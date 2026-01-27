Extra
Chuva intensa causa alagamentos e deixa autoridades em alerta na região de fronteira
Volume de 142 milímetros, previsto para oito dias, foi registrado em poucas horas em Brasiléia e Epitaciolândia
A forte chuva registrada na tarde desta terça-feira (27) provocou diversos transtornos nas zonas urbana e rural dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, na região de fronteira. Em poucas horas, o volume acumulado chegou a 142 milímetros, quantidade prevista para pelo menos oito dias, segundo dados do serviço de monitoramento da Agência Nacional das Águas (ANA).
Diante do elevado índice pluviométrico, as Defesas Civis e as prefeituras dos municípios atingidos entraram em estado de alerta. Em vários bairros de Brasiléia e Epitaciolândia foram registrados alagamentos de ruas, além de enxurradas que causaram bloqueios e impediram a circulação de pedestres e veículos.
Na zona rural, o cenário também foi de prejuízos. Açudes transbordaram, a água passou sobre ramais e destruiu bueiros, comprometendo o acesso a diversas propriedades. Quintais e vias ficaram completamente tomados pela água, que não escoou devido ao grande volume de chuva em curto espaço de tempo.
As prefeituras mobilizaram equipes para desobstruir ralos e minimizar os impactos, permitindo que a água pudesse fluir. Segundo o representante da Defesa Civil em Brasiléia, major do Corpo de Bombeiros Sandro, os trabalhos estão sendo realizados em conjunto com os municípios, e há atenção especial para o comportamento do Rio Acre. Ele informou que, nas últimas horas, foi registrado cerca de 6 milímetros de chuva acima da cidade de Assis Brasil, o que trouxe momentânea tranquilidade à população.
Ainda de acordo com a Defesa Civil, os levantamentos completos dos danos só poderão ser feitos após a redução das chuvas. A expectativa é de que o nível do Rio Acre sofra elevação moderada na região de fronteira, enquanto a maior preocupação se concentra no baixo curso do rio.
Em Rio Branco, o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, alertou que já está sendo previsto um grande volume de água no Rio Acre até a próxima sexta-feira (30), com possibilidade de alagamentos em diversos pontos da capital e também na zona rural.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2025 – COMPRAS.GOV 90026/2025
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U. de 20/01/2026. Pregão Eletrônico nº 90026/2025 (UASG 980105). Objeto: aquisição de madeira de expediente. Motivo: Em razão de recebimento de pedido de esclarecimento e impugnação faz-se necessário maior prazo para análise e resposta da Equipe.
Brasiléia/AC, 27 de janeiro de 2026.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA- AVISO DE COTAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
AVISO DE COTAÇÃO
A Câmara Municipal de Epitaciolândia – Acre, inscrita no CNPJ sob o número 84.306.562/0001-58, Através de sua Comissão de licitação, informa que está recebendo cotações para o seguinte Processo: Pregão Presencial sob o sistema de registro de preços – SRP.
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a realização de Manutenção de Veiculos, Borracharia Aquisição de Lubrificantes, Pneus e Baterias
O Prazo para o envio das Cotações é de 05 Cinco dias uteis, a partir de sua publicação.
As Planilhas de cotação deverão ser retiradas através de solicitações via Email: [email protected] das 07 as 13:00 horas, de segunda a sexta feira.
Edileuza Meireles de Medeiros
Agente de Contratações
Polícia Civil prende suspeito de atentado e apreende armas em Brasiléia
Investigado resistiu à prisão no local de trabalho e mantinha arsenal ilegal escondido em casa
A Polícia Civil de Brasiléia cumpriu, nesta terça-feira, um mandado de prisão preventiva contra João Victor Morais, apontado como peça-chave em um atentado ocorrido no final de 2025 no município. A ação policial se estendeu do local de trabalho do investigado até a residência dele, onde foram apreendidas armas de fogo e munições escondidas.
De acordo com a Polícia Civil, João Victor foi localizado inicialmente em seu ambiente de trabalho. Durante a abordagem, ele teria apresentado forte resistência à prisão, chegando a relutar em entregar o aparelho celular, com a intenção de danificá-lo para impedir o acesso a possíveis provas. Diante da situação, os agentes utilizaram força progressiva e algemas para conter o suspeito e garantir a integridade da operação.
Após a detenção, o investigado foi conduzido até a residência, onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal ilegal, composto por duas armas de fogo calibre .38, um revólver adaptado para munição calibre .22 — contendo uma munição intacta e outra deflagrada — além de 48 munições calibre .38 intactas, que estavam escondidas dentro de uma meia.
A prisão é resultado de investigações relacionadas a uma tentativa de homicídio qualificado registrada na noite de 19 de novembro de 2025, no bairro Marcos Galvão II. Na ocasião, a vítima, Edvaldo da Silva Brito, foi alvo de uma emboscada e atingida por disparos pelas costas enquanto se deslocava em um veículo de aplicativo.
Segundo a polícia, o veículo utilizado no crime pertencia a João Victor Morais. As versões apresentadas por ele durante os depoimentos apresentaram contradições e indícios de tentativa de ocultação de provas, o que reforçou a representação pela prisão preventiva.
João Victor permanece à disposição do Poder Judiciário e, além de responder por tentativa de homicídio, também deverá ser indiciado pelos crimes de resistência e posse ilegal de arma de fogo e munições.
