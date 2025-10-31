Chelsea bate Bombeiro Hidráulico e estreia com vitória na 6ª Copa TV Gazeta

O Chelsea bateu o Pista/Bombeiro Hidráulico por 4 a 1 nessa quinta, 30, no ginásio do Imaculada Conceição, e estreou com vitória na 6ª Edição da Copa TV Gazeta de Futsal.

Nas outras partidas da rodada, o PSC venceu o Glória por 5 a 3 e o Fluminense da Bahia derrotou o Aroeira por 3 a 2.

Em Sena Madureira

A primeira fase da 6ª Copa TV Gazeta terá sequência neste sábado, 1º de novembro, a partir das 19 horas, na quadra Aurino Brito, em Sena Madureira. O Sena Madureira recebe o Villa City, de Manuel Urbano, no duelo do interior da competição.

Relacionado

Comentários