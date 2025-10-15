Conecte-se conosco

Cotidiano

Chico Mendes bate Amigos do Maicon e avança para 3ª fase da Copa Acre

Publicado

38 minutos atrás

em

Foto Wagner Oliveira: Chico Mendes garantiu uma vaga na 3ª fase do torneio

Dois jogos marcaram nessa terça,14,  na quadra do Tangará, o começo da segunda fase da Copa Acre. O Furação do Norte bateu o Santinha por 7 a 3 e a equipe do Chico Mendes venceu os Amigos do Maicon por 5 a 2.

Última vaga

O Sport Canal venceu o Fronteira por 3 a 2, nas penalidades, após um empate por 2 a 2 no tempo normal nessa terça, no Tangará, e garantiu a última vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.

Confrontos no feminino

A Copa Acre, no feminino, terá duas partidas nesta quarta, 15, a partir das 19 horas, no Tangará. O Veneza enfrenta as Craques do Futuro no primeiro jogo e no segundo confronto o São Francisco joga contra o Villa.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Acre Esporte e Santa Cruz são finalistas do Campeonato Estadual

Publicado

25 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Santa Cruz e Botafogo realizaram um confronto de muita rivalidadePaulo Henrique 14 de outubro de 2025 DestaquePHd Navegação de Post Anterior

Foto Sueli Rodrigues: Santa Cruz e Botafogo realizaram um confronto de muita rivalidade

Acre Esporte e Santa Cruz são finalistas do Campeonato Estadual Sub-11. Nos duelos semifinais disputados nesta terça, 14, na Arena da Floresta, o Acre Esporte bateu a Escola do Galvez por 3 a 1 e o Santa Cruz derrotou o Botafogo por 3 a 0.

Final na sexta

Acre Esporte e Santa Cruz decidem o título do Sub-11 na sexta, 17, às 16 horas, na Arena da Floresta. Os dois times entram para decisão sem vantagem e se a partida terminar empatada no tempo normal, o campeão vai ser definido nas penalidades.

“Vai ser mais uma partida difícil. Vamos trabalhar com os garotos e realizar os ajustes necessários”, declarou o técnico do Santa Cruz, Wemerson Rambinho.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Xavier Maia e Escola do Galvez vencem no Campeonato Estadual

Publicado

28 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Competição entra na reta final e jogos passam a ser decisivos

Xavier Maia e Escola do Galvez conquistaram vitórias nesta terça, 14, no CT do Cupuaçu, e seguem com chances de conquistar uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-15.

O Xavier Maia derrotou o Estrelinha por 2 a 1 e a Escola do Galvez goleou os Meninos de Ouro por 6 a 0.

Pelo grupo 1

A primeira fase do Estadual Sub-15 terá dois jogos nesta quarta, 15, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, pelo grupo 1. São Francisco e Flamenguinho abrem a programação e Jovens Promessas e Chapecoense disputam a segunda partida.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Plácido de Castro fecha 1ª fase do Estadual com vitória diante da Assermurb

Publicado

29 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: O meia Mussarela (bola), do Plácido de Castro, é um dos destaques do Estadual

A equipe do Plácido de Castro venceu a Assermurb por 4 a 1 na última partida da primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. O Tigre do Abunã chegou aos 15 pontos na 6ª colocação e a Assemurb é o 8º com 11.

Duelo definido

O primeiro confronto da fase de quartas de final do Estadual Sub-17 está definido. O Santa Cruz, 1º colocado, vai jogar contra a Assermurb.

Rio Branco x Sena

Rio Branco e Sena Madureira, ambos classificados para as quartas, se enfrentam nesta quarta, 15, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da primeira fase.

Comentários

Continue lendo