O deputado Chico Viga (BUPAC) apresentou na sessão remota desta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), um projeto de lei que declara de Utilidade Pública a Escolinha de Futebol Esporte Saúde e Lazer, E.F.E.S, com sede em Rio Branco.

O parlamentar frisou que, muito mais que apenas um esporte, a prática de futebol na infância traz ensinamentos importantes para as crianças, como socialização e disciplina.

“Para o educador físico Mateus Oliveira, a primeira preocupação dos pais deve ser com o bem-estar dos filhos. A prática esportiva está ligada diretamente aos cuidados com a saúde e a diversão. O futebol, por exemplo, além de ser um excelente entretenimento, evita problemas como a obesidade infantil”, enfatizou.

Chico Viga elencou ainda sete motivos para colocar as crianças na escolinha de futebol. “Esses motivos também foram elencados pelo educador físico Mateus Oliveira, são eles: diversão, contato com outras crianças, é bom para a saúde, desenvolvimento cognitivo, disciplina, espírito competitivo e aprender com as derrotas”, destacou.

Mircléia Magalhães/Agência Aleac

