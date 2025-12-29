Cheia do Rio Acre já deixa mais de 400 desabrigados em sete abrigos na capital acreana

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Branco inaugurou, na manhã desta segunda-feira, 29, o sistema de energia solar instalado em sua sede. O projeto foi executado pela empresa Amazon Solar e viabilizado com recursos repassados pelo Ministério Público do Trabalho da 14ª Região (MPT-14), por meio da Procuradoria do Trabalho no Município de Rio Branco, dentro de um plano de reestruturação que prevê investimentos totais de R$ 364 mil ainda.

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à modernização da estrutura física da entidade, com foco na redução de custos operacionais, sustentabilidade financeira e melhoria da qualidade dos serviços prestados a cerca de 300 usuários, entre crianças, jovens e adultos com deficiência, além de seus familiares. Com mais de 40 anos de atuação, a APAE de Rio Branco é referência no Acre nas áreas de educação, saúde e assistência social.

O sistema fotovoltaico entregue pela Amazon Solar recebeu investimento de R$ 126.950,00 e deve gerar uma economia anual estimada em aproximadamente R$ 84 mil para a instituição. Antes da implantação, a conta de energia elétrica da APAE variava entre R$ 6 mil e R$ 7 mil mensais, valor que agora será reduzido à taxa mínima cobrada pela concessionária.

Segundo os sócios da Amazon Solar, Paulo Heverton Costa da Silva e Fábio de Lima, foram instalados 121 módulos bifaciais de 600 watts, com capacidade contratada de 7.500 kW, podendo chegar a quase 9 mil kW mensais durante o período de verão, quando a produção é até 20% maior. “Além da economia, a APAE ganha liberdade para ampliar o uso de equipamentos, climatizar ambientes e investir mais conforto, sem o receio de aumento na conta de luz. Esse recurso que antes não retornava agora será investido diretamente nos alunos”, destacaram.

A presidente da APAE de Rio Branco, Maria do Carmo Pismel da Silva, a Carminha, agradeceu ao Ministério Público do Trabalho pelo repasse dos recursos e destacou a importância da parceria. “Recebemos do MPT o valor de R$ 364 mil, o que tornou possível a execução dessa grande obra, trazendo benefícios imensos para a instituição. Hoje estamos recebendo oficialmente o sistema fotovoltaico, que representa um avanço significativo para a APAE. Agradeço aos servidores que não mediram esforços, à equipe que esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis e a todos que acreditaram nesse projeto”, afirmou.

A gestora também destacou que o recurso contempla outras frentes importantes, como a instalação de um sistema de monitoramento de segurança e a aquisição de mobiliário e equipamentos para diferentes setores da entidade. Em tom emocionado, a presidente ainda desejou sucesso ao próximo gestor da instituição, Lázaro Barbosa, que assumirá a presidência no triênio 2026–2028.

Para Barbosa, a redução das despesas com energia representa um alívio significativo para a gestão futura. “Assumir a APAE já com essa despesa a menos, que chegava a até R$ 8 mil por mês, é fundamental. Foi uma visão estratégica da atual gestão, que utilizou um recurso do Ministério Público do Trabalho para investir em algo permanente, garantindo economia e permitindo que o dinheiro seja direcionado para outras necessidades da instituição”, ressaltou.

Além do sistema de energia solar, o plano de reestruturação prevê a implantação de um sistema eletrônico de monitoramento de segurança, com investimento de R$ 129.968,49, visando ampliar a proteção patrimonial e garantir mais segurança a usuários, profissionais e familiares. Também está prevista a aquisição de mobiliário de cozinha e equipamentos para diversos setores, orçada em R$ 107.081,51, substituindo itens obsoletos ou deteriorados.

Atualmente, a APAE de Rio Branco conta com 22 colaboradores contratados pelo regime CLT, cinco prestadores de serviço e cerca de 2

