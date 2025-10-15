Chico Mendes bate Amigos do Maicon e avança para 3ª fase da Copa Acre

Dois jogos marcaram nessa terça,14, na quadra do Tangará, o começo da segunda fase da Copa Acre. O Furação do Norte bateu o Santinha por 7 a 3 e a equipe do Chico Mendes venceu os Amigos do Maicon por 5 a 2.

Última vaga

O Sport Canal venceu o Fronteira por 3 a 2, nas penalidades, após um empate por 2 a 2 no tempo normal nessa terça, no Tangará, e garantiu a última vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.

Confrontos no feminino

A Copa Acre, no feminino, terá duas partidas nesta quarta, 15, a partir das 19 horas, no Tangará. O Veneza enfrenta as Craques do Futuro no primeiro jogo e no segundo confronto o São Francisco joga contra o Villa.

