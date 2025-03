Cheia do Rio Tejo afeta mais de 100 famílias ribeirinhas em Marechal Thaumaturgo, no Acre

Energisa confirma desligamento preventivo em Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Tarauacá; equipes monitoram situação para restabelecer o fornecimento

As cheias que atingem o Acre levaram à interrupção do fornecimento de energia elétrica para 233 clientes em três municípios do estado. A medida, adotada como precaução para evitar acidentes elétricos, foi confirmada pela Energisa, operadora responsável pelo serviço.

Em Cruzeiro do Sul, 178 clientes dos bairros Ramal Florianópolis, da Lagoa, Ramal Boca do Moa, Centro, da Lagoa e Remansa tiveram a energia desligada. Já em Rio Branco, apenas cinco clientes dos bairros Baixada da Habitasa, Seis de Agosto e Base foram afetados. Em Tarauacá, o número sobe para 40, com interrupções nos bairros Senador Pompeu e Comunidade Terra Firme.

De acordo com a Energisa, o desligamento é uma medida de segurança necessária para proteger a população e evitar riscos de acidentes em áreas alagadas. As equipes da operadora estão monitorando a situação e avaliando as condições para o restabelecimento do fornecimento de energia, que será feito assim que houver garantia de segurança.

A medida reforça os impactos das enchentes no estado, que já enfrenta prejuízos em diversas áreas devido ao transbordamento dos rios. A população local aguarda a normalização do cenário enquanto as autoridades e empresas trabalham para minimizar os efeitos das cheias.

Para registrar ocorrências sobre interrupção e alagamentos, ligue para os seguintes canais:

0800 647 7196

Aplicativo Energisa ON

Gisa (www.gisa.energisa.com.br)

A operadora pede ainda que, caso observe algum cabo rompido ou objetos na rede elétrica, não se aproxime e entre em contato com a Energisa.

