Chuva intensa coloca região em alerta de perigo, diz Inmet

O gestor da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, foi o entrevistado do podcast oficial do governo do Acre, o GovCast, apresentado nesta terça-feira, 10, pelo jornalista Jefson Dourado. Durante o programa, o secretário apresentou um panorama das principais obras executadas pela pasta e destacou investimentos que vêm transformando a infraestrutura do estado.

Entre os temas abordados estiveram o Complexo Viário da Avenida Ceará e a Nova Maternidade de Rio Branco, duas das maiores obras em andamento na capital e que terão a primeira etapa entregue ainda no fim de março.

O gestor também destacou o trabalho realizado para ampliar a utilização de recursos federais na execução das obras públicas. “Quando o governador Gladson Camelí me fez o convite, em 2023, um dos principais desafios era ampliar a utilização de recursos federais. Em determinado momento, até 90% dos investimentos da secretaria eram de recursos próprios do Estado. Hoje esse número está abaixo de 50%, o que significa mais recursos federais sendo aplicados em obras e no desenvolvimento do Acre”, relatou.

Mobilidade urbana

Durante a entrevista, Lopes destacou o avanço das obras do Complexo Viário da Avenida Ceará, considerado o principal projeto de mobilidade urbana da recente história do Acre.

“É uma obra muito bonita e que vai deixar um legado para Rio Branco. Estamos falando de uma intervenção no coração da cidade, em uma região por onde passam estruturas fundamentais como água, energia, internet e esgoto”, explicou.

Lopes informou o cronograma das obras: “Até o fim de março vamos liberar o tráfego na Avenida Getúlio Vargas, o que já vai ajudar a desafogar o trânsito na região central. Enquanto isso, seguimos trabalhando na parte inferior do viaduto e nas quatro alças de acesso para liberar o cruzamento com a Avenida Ceará até julho. Já em dezembro a última etapa será o alargamento de faixas entre a Rua Floriano Peixoto e a Quarta Ponte”.

A obra conta com mais de 600 estacas de até 15 metros de profundidade e envolveu uma complexa operação logística durante a fase de concretagem do viaduto, com trabalhos realizados até durante a madrugada.

Nova maternidade

Outro destaque da entrevista foi a construção da Nova Maternidade de Rio Branco, o maior investimento materno-infantil do estado. O projeto foi desenvolvido em parceria com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), organismo ligado à Organização das Nações Unidas.

“É uma obra que vem para elevar o padrão da prestação de saúde no estado”, situou o secretário, enfatizando que o modelo adotado pelo governo permite que cada etapa concluída da obra seja colocada em funcionamento, ampliando gradualmente a oferta de serviços à população.

“Na primeira etapa funcionará o centro de diagnóstico. A Sesacre e o governador Gladson Camelí definiram e prepararam para levar para essa primeira etapa a prestação de serviços para as gestantes de alto risco, enquanto a Seop avança nas obras da segunda e demais etapas”, detalhou.

Investimentos no interior

Durante o podcast, Lopes também enfatizou os investimentos realizados no interior, especialmente na modernização da infraestrutura da saúde pública.

Entre os exemplos citados estão a reforma do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e melhorias estruturais em unidades hospitalares de municípios como Acrelândia. A primeira etapa do Hospital-Geral de Feijó será entregue até abril.

O secretário também ressaltou os investimentos realizados no Vale do Juruá, com a nova base do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), localizada próxima ao Hospital Regional: “Esse investimento mudou o cenário da região. Hoje conseguimos realizar resgates mais rápidos e transportar pacientes em situação de urgência diretamente para o hospital”.

Atendimento às mulheres

Outro destaque abordado na entrevista foi a implantação dos Centros de Referência da Mulher Brasileira em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia, além da unidade que está em construção em Rio Branco.

“A vice-governadora Mailza Assis acompanha de perto esses importantes centros, que oferecem suporte psicológico, social e jurídico, com atendimento realizado por equipes multidisciplinares. As emendas foram indicadas por ela quando senadora. Na Região Norte fomos os primeiros a implantar esse modelo. São espaços pensados desde a arquitetura, para garantir acolhimento e atendimento especializado às mulheres”, explanou.

Modernização de prédios públicos

Durante a conversa, o secretário também mencionou obras de revitalização e modernização de importantes prédios públicos do estado, como o Palácio Rio Branco, o Teatro Plácido de Castro e a Biblioteca da Floresta. O gestor acrescentou que essas obras também contam com emenda da vice-governadora, no período em que foi senadora.

Lopes também citou as entregas das novas estruturas institucionais, como os prédios do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon).

“O prédio do Procon é moderno e conta com energia solar. Foi pensado para oferecer melhores condições de atendimento à população e também incorporar soluções sustentáveis”, destacou.

Geração de emprego e renda

Outro tema abordado foi o Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER), criado pelo governo do Acre para incentivar a participação de micro e pequenas empresas nas obras públicas.

“O programa permite que pequenas empresas participem diretamente da execução de obras públicas. Muitas que antes atuavam apenas como subcontratadas, agora conseguem se estruturar, manter equipes e disputar novos contratos, o que ajuda a movimentar a economia e gerar empregos”, apontou.

Trabalho nos 22 municípios

Ao fim da entrevista, o secretário fez um reconhecimento público ao trabalho das equipes da Secretaria de Obras: “Quero agradecer o empenho dos servidores da Seop, que trabalham diariamente nos 22 municípios do Acre para garantir que esses investimentos cheguem à população. Seguimos a orientação do governador Gladson Camelí, que sempre lembra que um minuto pode mudar vidas”.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários