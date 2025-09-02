fbpx
Acre

Chuva intensa alaga ruas e surpreende moradores de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija

3 horas atrás

Chuva intensa por mais de 30 minutos na manhã desta terça-feira (2) alagou ruas de Brasiléia, Epitaciolândia e da boliviana Cobija; temperatura, que chegava a 35°C, caiu drasticamente

Temporal na região de fronteira causou transtornos; previsão do tempo indica possibilidade de mais precipitação nos próximos dias. Foto: Marcus José

Uma mudança brusca no tempo surpreendeu os moradores da região de fronteira do Alto Acre na manhã desta terça-feira (2). Após um início de dia quente, com temperaturas atingindo 35°C, uma chuva forte e persistente durou mais de 30 minutos, causando alagamentos em várias ruas das cidades de Brasiléia, Epitaciolândia (Acre) e Cobija (Bolívia).

O temporal fez a temperatura cair drasticamente, um alívio após o calor intenso da manhã. De acordo com previsões do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), a região deve experimentar variações significativas de temperatura, que podem oscilar entre 19°C e 35°C, além da possibilidade de ventos fracos nas próximas horas.

Confira as temperaturas em todas as regiões:
Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri as temperaturas oscilam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 35ºC.

Baixo Acre

Mínima de 20°C e máxima de 34ºC são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Waltere Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 21ºC e 33ºC.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 20ºC e 33ºC.

Vale do Envira

Por fim, em Feijó, Tarauacá as temperaturas variam entre 21ºC e 33ºC.

Veja vídeos com Marcus José e Alex Silva:

Acre

PRF apreende 30 quilos de skunk escondidos em carro

8 minutos atrás

2 de setembro de 2025

Foto: NUCOM/PRF

Em uma fiscalização de rotina na BR-364, em Rio Branco (AC), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 30 kg de skunk que estavam sendo transportados em um carro-cegonha.

A ação ocorreu na última sexta-feira, dia 29 de agosto, quando os agentes abordaram um caminhão-cegonha que transportava apenas um carro. Durante a fiscalização, os policiais verificaram as informações sobre o transporte do veículo, que já havia vindo de outro estado e estava retornando.

A equipe então realizou uma busca detalhada no automóvel e encontrou um compartimento nos bancos traseiros e no pneu estepe, onde estavam escondidos 28 tabletes de skunk.

O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais. As investigações seguirão para identificar os responsáveis pelo crime.

A PRF segue atuando no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, contribuindo para a segurança da sociedade.

Cartelas do bingo eletrônico da AFAC já estão à venda; Arraial Beneficente ocorre neste fim de semana

11 minutos atrás

2 de setembro de 2025

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) realiza, nos dias 6 e 7 de setembro, a partir das 18h, no Lago do Amor – Ipê, o Arraial Beneficente, uma programação especial voltada para toda a família. O evento contará com comidas típicas, música ao vivo, bingo eletrônico com prêmios em dinheiro via Pix e brechó solidário, além de muita diversão em clima junino.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das atividades desenvolvidas pela AFAC, instituição que atua em apoio a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, promovendo acolhimento, informação e inclusão.

“Nossa instituição ajuda dezenas de famílias e, este ano, por falta de recursos, estamos correndo o risco de encerrarmos nossas atividades. Por isso, resolvemos fazer ações visando manter nossa associação de pé”, destaca a presidente da AFAC, Heloneida da Gama.

A venda das cartelas do bingo já está disponível e os prêmios vão de R$ 90,00 em combustível até R$ 800,00 em Pix. As cartelas custam R$ 10 e podem ser adquiridas através do WhatsApp (68) 99903-6975.

Heloneida destaca, também, a importância da parceria com a população. “A participação da comunidade é essencial para fortalecer a causa e garantir a continuidade das ações sociais desenvolvidas pela associação”, pontua.

Para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela associação, acesse o Instagram @afac.familia_azul.

Vento derruba árvore e mata parte de rebanho em fazenda no interior do Acre

15 minutos atrás

2 de setembro de 2025

Animais morreram instantaneamente após serem atingidos; moradores ajudaram no aproveitamento da carne

Um acidente incomum ocorrido na tarde desta segunda-feira (1º) resultou na morte de várias cabeças de gado em uma fazenda no Ramal da Copaíba, zona rural do município de Bujari, no interior do Acre.

Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram a cena impressionante dos animais mortos após a queda de uma árvore de grande porte, derrubada pela força do vento. Moradores relataram que rajadas intensas atingiram a região nos últimos dias, culminando na tragédia.

De acordo com informações, os bois atingidos morreram na hora. Para evitar desperdício, o proprietário da fazenda contou com a ajuda de vizinhos no aproveitamento da carne.

Apesar do prejuízo, não houve registro de feridos entre moradores ou trabalhadores da propriedade. O caso reforça o alerta sobre os riscos das fortes ventanias que vêm sendo registradas em municípios acreanos, sobretudo em áreas rurais, onde árvores de grande porte oferecem perigo tanto para animais quanto para pessoas.

