme as solicitações dos órgãos à Seop, que identifica a necessidade e aciona as empresas habilitadas conforme a ordem e a demanda.
Prefeitura de Rio Branco reinaugura e credencia Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Carneiro Dantas
Antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome, a criança já começa a desenhar o mundo ao seu redor — e é na educação infantil que esses primeiros traços ganham cor, sentido e direção. É nesse ambiente que surgem as descobertas que moldam o raciocínio, a convivência social e o despertar para o conhecimento. Por isso, garantir escolas estruturadas, seguras e reconhecidas oficialmente não é apenas cumprir uma exigência legal: é assegurar que cada menino e menina tenha acesso a um início de trajetória escolar sólido, acolhedor e de qualidade. A certificação de unidades de ensino, aliado a espaços preparados e pedagogicamente pensados, reforça o compromisso do poder público com o futuro das novas gerações e com uma educação que respeita, inclui e transforma.
Entendendo isso, a Prefeitura de Rio Branco reinaugurou e credenciou, na manhã desta terça-feira (18), a Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Carneiro Dantas. O prefeito Tião Bocalom participou da solenidade ao lado do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alyson Bestene.
Localizada na Estrada do São Francisco, a unidade municipal passou por reforma completa, ampliação e processo de credenciamento. A escola atende cerca de 387 crianças de quatro e cinco anos, faixa correspondente à primeira etapa do Ensino Fundamental.
O prefeito Tião Bocalom, que também é professor e entende o valor do ensino, destacou que o compromisso da gestão é garantir escolas adequadas, modernas e seguras para fortalecer a educação no município.
“É mais uma escola que a gente credencia junto ao conselho. Como professor que sou, fico muito feliz de ver nosso trabalho melhorando cada dia mais e preparando nossas crianças para o futuro. Queremos que elas cresçam como empreendedoras. Para isso temos o Hortas e Fazendinhas, Educação Financeira e o programa MenteInovadora, que tem dado grande suporte no desenvolvimento do raciocínio lógico”, afirmou o gestor municipal.
O credenciamento da escola representa mais do que uma formalidade, confirma que a unidade atende a todos os padrões exigidos, inclusive acessibilidade, com rampas, mobiliário adequado e ambientes seguros e inclusivos.
Segundo o secretário Alyson Bestene, a adaptação faz parte da política de valorização e cuidado com as crianças adotada pela gestão municipal.
“O prefeito Tião Bocalom pediu que tivéssemos toda essa atenção pensando na qualidade da educação e no cuidado com as crianças. Quando você adapta uma escola com toda a segurança e todas as condições necessárias, está garantindo qualidade na educação e segurança para alunos, famílias e para toda equipe escolar”, destacou o titular da pasta.
A diretora da escola, Maria Adjane da Silva Pereira, reforçou que as melhorias terão impacto direto na rotina da comunidade escolar. “A escola passou por reforma de adequação e ampliação e agora está dentro das normas exigidas pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros. Temos rampas de acesso, sinalização, banheiros acessíveis e um parquinho revitalizado. Também ganhamos uma horta do projeto Hortas e Fazendinhas, onde as crianças aprendem sobre cultivo de legumes e verduras”, explicou.
A Escola Luiza Carneiro Dantas é a terceira unidade adaptada conforme as normas do Ministério da Educação e Cultura (MEC). A Prefeitura investiu R$ 550 mil, com recursos próprios, para garantir mais segurança, inclusão e qualidade no processo de ensino-aprendizagem.
Operação integrada da PM, PC e Sejusp resulta em prisões, armas e drogas apreendidas na “Favelinha”, em Epitaciolândia
Ação com PM, Polícia Civil e Sejusp cumpriu mandados após denúncias de tiros; rádio comunicador usado por facção para monitorar polícia foi apreendido
Na manhã desta terça-feira, 19 de novembro, as forças de segurança de Epitaciolândia realizaram uma ação integrada no bairro conhecido como Favelinha. A operação, que envolveu policiais militares, civis e equipes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e a repressão ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas.
A ação foi desencadeada após denúncias e informações sobre disparos de arma de fogo ocorridos na comunidade nos últimos dias. Em resposta imediata, as equipes montaram uma força-tarefa que resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com organizações criminosas atuantes na região.
Durante a operação foram apreendidas três armas de fogo, além de porções de entorpecentes e um rádio comunicador, equipamento utilizado pelos faccionados para monitorar a chegada da polícia ao bairro. As apreensões reforçam a dinâmica criminosa local e a tentativa das facções de se organizarem para dificultar o trabalho policial.
O comandante em exercício do Batalhão de Epitaciolândia, Capitão Nogueira, destacou a importância da participação da comunidade no enfrentamento ao crime.
Segundo ele, a cooperação dos moradores tem sido fundamental para o sucesso das ações policiais:
— “A colaboração dos cidadãos de bem, com informações, é essencial para o combate ao crime. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (68) 99943-9112, e garantimos que a identidade do denunciante será mantida em total sigilo”, reforçou o comandante.
A operação segue como parte das estratégias de segurança pública para conter a atuação de facções no município e garantir mais tranquilidade aos moradores de Epitaciolândia. A Polícia Militar e a Polícia Civil afirmam que novas ações devem ocorrer nos próximos dias, mantendo o trabalho contínuo de prevenção e repressão ao crime organizado.
