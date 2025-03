Cheia do Rio Madeira alaga Transamazônica e isola Sul do Amazonas

Secretária Raiza Dias participa de cerimônia de encerramento do projeto que qualificou docentes de escolas rurais na fronteira

A Secretária Municipal de Educação, Raiza Dias, marcou presença neste sábado (29) no encerramento da primeira edição do programa Escola da Terra no Acre, realizado na Escola Kairala José Kairala. A iniciativa do Ministério da Educação (MEC) formou 142 professores de zonas rurais de quatro municípios da fronteira.

Detalhes do programa:

– Parcerias: Executado pela UFAC em conjunto com a SEE e UNDIME

– Duração: Capacitação de janeiro a março para docentes dos anos iniciais

– Abragência: Atendeu Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri

Durante a cerimônia de entrega dos certificados, a secretária Raiza Dias destacou: “Esta formação representa um avanço na qualidade do ensino oferecido às crianças do campo, garantindo educação contextualizada às realidades rurais”.

O projeto inédito no estado integra as políticas nacionais de valorização da educação do campo, com metodologias específicas para atender às particularidades das comunidades rurais. Os professores capacitados agora retornam às suas unidades de ensino para aplicar os conhecimentos adquiridos.

A previsão é que novas turmas sejam formadas ainda este ano, ampliando o alcance do programa para outras regiões do estado.

