Chumbinho Becker, lenda do Motocross no Brasil, morre aos 56 anos

A trajetória do 2º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Alferino Cândido Ângelo Neto, se confunde com a de milhares de brasileiros que enxergaram na educação o principal caminho para a ascensão social. Nascido em Xapuri, em 18 de janeiro de 1982, filho dos agricultores de subsistência José Benedito e Maria Izabel, casado com Ebony Valadão e pai de Dhiego, Anthony e Ruthe, ele construiu sua história a partir de escolhas difíceis, perseverança e um compromisso permanente com o estudo e o serviço público.

Alferino iniciou a vida escolar aos 10 anos, na comunidade rural União Baiana, na escola Sagrado Coração de Jesus, onde cursou o ensino primário entre 1991 e 1994. Pouco depois, precisou interromper os estudos para ajudar os pais no trabalho agrícola. A pausa, no entanto, não significou desistência. O sonho de voltar à sala de aula e ingressar no Corpo de Bombeiros Militar permaneceu vivo. “Naquele período, a prioridade era ajudar minha família. Mesmo longe da escola, eu nunca deixei de pensar que um dia iria voltar a estudar e buscar algo melhor”, relembra.

O retorno aos estudos ocorreu em 1999, quando já tinha 17 anos. A partir dali, a trajetória escolar seguiu sem novas interrupções até a conclusão do ensino médio, em 2005. Em seguida, veio a preparação para o concurso público que mudaria definitivamente seu destino. Aprovado no certame do CBMAC, ingressou na corporação em 1º de agosto de 2007 como aluno soldado.

Após concluir o curso de formação, foi lotado no então 5º Batalhão, no Alto Acre, em Epitaciolândia. Entre 2007 e 2012, atuou como soldado, período em que acumulou experiência operacional e consolidou sua vocação para a atividade bombeirística. “Entrar no Corpo de Bombeiros foi a certeza de que todo o esforço tinha valido a pena. Ali começou uma nova etapa da minha vida”, destaca.

A carreira seguiu em ascensão: cabo, terceiro-sargento, segundo-sargento e primeiro-sargento, graduação na qual permaneceu até dezembro de 2022. Paralelamente, Alferino investiu na formação acadêmica, graduando-se como Tecnólogo em Gestão Ambiental pela Universidade Norte do Paraná, no polo de Brasiléia, além de participar de diversos cursos de especialização na área operacional.

Em 2019, solicitou transferência para o Batalhão de Xapuri, atendendo a um desejo pessoal de servir à comunidade onde nasceu. Em 2022, foi promovido a subtenente e, após concluir o Curso de Habilitação de Oficial Administrativo, alcançou, em abril de 2024, o primeiro posto do oficialato: 2º Tenente BM.

Ao longo de quase 19 anos de serviço, Alferino participou de inúmeras ocorrências, incluindo buscas e salvamentos em áreas de difícil acesso, mergulhos, cortes de árvores e ações de resposta a diferentes tipos de emergência. Atualmente, exerce a função de subcomandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, em Xapuri, coordenando ações de prevenção, combate a incêndios florestais e estruturais, proteção ambiental e resgate de pessoas e animais.

Ao refletir sobre sua trajetória, o oficial resume a própria história como uma mensagem direta às novas gerações. “Eu comecei a estudar tarde, enfrentei muitas dificuldades e pensei várias vezes que não conseguiria. Mas nunca deixei de acreditar. O estudo mudou a minha vida e pode mudar a de qualquer jovem que não desista dos seus sonhos, por mais impossível que eles pareçam”, afirma.

Para o oficial, a conquista representa a realização de um sonho construído com apoio coletivo. Ele reconhece a importância da fé, do incentivo da família e do papel decisivo dos professores que fizeram parte de sua formação. Mais do que um relato pessoal, sua história é apresentada como mensagem aos jovens de que nunca é tarde para estudar e desistir dos sonhos não pode ser uma opção, mesmo quando o caminho parece impossível.

Em um estado marcado por desafios sociais e geográficos, a trajetória de Ângelo Neto, como é conhecido na caserna, reafirma uma lição simples e poderosa de que a educação continua sendo uma das ferramentas mais eficazes de transformação individual e coletiva, e a escola a porta de entrada e o caminho mais eficaz para a formação de novos Alferinos.

