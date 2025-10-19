Flash
Choque entre motocicletas deixa feridos em Brasiléia, na fronteira do Acre
Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde deste domingo (19) em Brasiléia, cidade localizada na fronteira do Acre com a Bolívia. O incidente ocorreu por volta das 17h, no cruzamento das avenidas Dr. José Manoel Marinho Montes e Rui Lino, ponto que liga as partes alta e baixa do município.
Imagens de um sistema de segurança mostram o momento exato da colisão. De acordo com o vídeo, um motociclista trajando camisa azul, que seguia no sentido Centro–Bairro, não respeitou a preferência de um veículo que acessava a Avenida Rui Lino. Ao tentar desviar, acabou surpreendendo uma segunda motocicleta, conduzida por um homem que levava uma mulher na garupa. O impacto foi frontal e de grande intensidade.
Com a força da batida, as vítimas caíram no asfalto. O condutor da moto com o casal desmaiou após o choque, enquanto a passageira também ficou ferida. Já o outro motociclista sofreu escoriações leves e conseguiu se levantar logo após o acidente.
Uma guarnição da Polícia Militar chegou rapidamente ao local e isolou a área para o atendimento. Em seguida, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros.
As vítimas foram imobilizadas e encaminhadas ao Hospital Raimundo Chaar para avaliação médica.
As autoridades devem analisar as imagens de segurança e ouvir testemunhas para determinar as causas do acidente.
O estado de saúde dos feridos não havia sido divulgado até o fechamento desta matéria.
Flash
Secretário José Américo Gaia destaca papel da segurança pública durante encontro da AMAC em Assis Brasil
O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, participou do encontro promovido pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC), realizado nesta semana na cidade de Assis Brasil, e destacou a importância da segurança pública como um dos pilares do desenvolvimento regional.
Segundo o secretário, não é possível falar em crescimento econômico e social sem garantir segurança para a população e para os empreendimentos que impulsionam as cidades.
“De fato, estamos num evento que trata do desenvolvimento regional, mas não podemos falar de desenvolvimento sem falar de segurança. À medida que as localidades se desenvolvem, a segurança precisa estar cada vez mais presente, prevenindo ilícitos e garantindo tranquilidade à sociedade”, afirmou Gaia.
Durante a apresentação, ele ressaltou os avanços conquistados pelas forças de segurança acreanas, em especial o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), criado em 2019 e responsável por resultados expressivos no combate ao tráfico e ao crime organizado nas regiões de fronteira.
“O Gefron é hoje uma referência. Desde sua criação, já apreendeu mais de 12 toneladas de entorpecentes, recuperou cerca de 500 veículos, prendeu quase 1.000 pessoas e gerou um prejuízo estimado em R$ 91 milhões às organizações criminosas. É um trabalho que integra todas as instituições de segurança pública e mostra o comprometimento do Estado com a defesa das nossas fronteiras”, destacou o secretário.
Gaia enfatizou ainda que o fortalecimento da segurança é condição essencial para o avanço do empreendedorismo, da geração de empregos e da melhoria da qualidade de vida nos municípios acreanos.
“Não há desenvolvimento sem segurança. Ela precisa estar presente, atuando para garantir que as cidades cresçam com estabilidade, oportunidades e paz social”, concluiu.
Flash
Prefeitura de Rio Branco encerra 2ª edição do TechJovem com foco na inteligência artificial
Flash
Jovem de 19 anos é morto a facadas no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco
Davi da Silva foi retirado de casa por dois homens armados com facas e executado próximo a um lava-jato; polícia suspeita de crime ligado à disputa entre facções.
Davi da Silva, de 19 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de faca na madrugada deste sábado (18), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi retirada de dentro de uma residência, localizada na quadra 18, por dois indivíduos armados, e levada até as proximidades de um posto de lavagem, onde foi executada.
O crime ocorreu por volta das 4h30 da manhã. Davi havia se mudado recentemente para o bairro, onde passou a morar com a namorada. Um morador que passava pelo local encontrou o corpo e acionou a polícia. Uma equipe do 2º Batalhão esteve na cena do crime e confirmou o óbito.
Investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local em busca de informações que possam esclarecer o homicídio. Até o momento, a motivação ainda é desconhecida, mas a principal suspeita é de que o crime esteja relacionado à guerra entre facções criminosas que atuam na capital.
A esposa da vítima informou à polícia que Davi era evangélico e não possuía envolvimento com organizações criminosas. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado, e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou os procedimentos periciais e a remoção do corpo. O jovem apresentava múltiplas perfurações, inclusive no pescoço, o que quase resultou em degola.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
