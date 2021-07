China apresenta trem que alcança a velocidade de 600 km/h

Veículo terrestre mais rápido do mundo pode percorrer a distância de Pequim a Xangai no mesmo tempo que um avião

Reuters

A China apresentou na terça-feira (20) um trem maglev com velocidade máxima de 600 km/h, informou a mídia estatal. O modelo inaugural do veículo tem apenas 5 vagões, mas novas versões podem contar com dois ou até mesmo 10 vagões para transportar uma quantidade máxima de 100 passageiros.

A velocidade máxima atingida pelo trem do tipo maglev (levitação magnética) o torna no veículo terrestre mais rápido do mundo. Ele foi desenvolvido pela China e fabricado na cidade costeira de Qingdao.

O primeiro projeto do veículo chinês foi apresentado em 2016 e o primeiro protótipo foi lançado em 2019. Em 2020 foi realizado um teste bem-sucedido com o maglev.

Usando a força eletromagnética de imãs, o trem maglev levita acima dos trilhos sem contato entre a carroceria e o trilho, o que aumenta consideravelmente a velocidade atingida nas viagens.

A China vem usando essa tecnologia há quase duas décadas, mas em uma escala muito limitada. Xangai, por exemplo, tem uma pequena linha maglev que vai de um de seus aeroportos ao centro da cidade.

Embora ainda não existam linhas maglev entre cidades ou províncias na China que possam fazer bom uso das velocidades mais altas, algumas cidades, incluindo Xangai e Chengdu, começaram a realizar pesquisas.

Com a velocidade de 600 km/h, o novo trem levaria apenas 2h30 para viajar de Pequim a Xangai, percorrendo um trajeto de aproximadamente 1.000 km. Em comparação, a viagem demora o mesmo tempo de avião e mais de 5 horas em um trem tradicional.

Países do Japão à Alemanha também estão procurando construir redes maglev, embora os altos custos e a incompatibilidade com a infraestrutura de vias atuais continuem sendo obstáculos para o rápido desenvolvimento.