China diz que adotará tarifas retaliatórias de 84% sobre produtos dos EUA

A China adotará tarifas de 84% sobre produtos norte-americanos a partir de quinta-feira, acima dos 34% anunciados anteriormente, informou o Ministério das Finanças nesta quarta-feira (9).

O aumento das tarifas da China contra os EUA passa a valer a partir do dia 10 de abril.

A decisão dos EUA de aumentar as tarifas sobre a China é um erro atrás do outro. Ela infringe seriamente os direitos e interesses legítimos da China e prejudica seriamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras.

De acordo com a Lei Tarifária da República Popular da China, a Lei Aduaneira da República Popular da China, a Lei de Comércio Exterior da República Popular da China e outras leis, regulamentos e princípios básicos do direito internacional, e com a aprovação do Conselho de Estado, as medidas tarifárias adicionais sobre mercadorias importadas originárias dos Estados Unidos serão ajustadas a partir das 12h01 do dia 10 de abril de 2025. Os assuntos relevantes são os seguintes:

1. Ajustar a alíquota tarifária adicional estipulada no “Anúncio da Comissão Tarifária do Conselho de Estado sobre a Imposição de Tarifas Adicionais sobre Produtos Importados Originários dos Estados Unidos” (Anúncio da Comissão Tributária nº 4 de 2025) de 34% para 84%.

2. Os demais assuntos serão implementados de acordo com o Anúncio do Comitê de Impostos nº 4 de 2025.

