Os fortes ventos com chuva registrados na tarde desta segunda-feira (7) derrubaram a estrutura metálica do hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria de Segurança no aeroporto de Rio Branco.

O incidente foi registrado às

18h, informou o diretor do Ciopaer, coronel Carlos Augusto Negreiros, que está no local acompanhado do secretário de Segurança, Paulo Cesar.

O Corpo de Bombeiros verificou que a queda da estrutura metálica também provocou rachaduras nas paredes do hangar, por isso o espaço será

Interditado.

Uma vistoria mais detalhada será feita nesta terça-feira durante o dia para avaliação de danos.

O hangar do Ciopaer pertence a Infraero e é alugado para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre.

Não há nenhum registro de vítimas.

É no hangar do Ciopaer onde ficam as aeronaves do Estado do Acre.

