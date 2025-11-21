Chelsea e Villa City são semifinalistas da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nos duelos das quartas nesta quinta, 20, no ginásio do Imaculada Conceição, o Chelsea venceu o Santinha por 4 a 2 e o Villa City bateu o Conquista por 6 a 3.

Semifinais no dia 27

As semifinais da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal entre PSC x Fluminense da Bahia e Villa City x Chelsea serão disputadas na quinta, 27, a partir das 19 horas, no Imaculada Conceição.

“Estamos a programação das semifinais fechadas. A Copa vem sendo disputada dentro do planejado e com grandes partidas”, declarou o coordenador Auzemir Martins.

