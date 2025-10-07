fbpx
Brasil

China para de comprar soja dos EUA, e Brasil assume posição de destaque

Publicado

38 minutos atrás

em

A China parou de comprar soja dos Estados Unidos, e produtores brasileiros assumem posição de destaque ao preencher este vácuo. Quem faz o alerta é a American Farm Bureau Federation, entidade agrícola centenária que representa 6 milhões de agricultores norte-americanos.

Em relatório, a instituição aponta que o volume embarcado de soja dos EUA ao mercado chinês recuou quase 78% na comparação entre janeiro e agosto deste ano com o mesmo período de 2024 — quando o gigante asiático foi responsável pela compra quase metade das exportações norte-americanas.

O período coincide com a escalada da guerra tarifária entre as duas maiores economias do globo, em um movimento de arrefecimento e recuo dos dois lados. Após uma série de discussões, Pequim estabeleceu as tarifas sobre a soja made in USA próximas de 20%.

“Durante junho, julho e agosto, os EUA praticamente não enviaram soja para a China e a China não comprou nenhuma soja da nova safra para o próximo ano comercial”, cita o documento, assinado pela economista Faith Parum.

A entidade, porém, ressalta que a China não deixou de comprar soja, mas que substituiu os grãos produzidos em solo norte-americano pelo de outros países, com o Brasil tendo papel de destaque nessa rotação.

“Mesmo quando os agricultores americanos produzem safras com preços competitivos, a China tem reduzido constantemente sua dependência dos Estados Unidos, voltando-se para o Brasil, a Argentina e outros fornecedores”, cita o relatório.

“As importações de soja da China não estão diminuindo; na verdade, atingiram níveis recordes, mas a maior parte dessa demanda agora está sendo atendida por concorrentes”.

E a soja é apenas um exemplo de uma lista de outros produtos agrícolas que perderam espaço nos mercados chineses, cita estudo da American Farm Bureau Federation.

Lançando mão de dados do governo federal, a entidade aponta que exportações agrícolas dos EUA para a China totalizarão US$ 17 bilhões em 2025, uma queda de 30% em relação a 2024 e mais de 50% em relação a 2022.

Já em 2026, as vendas devem chegar a US$ 9 bilhões, o menor nível desde a guerra comercial de 2018.

“Os efeitos em cascata das tensões comerciais estão se refletindo nos mercados agrícolas. A ampla oferta global e a demanda de exportação mais fraca estão pesando fortemente sobre os preços do milho, da soja e do trigo dos EUA, reduzindo as receitas agrícolas, apesar das fortes colheitas”, pontua o texto.

Pacote de US$ 14 bilhões

Em meio ao alerta dos produtores, o governo dos Estados Unidos projeta o lançamento de um pacote de US$ 15 bilhões para produtores rurais, segundo fontes consultadas pela CNN.

As falências de fazendas aumentaram no primeiro semestre do ano, atingindo o nível mais alto desde 2021, de acordo com dados dos tribunais dos EUA.

A indústria da soja dos EUA tornou-se o símbolo da difícil situação da economia agrícola no primeiro ano do segundo mandato de Trump. O presidente reconhece esses problemas, disseram autoridades da Casa Branca à CNN, e aumentou a pressão sobre sua administração para resolvê-los com urgência.

Nas últimas semanas, a Casa Branca realizou uma série de reuniões interagências com os Departamentos de Agricultura e Tesouro enquanto tentam finalizar um pacote de ajuda para os agricultores americanos, segundo as fontes. As discussões sobre a melhor maneira de auxiliar o setor agrícola estão em andamento, disseram os funcionários, mas eles se concentraram em duas opções.

Fonte: CNN

*Com informações de Alayna Treene e Bryan Mena.

 

Brasil

Presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, diz governo

Publicado

20 minutos atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

Daniel Noboa passa bem e não foi ferido; cinco pessoas foram presas

A comitiva do presidente do Equador, Daniel Noboa, foi atacada nesta terça-feira (7), segundo o governo. A ministra da Energia do país classificou o caso como uma tentativa de assassinato.

De acordo com Inés María Manzano, um grupo de 500 pessoas cercou a comitiva e atirou pedras. Além disso, foram encontradas “marcas de bala”.

Ela afirmou que Noboa não se feriu e passa bem, e cinco pessoas foram detidas. Segundo nota da Presidência, os presos serão processados por terrorismo e tentativa de homicídio.

“Seguindo ordens de radicalização, eles atacaram uma comitiva presidencial que transportava civis. Tentaram impedir à força a execução de um projeto que visava melhorar a vida de uma comunidade”, afirma a publicação da Presidência equatoriana no X.

Noboa estava a caminho de um evento para anunciar a construção de uma estação de tratamento de US$ 4,5 milhões (equivalente a cerca de R$ 24 milhões) na província de Cañar. De acordo com o governo, isso beneficiará 26 mil moradores.

Também estava prevista na agenda a entrega do sistema de esgoto de Sigsihuayco, que teve custo de US$ 891 mil (equivalente a cerca de R$ 4,7 milhões). Por fim, também faria a entrega do acordo de financiamento para a construção do sistema de esgoto de Quilloac, no valor de US$ 815 mil (equivalente a cerca de R$ 4,3 milhões).

O caso acontece em um período conturbado no Equador devido ao fim do subsídio ao combustível. Uma greve geral está marcada para o dia 16 de setembro e há protestos bloqueando estradas. Também foi decretado estado de exceção em várias províncias.

*com informações da Reuters

Fonte: CNN

Brasil

Saque-aniversário do FGTS: o que é, limites e prazos

Publicado

34 minutos atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

Notas de cem reais. • Pixabay

A partir de novembro, o trabalhador terá novas regras para o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Os bancos terão até o dia 1° do próximo mês, prazo necessário para que a Caixa Econômica Federal adapte seus sistemas às mudanças.

As mudanças aprovadas de forma unânime pelo Conselho Curador do Fundo limitam as operações de antecipação da modalidade.

Com as novidades, o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) estima que cerca de R$ 84,6 bilhões deixarão de ser direcionados às instituições financeiras e serão repassados diretamente aos trabalhadores até 2030

A seguir, confira as principais perguntas e respostas sobre as mudanças no saque-aniversário.

Para começo de conversa, o que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário é um benefício que permite ao trabalhador retirar determinado valor do saldo do seu FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário.

A modalidade equivale a um empréstimo. Dessa forma, o indivíduo não precisa esperar o mês do seu aniversário para sacar o dinheiro do fundo.

Com a decisão, o Conselho Curador do FGTS pretende preservar as contas do fundo e evitar que o trabalhador comprometa todo o seu benefício, que é utilizado como garantia em caso de demissão.

Em nota, o MTE afirma que o chefe da pasta, Luiz Marinho, classificou o saque-aniversário como uma “armadilha” para os trabalhadores.

“Ao ser demitida, a pessoa não pode sacar o saldo do seu FGTS — e demissões acontecem todos os dias. Hoje, já temos 13 milhões de trabalhadores com valores bloqueados, que somam R$ 6,5 bilhões. O saque-aniversário enfraquece o Fundo tanto como poupança do trabalhador quanto como instrumento de investimento em infraestrutura, habitação e saneamento.”

Com as novas regras, qual o valor que poderá ser pago?

Com os ajustes, o limite mínimo é de R$ 100 e o máximo de R$ 500 por saque-aniversário. Dessa forma, o trabalhador poderá antecipar até cinco parcelas de R$ 500, totalizando R$ 2.500.

Pelas regras anteriores, o trabalhador podia antecipar o valor integral da conta do seu FGTS.

Quantos saques poderão ser antecipados?

O trabalhador poderá antecipar até cinco saques-aniversário em um período de 12 meses.

Depois desse prazo, o trabalhador poderá realizar até três novas antecipações por contrato num período de três anos. Atualmente, a média é de oito antecipações por contrato.

Até então, o limite de antecipações era definido por cada instituição financeira. Na Caixa Econômica Federal, por exemplo, o trabalhador conseguia antecipar até 10 saques-aniversários. Segundo o governo, há registro de operações contratadas para pagar com a antecipação anual até 2056.

Qual o prazo para os pagamentos?

O trabalhador que aderir ao saque-aniversário deverá aguardar 90 dias para efetuar a primeira operação de alienação do saldo. Atualmente, não há restrição — a operação pode ser realizada imediatamente após a adesão.

E as operações simultâneas, como ficam?

O governo federal também estabeleceu um limite para operações simultâneas. A partir de novembro, será permitida apenas uma por ano.

E o FGTS como garantia para crédito consignado?

Na reunião, também foram apresentadas aos conselheiros as propostas referentes à utilização de até 10% do saldo do FGTS como garantia em operações de crédito consignado. A medida ainda será analisada pelo Comitê Gestor do Crédito do Trabalhador.

 

Fonte: CNN

Brasil

Brasil bate novo recorde nas exportações de carne bovina em setembro, diz Secex

Publicado

5 horas atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de carne bovina in natura do Brasil, maior exportador global, renovou um recorde mensal em setembro, apagando a melhor marca anterior vista em julho deste ano, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta segunda-feira.

O volume exportado somou 314,7 mil toneladas, alta de 25,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a Secex.

O Brasil bateu recorde nas exportações de carne bovina apesar das tarifas impostas em agosto pelos Estados Unidos, que eram o segundo maior mercado brasileiro.

Os embarques crescentes ocorrem graças à diversificação de embarques para outros destinos, incluindo o México, segundo comentário feito em meados de setembro pela associação do setor Abiec.

Além disso, frigoríficos brasileiros têm aumentado embarques para a China, maior importador do produto nacional.

Em meio à firme demanda global pela proteína, tem ocorrido também um rearranjo no comércio global por conta das questões tarifárias dos Estados Unidos, que enfrentam também restrições na sua produção de carne bovina devido a um ciclo de baixa oferta de animais, segundo especialistas.

Em julho, antes da tarifa mais alta imposta por Donald Trump entrar em vigor, o Brasil exportou 276,9 mil toneladas de carne bovina, a melhor marca até então. Em agosto, o volume exportado de carne in natura somou 268,6 mil toneladas.

Em meados de setembro, o presidente da Abiec, Roberto Perosa, havia afirmado a jornalistas que os embarques no sétimo mês do ano, para os EUA, cairiam para cerca de 7 mil toneladas devido às tarifas.

Ele afirmou que, apesar das tarifas de 76,4% dos EUA à carne bovina brasileira (formadas pelos 50% mais alíquota de 26,4% existente antes de Trump), ainda existe alguma exportação para os EUA por conta da competitividade brasileira.

Os embarques remanescentes aos EUA são diversos, incluindo cortes de maior valor agregado, mas também há alguns relacionados a compromissos anteriores das empresas exportadoras, segundo a Abiec.

A Secex também divulgou nesta segunda-feira os dados detalhados de outros produtos exportados pelo Brasil, como os relacionados abaixo do setor do agronegócio.

 

