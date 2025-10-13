Conecte-se conosco

Choque em rede elétrica mata quatro bovinos em propriedade rural na zona rural de Rio Branco

Fio de energia caiu sobre pasto no Ramal Plácido de Castro e provocou morte imediata de três vacas e um touro; produtor rural escapou por pouco

De acordo com o proprietário da área, Auricelio Bezerra, um fio de energia caiu sobre o pasto, atingindo os animais que estavam no local. Foto: captada 

Um acidente envolvendo a rede elétrica resultou na morte de quatro bovinos – três vacas e um touro – na tarde do último domingo (13), na propriedade rural Santa Tereza, localizada no Ramal Plácido de Castro, no bairro Benfica, zona rural de Rio Branco. De acordo com o proprietário Auricelio Bezerra, um fio de energia caiu sobre a área de pastagem, eletrocutando os animais que estavam no local.

O produtor rural relatou que o choque foi de alta intensidade, provocando a morte imediata dos bovinos. Bezerra lamentou o prejuízo financeiro e contou que, por pouco, também não foi atingido pelo cabo energizado, conseguindo desviar a tempo e evitar uma tragédia de maiores proporções.

O caso expõe riscos associados à manutenção de redes elétricas em áreas rurais e levanta questões sobre a segurança de instalações em propriedades agropecuárias. O produtor deve acionar a concessionária de energia para avaliar as causas do acidente e buscar as compensações cabíveis pelos prejuízos sofridos.

O produtor rural lamentou o prejuízo e contou que, por pouco, também não foi atingido, conseguindo desviar do fio a tempo de evitar uma tragédia ainda maior. Foto: captada 

Ação da Polícia Civil resulta na recuperação de TV furtada na zona rural de Porto Acre

13 de outubro de 2025

TV furtada na zona rural de Porto Acre é localizada e devolvida pela Polícia Civil. Foto: cedida

Na manhã desta segunda-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Porto Acre, realizou a devolução de uma TV Smart de 32 polegadas à legítima proprietária. O aparelho havia sido furtado de uma residência localizada na zona rural do município.

A recuperação do equipamento é resultado de um trabalho investigativo contínuo conduzido pelos agentes da unidade, que utilizam sistemas especializados para rastrear produtos eletrônicos subtraídos e identificar os responsáveis pelos crimes.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil com a restituição de bens às vítimas e o combate aos crimes patrimoniais.

A Polícia Civil segue atuando de forma firme na apuração de furtos e receptações, e orienta a população a sempre registrar boletim de ocorrência, contribuindo para que as ações investigativas tenham maior eficácia.

 

Fonte: PCAC

Polícia Civil do Acre prende homem por descumprimento de medida protetiva em Cruzeiro do Sul

13 de outubro de 2025

O indivíduo foi localizado e capturado na cidade de Guajará, no estado do Amazonas Foto: cedida

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAMPCA) de Cruzeiro do Sul, efetuou na segunda-feira, 13, a prisão de um homem que havia descumprido medida protetiva de urgência. O indivíduo foi localizado e capturado na cidade de Guajará, no estado do Amazonas.

A equipe policial iniciou as diligências após constatar o descumprimento da medida protetiva expedida em favor da vítima, que se encontrava sob risco. Após levantamentos, foi identificado que o suspeito havia fugido para o município amazonense, onde acabou sendo preso com o apoio das autoridades locais.

O preso foi conduzido de volta a Cruzeiro do Sul, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e na proteção integral às mulheres, crianças e adolescentes do estado.

 

Fonte: PCAC

Semana do Brincar: Joabe Lira inicia projeto com distribuição de brinquedos e atividades lúdicas

13 de outubro de 2025

Em alusão ao Dia das Crianças, o vereador Joabe Lira (UB) promoveu a primeira ação da Semana Municipal do Brincar no bairro Judia, com o objetivo de afirmar que o brincar é um direito fundamental das crianças.

Na abertura do evento, Lira surpreendeu ao vestir-se de Homem de Ferro, interagir com crianças e distribuir brinquedos, uniformes, bolas, medalhas e lanches. Segundo ele, a iniciativa simboliza “o compromisso de valorizar a infância e promover alegria para nossas crianças”.

Segundo o vereador, a motivação para o projeto surgiu de sua experiência pessoal. “Minha filha teve um atraso na fala e, após avaliações, recebeu o diagnóstico de autismo. Durante esse processo, uma neuropsicóloga nos mostrou como o ato de brincar poderia impactar positivamente o desenvolvimento dela — e eu pude testemunhar essa evolução de perto”, declarou ele, acrescentando que “brincar é coisa séria e pode, sim, transformar vidas.”

A proposta que criou a Semana do Brincar prevê a realização de oficinas, jogos, palestras e atividades culturais, promovendo encontros intergeracionais e valorizando brincadeiras tradicionais. “A ideia é ampliar o engajamento social e institucional em torno desse direito”, finalizou o vereador.

