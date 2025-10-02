Chove muito no interior, mas Rio Branco registra déficit hídrico preocupante

O mês de setembro de 2025, que marca o fim do inverno amazônico e o início da primavera, trouxe contrastes meteorológicos ao estado do Acre. Enquanto Brasileia registrou a chuva mais intensa do ano em 24 horas, com impressionantes 191,8 mm no dia 2, a capital Rio Branco enfrentou precipitações abaixo da média histórica, embora com um número maior de dias chuvosos. Os dados foram apurados pelo site otempoaqui.com.br, revelam um padrão de chuvas fracas e distribuídas, influenciado por sistemas climáticos regionais.

De acordo com os registros da Agência Nacional de Águas (ANA), o acumulado máximo em 24 horas em Brasileia, no dia 2 de setembro, superou qualquer outro evento pluviométrico no estado durante o ano. Esse volume representa um recorde para 2025 no Acre, superando inclusive o registro anterior de 175,0 mm em Assis Brasil, ocorrido em fevereiro. O episódio pode ser atribuído a uma frente fria polar que avançou pela região no início do mês, provocando instabilidades intensas.

Em Rio Branco, no entanto, o cenário foi de déficit hídrico. A Estação Automática (EA) do INMET registrou um total de 78,8 mm de chuva ao longo do mês, o que equivale a apenas 84,2% da média climatológica para setembro (93,6 mm, baseada no período de 1991 a 2020). Já a ANA apontou 71,8 mm (76,7% da média), e a estação meteorológica do Aeroporto Plácido de Castro somou 16,9 mm. Apesar do volume abaixo do esperado, o número de dias com precipitação igual ou superior a 1,0 mm surpreendeu: foram 12 dias na EA, cinco a mais que a média mensal de sete. “Isso indica chuvas fracas e persistentes, sem eventos extremos na capital”, explica o pesquisador meteorologia Davi Friale.

O dia mais chuvoso em Rio Branco foi 29 de setembro, com 17,6 mm pela ANA – valor modesto se comparado ao recorde anual na capital, de 89,0 mm em 3 de janeiro de 2024. No contexto estadual, o maior acumulado em 24 horas no ano permanece o de Brasileia, reforçando a disparidade entre o leste e o oeste do Acre. Outras localidades, como Porto Walter (4,8 mm no dia 30) e Cruzeiro do Sul (2,4 mm no dia 30), também registraram chuvas pontuais no fim do mês, segundo a ANA.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários