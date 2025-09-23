Cheiro de gás tóxico pode ter sido causado por partículas de treinamento policial

A Polícia Militar do Acre (PM-AC) anunciou nesta quarta-feira (23) novas informações sobre o incidente que afetou moradores e motoristas na região do Parque Ipê e da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), na noite de segunda-feira (22). O forte cheiro de gás, que causou mal-estar em diversas pessoas, pode ter origem em partículas remanescentes de um treinamento realizado mais cedo no mesmo dia.

O episódio gerou pânico na BR-364, onde motociclistas e motoristas relataram ardência nos olhos, dificuldade para respirar e até desmaios, forçando muitos a parar no acostamento. Testemunhas descreveram o odor como semelhante ao de gás lacrimogêneo, e especulações iniciais apontavam para um possível vazamento ou liberação intencional por um veículo não identificado.

Em nota enviada, a PM-AC esclareceu que não havia nenhum treinamento do Batalhão de Operações Especiais (Bope) nas proximidades no momento do incidente. No entanto, admitiu que, durante a tarde de segunda-feira, ocorreu um evento que utilizou gás lacrimogêneo. “É possível que partículas remanescentes tenham permanecido no ar e, posteriormente, sido deslocadas pelo vento em direção à rodovia, situação inédita até então”, informou a corporação. A Polícia Militar lamentou o ocorrido e os transtornos causados à população.

Funcionários da Fundhacre e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), consultados na noite do incidente, descartaram qualquer vazamento interno nas unidades. Um vigilante da empresa Columbia, que estava de plantão, relatou: “Era um cheiro muito forte, como de gás lacrimogêneo. Dava ardência nos olhos e dificuldade para respirar. Vários motociclistas e motoristas pararam aqui na frente passando mal”.

A assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou que não houve registros de atendimentos relacionados ao episódio no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou entradas no Pronto Socorro de Rio Branco relacionadas ao caso.

