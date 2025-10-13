Choque em rede elétrica mata quatro bovinos em propriedade rural na zona rural de Rio Branco

Fio de energia caiu sobre pasto no Ramal Plácido de Castro e provocou morte imediata de três vacas e um touro; produtor rural escapou por pouco

Um acidente envolvendo a rede elétrica resultou na morte de quatro bovinos – três vacas e um touro – na tarde do último domingo (13), na propriedade rural Santa Tereza, localizada no Ramal Plácido de Castro, no bairro Benfica, zona rural de Rio Branco. De acordo com o proprietário Auricelio Bezerra, um fio de energia caiu sobre a área de pastagem, eletrocutando os animais que estavam no local.

O produtor rural relatou que o choque foi de alta intensidade, provocando a morte imediata dos bovinos. Bezerra lamentou o prejuízo financeiro e contou que, por pouco, também não foi atingido pelo cabo energizado, conseguindo desviar a tempo e evitar uma tragédia de maiores proporções.

O caso expõe riscos associados à manutenção de redes elétricas em áreas rurais e levanta questões sobre a segurança de instalações em propriedades agropecuárias. O produtor deve acionar a concessionária de energia para avaliar as causas do acidente e buscar as compensações cabíveis pelos prejuízos sofridos.

