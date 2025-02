Chuva provoca enchente em dois igarapés; destrói ponte, vira estação da Saneacre, invade casas em Epitaciolândia e Cobija

O governador Gladson Cameli participou, nesta segunda-feira, 3, de uma série de entregas e assinaturas no município de Brasileia, reforçando o compromisso do governo do Estado com a comunicação pública, a inclusão social no trânsito e a infraestrutura educacional. As solenidades aconteceram em frente a nova sede da rádio Aldeia FM e contaram com a presença de secretários de Estado e autoridades locais e estaduais.

A programação incluiu a inauguração da nova sede da Rádio Aldeia FM de Brasileia, que passa a contar com instalações modernas para aprimorar a produção e transmissão de conteúdo jornalístico e cultural para a população acreana. Em seguida, foram entregues 80 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) do programa CNH Social, iniciativa que permite o acesso gratuito ao documento para pessoas de baixa renda.

Outro destaque foi a assinatura das ordens de serviço para manutenção preventiva e corretiva de cinco unidades escolares da região, garantindo melhores condições para alunos e professores.

O governador Gladson Cameli celebrou a inauguração da rádio em Brasileia, destacando a importância da comunicação como um compromisso do governo com todos os órgãos do Estado. “Estamos reestruturando e mantendo nossa política de oferecer melhores condições de trabalho para os servidores públicos, porque o patrimônio do Estado pertence ao povo, que paga seus impostos”, afirmou.

Cameli agradeceu o apoio da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), da vice-governadora Mailza Assis e do prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, reforçando a união entre Estado e municípios. Ele ressaltou que o objetivo é, também, reduzir as desigualdades. “Sempre estaremos presentes aqui no Alto Acre, em municípios como Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Xapuri, que sempre nos receberam de braços abertos”, disse.

O governador também comentou a entrega de 80 novas CNHs pelo programa CNH Social na região, reforçando o compromisso de garantir a primeira habilitação para aqueles que não têm condições financeiras. “Isso é cuidar das pessoas”, declarou. Ele destacou ainda a assinatura da ordem de serviço para melhorias na infraestrutura escolar, reafirmando que 2025 será um ano de intensas ações do Executivo. “O governo já começou, e ações como essa demonstram nosso compromisso, seja com a educação, com a comunicação ou com os programas sociais”, concluiu.

A vice-governadora Mailza Assis destacou a importância das ações do governo no Alto Acre, enfatizando os impactos positivos para a população. Segundo ela, a inauguração da rádio fortalece a comunicação no estado, garantindo um meio essencial para a disseminação de informações. Além disso, a entrega da CNH Social representa um avanço na inclusão social e na mobilidade, permitindo que pessoas de baixa renda obtenham a habilitação de forma gratuita. Mailza ressaltou ainda a assinatura da ordem de serviço para reformas e melhorias nas escolas, garantindo mais conforto para alunos e educadores no início do ano letivo. “São obras, ações e programas que o governo planejou e está executando para melhorar a vida da população, promovendo dignidade, inclusão e desenvolvimento”, afirmou.

Nova sede da rádio Aldeia FM

Uma das principais entregas foi a nova sede da Rádio Aldeia FM de Brasileia, que passou por um processo de adequação e revitalização após a estrutura anterior ser comprometida pelas enchentes que atingiram o município no ano passado. A obra, iniciada em maio de 2024, teve um investimento total de mais de R$ 190 mil.

O novo espaço, que antes abrigava o Centro da Juventude (Ceja), foi adaptado para garantir as instalações modernas e aprimorar a produção e transmissão de conteúdo jornalístico e cultural para os ouvintes da região.

O secretário de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, destacou que o órgão tem seguido a orientação do governador Gladson Cameli, com o acompanhamento da vice-governadora Mailza Assis, para garantir investimentos na comunicação em todos os municípios onde há sedes da Secom.

Segundo ele, tanto a Rádio Aldeia FM quanto a Rádio Difusora têm recebido recursos para melhorar a infraestrutura. “Aqui em Brasileia, esse investimento tem um caráter ainda mais especial, tendo em vista as seguidas alagações que a sede da rádio passou no município e que agora não vai mais sofrer com isso”, afirmou. Ítalo ressaltou ainda que a determinação do governador é realocar estruturas para áreas seguras, evitando os impactos do período de alagação.

A secretária de Comunicação (Secom), Nayara Lessa, celebrou a entrega de mais uma rádio reformada, destacando o compromisso do governo do Estado com a revitalização dos espaços de comunicação. Segundo ela, a reestruturação tem sido essencial, principalmente devido às constantes enchentes que afetaram as sedes das emissoras.

“Hoje é um dia de alegria. O governo do Estado, por meio da nossa Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Obras, está entregando esse novo local”, explicou. Nayara lembrou que, desde 2019, o governo estadual tem promovido melhorias em todas as unidades, desde o Juruá até o Alto Acre, garantindo uma comunicação mais eficiente para a população.

A secretária também anunciou que a última etapa do projeto terá início este ano, com a reforma das rádios Aldeia de Rio Branco e de Xapuri, que está em andamento. “Gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso governador, que tem acreditado e investido na comunicação pública como nunca se investiu em nenhum outro governo”, afirmou.

Nayara fez questão de reconhecer o empenho da secretaria de obras na revitalização do espaço e agradeceu a deputada Socorro Neri pela destinação da emenda que possibilitou a reforma. Além disso, destacou o apoio da equipe de governo, que tem contribuído para fortalecer a comunicação do Estado em todas as regiões. “Então, realmente, é uma alegria e um prazer muito grande”, concluiu.

A nova estrutura fortalece a comunicação pública no estado, assegurando que a população de Brasileia e região tenha acesso à informação de qualidade.

Entrega de CNHs do programa CNH Social

Outra ação de destaque foi a entrega das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) do programa CNH Social, uma iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), voltada para pessoas de baixa renda. O programa possibilita que cidadãos que não teriam condições financeiras obtenham a habilitação gratuitamente, ampliando oportunidades no mercado de trabalho e promovendo a inclusão social.

A presidente do Detran, Taynara Martins, destacou a continuidade do programa CNH Social, uma iniciativa do governo de Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis. Segundo ela, o programa já contemplou 22 mil pessoas em todo o estado, beneficiando cidadãos de baixa renda que realmente necessitam da habilitação. “Esse programa vai além da parte social. Ele representa inclusão, pois reserva vagas para pessoas com deficiência, além de promover geração de emprego, cidadania e segurança viária”, afirmou. Taynara ressaltou que grande parte da população do Acre possui veículos em seu nome, mas ainda não tem CNH, tornando o programa fundamental para a redução de acidentes e sinistros no trânsito.

A presidente também falou sobre o investimento no programa e as metas para os próximos anos. “Até o momento, foram 12 mil CNHs entregues. Até a primeira quinzena de março, lançaremos um novo edital com mais 5 mil vagas, cumprindo o compromisso do governo”, explicou.

O programa conta com um investimento total de R$ 40 milhões até 2026, sendo R$ 9 milhões destinados anualmente. A presidente destacou a importância da iniciativa ao citar histórias de beneficiados que conseguiram emprego e garantiram o sustento de suas famílias graças à CNH Social. “Sem dúvida, é uma política pública que transforma a vida das pessoas de baixa renda”, concluiu.

Assinatura de ordens de serviço para manutenção escolar

Durante a cerimônia, também foram assinadas as ordens de serviço para manutenção preventiva e corretiva das unidades escolares da região, uma ação conduzida pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). O objetivo é garantir melhores condições estruturais para alunos e professores, promovendo um ambiente escolar mais seguro e adequado para o aprendizado.

O secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, destacou a importância da assinatura da ordem de serviço para a reforma e manutenção de diversas escolas do estado. “Estamos assinando a ordem de serviço das escolas Maria das Graças Rocha Rodrigues, Instituto Odilon Pratagí, Getúlio Vargas, Valério Bispo Sabala e Kairala José Kairala. O investimento total será de aproximadamente R$ 1,35 milhão”, afirmou.

Segundo ele, as obras incluem reparos essenciais para o funcionamento diário das unidades de ensino, garantindo um ambiente mais adequado para os alunos. Aberson enfatizou que essa é uma diretriz do governador Gladson Cameli, que tem orientado a equipe a sempre priorizar as necessidades dos estudantes. “Nosso foco é atender as nossas verdadeiras autoridades, que são os alunos, para que possam aprender ainda mais e melhor”, disse.

O secretário ressaltou que o início do ano letivo é o momento ideal para realizar esses ajustes, assegurando mais qualidade no ensino e um ambiente escolar mais acolhedor. “Sempre há reparos necessários para melhorar a convivência dos nossos estudantes”, explicou. Além das assinaturas realizadas em Brasileia, ele informou que a Secretaria de Educação está atuando em todos os 22 municípios do Acre com obras de construção, reforma e manutenção de escolas. “Muitas vezes, pequenos reparos passam despercebidos, mas quando a escola está pintada e bem cuidada, isso transforma a comunidade e mantém as portas abertas para a sociedade”, concluiu.

O investimento na infraestrutura das escolas reforça o compromisso do governo estadual com a qualidade da educação no Acre.

Compromisso com o desenvolvimento regional

Com essas iniciativas, o governo do Acre reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do estado, investindo em comunicação, mobilidade e infraestrutura educacional para beneficiar a população.

Publicidade:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários