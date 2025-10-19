Conecte-se conosco

Choque entre motocicletas deixa feridos em Brasiléia, na fronteira do Acre

59 minutos atrás

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde deste domingo (19) em Brasiléia, cidade localizada na fronteira do Acre com a Bolívia. O incidente ocorreu por volta das 17h, no cruzamento das avenidas Dr. José Manoel Marinho Montes e Rui Lino, ponto que liga as partes alta e baixa do município.

Imagens de um sistema de segurança mostram o momento exato da colisão. De acordo com o vídeo, um motociclista trajando camisa azul, que seguia no sentido Centro–Bairro, não respeitou a preferência de um veículo que acessava a Avenida Rui Lino. Ao tentar desviar, acabou surpreendendo uma segunda motocicleta, conduzida por um homem que levava uma mulher na garupa. O impacto foi frontal e de grande intensidade.

Com a força da batida, as vítimas caíram no asfalto. O condutor da moto com o casal desmaiou após o choque, enquanto a passageira também ficou ferida. Já o outro motociclista sofreu escoriações leves e conseguiu se levantar logo após o acidente.

Uma guarnição da Polícia Militar chegou rapidamente ao local e isolou a área para o atendimento. Em seguida, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros.

As vítimas foram imobilizadas e encaminhadas ao Hospital Raimundo Chaar para avaliação médica.

As autoridades devem analisar as imagens de segurança e ouvir testemunhas para determinar as causas do acidente.

O estado de saúde dos feridos não havia sido divulgado até o fechamento desta matéria.

Secretário José Américo Gaia destaca papel da segurança pública durante encontro da AMAC em Assis Brasil

6 horas atrás

19 de outubro de 2025

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia durante entrevista.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, participou do encontro promovido pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC), realizado nesta semana na cidade de Assis Brasil, e destacou a importância da segurança pública como um dos pilares do desenvolvimento regional.

Segundo o secretário, não é possível falar em crescimento econômico e social sem garantir segurança para a população e para os empreendimentos que impulsionam as cidades.

“De fato, estamos num evento que trata do desenvolvimento regional, mas não podemos falar de desenvolvimento sem falar de segurança. À medida que as localidades se desenvolvem, a segurança precisa estar cada vez mais presente, prevenindo ilícitos e garantindo tranquilidade à sociedade”, afirmou Gaia.

Secretário Gaia durante entrevista, falou da importância da segurança pública que deve andar ao lado do desenvolvimento e dos projetos que estão sendo implantados nas fronteira do Acre.

Durante a apresentação, ele ressaltou os avanços conquistados pelas forças de segurança acreanas, em especial o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), criado em 2019 e responsável por resultados expressivos no combate ao tráfico e ao crime organizado nas regiões de fronteira.

“O Gefron é hoje uma referência. Desde sua criação, já apreendeu mais de 12 toneladas de entorpecentes, recuperou cerca de 500 veículos, prendeu quase 1.000 pessoas e gerou um prejuízo estimado em R$ 91 milhões às organizações criminosas. É um trabalho que integra todas as instituições de segurança pública e mostra o comprometimento do Estado com a defesa das nossas fronteiras”, destacou o secretário.

Gaia enfatizou ainda que o fortalecimento da segurança é condição essencial para o avanço do empreendedorismo, da geração de empregos e da melhoria da qualidade de vida nos municípios acreanos.

“Não há desenvolvimento sem segurança. Ela precisa estar presente, atuando para garantir que as cidades cresçam com estabilidade, oportunidades e paz social”, concluiu.

Prefeitura de Rio Branco encerra 2ª edição do TechJovem com foco na inteligência artificial

1 dia atrás

18 de outubro de 2025

Evento reuniu centenas de jovens, palestrantes e empresas para discutir o papel da tecnologia na formação das novas gerações

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), encerrou nesta sexta-feira (17) a segunda edição do TechJovem 2025, que teve como tema “A nova economia da inteligência artificial”.

Realizado ao longo de dois dias, o evento reuniu mais de 25 palestrantes e 20 expositores, entre instituições e empresas ligadas à inovação e tecnologia. O público pôde participar de painéis, palestras e oficinas voltadas para o papel da tecnologia na formação das novas gerações, incentivando crianças e jovens — especialmente da rede pública — a enxergarem o setor como uma área repleta de oportunidades.

“O evento promoveu uma verdadeira imersão tecnológica, despertando o interesse dos participantes pela tecnologia”, destacou Bino. (Foto: Val Fernandes/Secom)

De acordo com o secretário da SDTI, Ezequiel Bino, o TechJovem promoveu uma verdadeira imersão tecnológica, despertando o interesse dos participantes pela tecnologia não apenas como entretenimento, mas também como um caminho promissor para o futuro profissional.

“Tivemos aqui milhares de jovens, crianças e adolescentes — e esse era o propósito do evento: fazer uma imersão com esse público para que enxerguem aqui um potencial para suas vidas. Não apenas diversão, mas que desde cedo entendam que isso é o futuro delas. Acreditamos que atingimos o objetivo e plantamos uma semente muito importante para os próximos anos”, destacou Bino.

“A Prefeitura saiu na frente e esse tipo de evento precisa acontecer com mais frequência em nosso estado”, Disse Kannedy. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O evento também contou com a participação de representantes de diversos setores. Para Kennedy Luís, técnico em informática, a iniciativa é fundamental para aproximar a juventude da tecnologia.

“Um segmento desse tipo, que está trazendo robótica para as escolas e elevando o nível da formação tecnológica, é muito importante. A Prefeitura saiu na frente e esse tipo de evento precisa acontecer com mais frequência em nosso estado.”

“Esses alunos que têm essas experiências e oportunidades estarão muito mais preparados para o mercado de trabalho e para lidar com a dinâmica da sociedade”, afirmou Rennan. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, ressaltou o impacto do festival na preparação dos estudantes para o futuro.

“Isso é o futuro. É o presente, mas é muito mais o futuro. Esses alunos que têm essas experiências e oportunidades estarão muito mais preparados para o mercado de trabalho e para lidar com a dinâmica da sociedade.”

“Vi tanta coisa aqui que fiquei impressionada com o quanto a tecnologia está evoluindo rápido”, expressou Patrícia. (Foto: Val Fernandes/Secom)

A presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, destacou o avanço tecnológico apresentado durante o evento.

“Vi tanta coisa aqui que fiquei impressionada com o quanto a tecnologia está evoluindo rápido. Parabenizo a Prefeitura de Rio Branco e todos os apoiadores, porque é fundamental acompanharmos esse ritmo de inovação.”

O prefeito em exercício, Alysson Bestene, também comemorou o sucesso da segunda edição do TechJovem.

“É um evento de sucesso, com vários parceiros”, comemorou Alysson. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“É um evento de sucesso, com vários parceiros. Ao trazer palestrantes de fora e temas atuais como a inteligência artificial, o festival proporciona às crianças a oportunidade de conhecer robótica, novas tecnologias e inovação, estimulando-as a construir um futuro brilhante.”

Com mais uma edição de sucesso, o TechJovem 2025 se consolida como um dos principais espaços de difusão da tecnologia e inovação em Rio Branco, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a formação e o futuro das novas gerações.

Jovem de 19 anos é morto a facadas no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco

1 dia atrás

18 de outubro de 2025

Davi da Silva foi retirado de casa por dois homens armados com facas e executado próximo a um lava-jato; polícia suspeita de crime ligado à disputa entre facções.

Davi da Silva, de 19 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de faca na madrugada deste sábado (18), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi retirada de dentro de uma residência, localizada na quadra 18, por dois indivíduos armados, e levada até as proximidades de um posto de lavagem, onde foi executada.

O crime ocorreu por volta das 4h30 da manhã. Davi havia se mudado recentemente para o bairro, onde passou a morar com a namorada. Um morador que passava pelo local encontrou o corpo e acionou a polícia. Uma equipe do 2º Batalhão esteve na cena do crime e confirmou o óbito.

Investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local em busca de informações que possam esclarecer o homicídio. Até o momento, a motivação ainda é desconhecida, mas a principal suspeita é de que o crime esteja relacionado à guerra entre facções criminosas que atuam na capital.

A esposa da vítima informou à polícia que Davi era evangélico e não possuía envolvimento com organizações criminosas. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado, e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou os procedimentos periciais e a remoção do corpo. O jovem apresentava múltiplas perfurações, inclusive no pescoço, o que quase resultou em degola.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

