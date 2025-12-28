Acre
Chove forte em Cruzeiro do Sul e Rio Juruá segue registrando vazante
Chove forte desde o início da manhã deste domingo, 28, em Cruzeiro do Sul mas não há ventania. Em alguns bairros há ruas alagadas mas até as 11h30 o Corpo de Bombeiros não havia sido acionado para nenhuma ocorrência no município. O rio Juruá segue em vazante e está com 7,37 metros, sendo que neste […]
Acre
Em Sena Madureira, ribeirinha encontra motor preso a estacas após repiquete
Moradora da zona ribeirinha do Rio Macauã, em Sena Madureira (AC), encontrou neste domingo (28) um motor que teria sido arrastado pela correnteza e acabou ficando apoiado sobre estacas cravadas no leito do rio. O achado chamou a atenção para os efeitos da elevação do nível das águas na região. Segundo o relato, o objeto […]
Acre
Rio Acre ultrapassa 15 metros e mantém Rio Branco em estado de atenção máxima
Nível do rio segue em elevação, famílias estão desabrigadas e chuvas de dezembro quase dobram média histórica
Acre
Deputado se desloca de barco até casa da mãe no bairro Seis de Agosto
O deputado estadual Whendy Lima publicou nas redes sociais, neste domingo, 28, um vídeo em que aparece se deslocando de barco até a casa da mãe, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco. Na publicação, o parlamentar relata que a situação faz parte de uma realidade enfrentada há anos por moradores da região durante […]
