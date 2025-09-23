Geral
Cheiro de gás tóxico pode ter sido causado por partículas de treinamento policial
A Polícia Militar do Acre (PM-AC) anunciou nesta quarta-feira (23) novas informações sobre o incidente que afetou moradores e motoristas na região do Parque Ipê e da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), na noite de segunda-feira (22). O forte cheiro de gás, que causou mal-estar em diversas pessoas, pode ter origem em partículas remanescentes de um treinamento realizado mais cedo no mesmo dia.
O episódio gerou pânico na BR-364, onde motociclistas e motoristas relataram ardência nos olhos, dificuldade para respirar e até desmaios, forçando muitos a parar no acostamento. Testemunhas descreveram o odor como semelhante ao de gás lacrimogêneo, e especulações iniciais apontavam para um possível vazamento ou liberação intencional por um veículo não identificado.
Em nota enviada, a PM-AC esclareceu que não havia nenhum treinamento do Batalhão de Operações Especiais (Bope) nas proximidades no momento do incidente. No entanto, admitiu que, durante a tarde de segunda-feira, ocorreu um evento que utilizou gás lacrimogêneo. “É possível que partículas remanescentes tenham permanecido no ar e, posteriormente, sido deslocadas pelo vento em direção à rodovia, situação inédita até então”, informou a corporação. A Polícia Militar lamentou o ocorrido e os transtornos causados à população.
Funcionários da Fundhacre e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), consultados na noite do incidente, descartaram qualquer vazamento interno nas unidades. Um vigilante da empresa Columbia, que estava de plantão, relatou: “Era um cheiro muito forte, como de gás lacrimogêneo. Dava ardência nos olhos e dificuldade para respirar. Vários motociclistas e motoristas pararam aqui na frente passando mal”.
A assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou que não houve registros de atendimentos relacionados ao episódio no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou entradas no Pronto Socorro de Rio Branco relacionadas ao caso.
Feminicídio: mulher é morta a facadas pelo ex-marido em Cruzeiro do Sul
Crime foi presenciado por quatro filhos da vítima; agressor já havia sido denunciado por violência e tinha medida protetiva
A dona de casa Maria José de Oliveira, de 51 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-marido a golpes de faca na manhã desta terça-feira (23), na Rua Alita, no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.
Segundo testemunhas, quatro dos 16 filhos da vítima presenciaram o crime, que gerou comoção e revolta na comunidade. O autor, Raimundo Prudêncio da Silva, de 61 anos, foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante.
Maria José já possuía medida protetiva contra o agressor, considerado violento pelas autoridades. Raimundo Prudêncio foi encaminhado à Delegacia da Mulher e deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (24).
Iapen define lotação de 170 novos agentes penais no Acre
Maior parte dos convocados atuará em Rio Branco, que receberá 129 servidores; demais municípios também serão contemplados
O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) publicou, nesta terça-feira (23), a Portaria nº 1.287, que estabelece a distribuição das vagas para o cargo de Agente Policial Penal, referentes ao concurso público realizado em 2023.
Ao todo, 170 novos servidores reforçarão o sistema penitenciário do estado, sendo 137 homens e 33 mulheres. A capital, Rio Branco, concentrará o maior número de convocações, com 96 agentes masculinos e 33 femininos, totalizando 129 novos profissionais.
Além da capital, outros municípios também receberão reforço no efetivo. Senador Guiomard e Sena Madureira terão, cada um, 10 novos agentes do sexo masculino. Já Tarauacá contará com 5 servidores, enquanto Cruzeiro do Sul terá 16, todos homens.
De acordo com a administração pública, a data em que os convocados poderão escolher a unidade de lotação será divulgada posteriormente. O ato integra o cronograma iniciado em setembro, que prevê inspeção médica, entrega de documentos e posse dos aprovados.
Passarela da ponte metálica segue oferecendo risco a pedestres
A passarela de madeira da ponte metálica, em Rio Branco, segue apresentando risco para os pedestres que precisam atravessar diariamente entre o centro e o segundo distrito da capital. Estudantes, trabalhadores e moradores relatam dificuldade e medo ao utilizar o espaço.
No local, o repórter, David Medeiros, conversou na manhã desta terça-feira, 23, com Benedito Nonato da Silva, que disse depender da travessia mesmo com os riscos. “Eu passo aqui sempre, eu passo direto aqui. Às vezes eu vou pegar meu benefício aqui no banco, aqui no Bradesco, aí eu tenho que passar por aqui. Mas está meio difícil agora. Mas é obrigatório, a situação não está boa não. O negócio está perigoso. Até parei quando eu vi isso aqui, está feio, está ruim o negócio”, pontuou.
Outro morador, Raimundo Nonato, também criticou as condições da passarela e defendeu uma solução definitiva: “Sempre eu passo por aqui. Rapaz, eu creio que essa situação, em caso que foi construída pelo PT, é o seguinte, é madeira. A madeira com o tempo, ela estraga. Para resolver esse problema, creio eu, o governo tinha condições de fazer, no caso, alvenaria. Provavelmente ficaria melhor. Com certeza. Esse aí sempre está dando problema. Para lá, até que está arrumado. Mas para cá, está essa situação que a gente está vendo. Nós estamos vendo aqui a situação, a pessoa quebrar uma perna, cair. É complicado. E tem condições de fazer melhor”, ressaltou.
Mesmo reconhecendo o perigo, Raimundo afirma não ter alternativa. “Eu moro aqui no segundo distrito. Deixa o carro desse lado, porque não tem vaga no centro”, acrescentou.
No começo de setembro, a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Acre (Seop) informou que a área não está sob a gestão direta do órgão. Entretanto, a secretaria informou que o local será incluído em um projeto de revitalização da região da Gameleira. A intervenção prevê a reforma de fachadas e adequações para a instalação de permissionários, incluindo comerciantes da área.
