Cheias mortais devastam o sul da Ásia: mais de 900 mortos

Abandono familiar e transtornos mentais

Verônica acompanhou Gerson dos 10 aos 18 anos. A primeira vez que o viu, ele havia sido levado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Conselho Tutelar, após ser encontrado andando sozinho em uma BR. Desde então, passou a integrar a rede de proteção da infância.

Ela o descreve como um jovem que cresceu sem apoio familiar e em condições severas. Filho de uma mãe com esquizofrenia e avós também comprometidos na saúde mental, ele vivia em pobreza extrema.

Entre os irmãos, Gerson foi o único que não conseguiu uma família adotiva. “Justamente por ter possível transtorno. A sociedade quer adotar crianças perfeitas, coisa impossível dentro do acolhimento institucional, onde só chegam diante de negligência extrema”, afirma Verônica.

Os transtornos de Gerson, porém, só foram reconhecidos oficialmente quando ele entrou no sistema socioeducativo.

De acordo com a profissional, mesmo a mãe tendo perdido a guarda há anos, o jovem continuava buscando por ela. “Ele, embora estivesse destituído, amava a mãe e sonhava que ela conseguisse cuidar dele. Evadia do abrigo e ia direto para a casa da avó e da mãe”, afirma.

O caso

Gerson invadiu, neste domingo, a jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, na Paraíba.

Em nota oficial, a Prefeitura de João Pessoa informou que ele “escalou rapidamente uma parede de mais de 6 metros, passou pelas grades de segurança, usou uma árvore como apoio e entrou no recinto da leoa”.

A administração municipal declarou que já iniciou a apuração das circunstâncias do caso, manifestou solidariedade à família da vítima e reafirmou que o zoológico segue todas as normas técnicas e de segurança.

A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionados para realizar os procedimentos cabíveis. O zoológico foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas foram suspensas.