Cheia do Rio Acre já atinge 40 bairros de Rio Branco e força retirada de famílias
Defesa Civil atende 19 áreas em situação crítica; 35 famílias estão em abrigos e outras 39 foram para casas de parentes. Comunidades rurais também são afetadas
A rápida elevação do Rio Acre e as fortes chuvas na região do Alto e Baixo Acre já causaram alagamentos em 40 bairros de Rio Branco, segundo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec). Ao todo, 35 famílias (115 pessoas) foram deslocadas para abrigos municipais na capital, e outras 39 famílias (122 pessoas) foram acolhidas por parentes.
De acordo com o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital, 19 bairros estão em situação mais crítica e recebem ações integradas das equipes municipais e estaduais. Duas comunidades rurais — Panorama e Catuaba, na região do Belo Jardim — também sofrem com os efeitos da cheia e recebem auxílio da Prefeitura.
As equipes mantêm monitoramento em tempo real e atuam prioritariamente nas localidades mais afetadas, enquanto a Defesa Civil segue em alerta diante da previsão de novas chuvas.
Ufac oferece salários de até R$ 9,2 mil em processo seletivo para professor substituto
Inscrições podem ser feitas até 1º de janeiro de 2026; vagas são para cadastro de reserva em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
A Universidade Federal do Acre (Ufac) está com inscrições abertas até 1º de janeiro de 2026 para processo seletivo simplificado visando a formação de cadastro de reserva para professor substituto. As oportunidades são para atuação nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com remuneração que pode chegar a R$ 9.233,29 para doutores em regime de 40 horas semanais.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da universidade até as 23h59 do dia 1º de janeiro de 2026, mediante pagamento de taxa de R$ 80 — exceto para casos de isenção previstos em lei. As provas serão aplicadas de forma presencial nas duas cidades.
A remuneração varia conforme titulação e carga horária (20 ou 40 horas), com valores que vão de R$ 3.677,93 para graduados em 20 horas até R$ 9.233,29 para doutores em 40 horas. Os contratos terão duração definida pela universidade, podendo ser prorrogados dentro do limite legal de dois anos.
Salários e benefícios
A remuneração varia conforme a titulação e a jornada de trabalho. Confira os valores:
Jornada de 20 horas
- Graduação: R$ 3.677,93
- Especialização: R$ 3.986,97
- Mestrado: R$ 4.450,54
- Doutorado: R$ 5.454,93
Jornada de 40 horas
- Graduação: R$ 5.501,60
- Especialização: R$ 6.150,59
- Mestrado: R$ 7.124,07
- Doutorado: R$ 9.233,29
Os valores incluem salário básico, auxílio-alimentação e retribuição por titulação, quando aplicável.
Vivi Fernandez passa Natal em Nova York durante nevasca histórica
A atriz e influenciadora Vivi Fernandez está em Nova York para as celebrações de Natal e acompanhou de perto a forte tempestade de neve que atingiu a cidade nos últimos dias e ganhou destaque no noticiário internacional.
Durante a estadia, Vivi presenciou os efeitos do fenômeno climático, que transformou a paisagem urbana e criou o cenário característico do inverno nova-iorquino. Em declaração, ela afirmou que a experiência representou a realização de um sonho antigo.
“Me senti privilegiada”
“Estar presente na maior tempestade de neve, depois de tantos anos, foi mágico. Me senti privilegiada. Vivi meu sonho de passar o Natal e viver essa magia, com muita neve”, disse.
A artista registrou ruas, parques e pontos turísticos cobertos de branco, além do clima natalino que tomou conta da cidade. As imagens mostram a combinação entre a intensidade do inverno e o encanto típico das festas de fim de ano em Nova York.
De acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware, ao menos 1,5 mil voos foram cancelados e outros 6.883 sofreram atrasos no nordeste dos Estados Unidos.
A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, decretou situação de emergência em razão da tempestade de inverno que atinge a região. O estado de Nova Jersey também enfrenta as mesmas condições climáticas.
Fonte: Conteúdo republicado de METRÓPOLES
CGU vê “falhas graves” no Mais Médicos e diz que impacto é limitado
Um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) apontou falhas estruturais, insuficiência de transparência e fragilidade na comprovação de resultados no Programa Mais Médicos para o Brasil, uma das principais iniciativas federais de provimento de profissionais na atenção básica.
A auditoria, publicada na quarta-feira (24/12), conclui que, apesar da ampliação da presença de médicos em áreas vulneráveis, a política teve efeito apenas parciais na redução das desigualdades regionais em saúde, mesmo após mais de uma década de execução e R$ 25,8 bilhões empenhados entre 2013 e 2024.
Segundo o documento, embora tenha ocorrido aumento da oferta de profissionais em regiões de maior vulnerabilidade, “a desigualdade regional não apresentou redução significativa, e os resultados de saúde continuam inferiores nessas localidades”. Para a CGU, o Ministério da Saúde carece de instrumentos eficazes para demonstrar o impacto real do programa sobre a saúde da população.
O relatório também destaca que “o ato normativo que regulamenta os artigos 19-A e 19-B da Lei nº 12.871/2013 está em tramitação” e que, até o momento, “as indenizações previstas ainda não foram pagas administrativamente”. De acordo com a CGU, essa lacuna prejudica a atratividade da iniciativa e expõe a execução a riscos de inconformidades.
A auditoria ressalta ainda que o regulamento necessário para viabilizar os pagamentos permanece pendente, e o próprio Ministério da Saúde reconheceu que nenhuma indenização foi concedida até hoje. Situação semelhante ocorre com o recesso anual dos médicos: embora o afastamento seja concedido na prática, “a regulamentação complementar ainda está em tramitação”, o que, segundo o órgão de controle, compromete a segurança jurídica do programa.
Falta de transparência na coordenação
A CGU também identificou deficiências graves de transparência ativa na Coordenação Nacional do Mais Médicos. Dados essenciais — como a composição do colegiado, duração dos mandatos, existência de vacâncias e agendas de deliberação — não estão disponíveis nos canais oficiais.
Para o órgão de controle, essa ausência de informações viola os princípios da publicidade e da transparência administrativa, além de dificultar o controle social e o acompanhamento das decisões estratégicas da política. O Ministério da Saúde reconheceu a falha, mas não informou prazos para sanar o problema.
Fonte: Conteúdo republicado de METRÓPOLES
