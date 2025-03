Chelsea fecha contratação de Quenda, joia do Sporting, mas só terá jogador em 2026

O processo de desmanche do Humaitá continua sendo realizado. O meia Felipinho, uma das principais contratações antes do início do Campeonato Estadual, rescindiu contrato e fechou com o Ji-Paraná, de Rondônia.

O atleta perdeu espaço com o ex-técnico Emanoel Sacramento e é mais uma baixa antes do início do Campeonato Brasileiro da Série D.

Sem investimentos

Com a política adotada pela diretoria do Humaitá nesta reta final de Campeonato Estadual, a equipe não deve ter investimentos para o Brasileiro da Série D. O Tourão estreia no torneio nacional contra a Tuna Luso, do Pará.

Fase de classificação

O Humaitá fecha neste domingo, 16, contra o São Francisco, na Arena da Floresta, a participação na primeira fase do Estadual. A equipe de Porto Acre precisa torcer por uma derrota ou um empate do Independência contra o Plácido de Castro neste sábado, 15, para ter possibilidade de disputar a semifinal.

