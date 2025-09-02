Acre
Chuva intensa alaga ruas e surpreende moradores de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija
Chuva intensa por mais de 30 minutos na manhã desta terça-feira (2) alagou ruas de Brasiléia, Epitaciolândia e da boliviana Cobija; temperatura, que chegava a 35°C, caiu drasticamente
Uma mudança brusca no tempo surpreendeu os moradores da região de fronteira do Alto Acre na manhã desta terça-feira (2). Após um início de dia quente, com temperaturas atingindo 35°C, uma chuva forte e persistente durou mais de 30 minutos, causando alagamentos em várias ruas das cidades de Brasiléia, Epitaciolândia (Acre) e Cobija (Bolívia).
O temporal fez a temperatura cair drasticamente, um alívio após o calor intenso da manhã. De acordo com previsões do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), a região deve experimentar variações significativas de temperatura, que podem oscilar entre 19°C e 35°C, além da possibilidade de ventos fracos nas próximas horas.
Confira as temperaturas em todas as regiões:
Alto Acre
Em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri as temperaturas oscilam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 35ºC.
Baixo Acre
Mínima de 20°C e máxima de 34ºC são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.
Vale do Juruá
Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Waltere Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 21ºC e 33ºC.
Vale do Purus
Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 20ºC e 33ºC.
Vale do Envira
Por fim, em Feijó, Tarauacá as temperaturas variam entre 21ºC e 33ºC.
Veja vídeos com Marcus José e Alex Silva:
