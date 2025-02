Chuva prolongada em Cruzeiro do Sul causa três deslizamentos de terra e mobiliza Defesa Civil

Sobre a comparação com o ano passado, o coordenador explicou que, até agora, não houve elevação significativa do nível do Rio Juruá, que permanece abaixo da cota de transbordamento, estipulada em 13 metros

Juruá Online

Nesta segunda-feira, 10, Cruzeiro do Sul enfrentou um dia de chuva prolongada. Diante desse cenário, três ocorrências de deslizamento de terra foram registrados e a Defesa Civil Municipal mobilizou suas equipes para atender os casos e garantir a segurança da população.

De acordo com Iranilson Neri, coordenador em exercício da Defesa Civil, as equipes de vistoria estão em campo e contam com o acompanhamento de um engenheiro para avaliar as condições das áreas afetadas. “Devido ao volume de chuva das últimas 24 horas, realizamos alguns atendimentos relacionados a deslizamentos. Caso seja identificado algum risco que exija o encaminhamento de famílias para abrigos ou para o aluguel social, tomaremos as medidas necessárias em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social”, afirmou.

Ainda segundo Neri, até o momento, a situação está sob controle, com apenas três solicitações de vistoria registradas. “Nossas equipes já estão atuando e, caso algo fora do normal seja identificado, estaremos prontos para auxiliar a população”, acrescentou.

Sobre a comparação com o ano passado, o coordenador explicou que, até agora, não houve elevação significativa do nível do Rio Juruá, que permanece abaixo da cota de transbordamento, estipulada em 13 metros. “Isso contribui para a redução no número de ocorrências de desbarrancamento. No entanto, se o rio atingir essa marca, os atendimentos tendem a aumentar”, explicou.

O coordenador também ressaltou a importância de a população estar atenta a sinais que antecedem os deslizamentos, como rachaduras no solo e encostas instáveis. “Muitas vezes, a própria forma como a água da chuva é direcionada nas residências pode interferir no risco de deslizamentos, podendo causar transtornos não apenas para o próprio morador, mas também para vizinhos”, alertou Neri.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que qualquer sinal de risco deve ser imediatamente comunicado aos órgãos competentes para prevenção de desastres.

Foto de deslizamentos anteriores em Cruzeiro do Sul:

A previsão é que nos próximos dias continue chovendo, mas, num nível abaixo do esperado para o período

Segundo o coordenador interino da Defesa Civil, Iranilson Neri, a situação é de normalidade numa comparação com anos anteriores. Na mesma época no ano passado o nível do Rio Juruá já estava acima de 13 metros. “É uma chuva abaixo do esperado para o mês de fevereiro, mas, segundo a previsão, até o dia 16 terá ainda 75 milímetros de chuva previsto”, disse.

Um problema enfrentado pela Defesa Civil municipal é a ocorrência de deslizamentos de terra causados pelo grande volume de chuvas, mas segundo o coordenador a situação ainda se encontra dentro normalidade, apesar de algumas situações que já foram atendidas, mas nenhuma família até o momento ficou desabrigada.

A Defesa Civil da Prefeitura de Cruzeiro do Sul está com toda a estrutura mobilizada para atender qualquer ocorrência com relação as chuvas e também ao nível do Rio Juruá e em caso de urgência a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 que repassarão a demanda para o município.

