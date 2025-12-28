Acre
Cheia do Rio Acre atinge 35 famílias em 20 bairros de Rio Branco
Milhares de famílias de Rio Branco vivem dias de apreensão com a elevação do Rio Acre e o transbordamento de igarapés que cortam a capital. Desde os primeiros sinais da cheia, a Prefeitura passou a atuar de forma contínua para reduzir riscos, garantir segurança e oferecer acolhimento às pessoas diretamente afetadas pelos alagamentos. O Rio […]
Rio Tarauacá apresenta leve diminuição, mas município mantém estado de alerta
O nível do Rio Tarauacá apresentou uma leve diminuição na manhã deste domingo (28), após atingir 9,91 metros à meia-noite. Às 6h, o rio marcou 9,87 metros, indicando uma pequena baixa no volume de água. Apesar disso, o município segue em estado de alerta devido à elevação dos igarapés, que continuam desaguando no rio. De […]
Em Sena Madureira, ribeirinha encontra motor preso a estacas após repiquete
Moradora da zona ribeirinha do Rio Macauã, em Sena Madureira (AC), encontrou neste domingo (28) um motor que teria sido arrastado pela correnteza e acabou ficando apoiado sobre estacas cravadas no leito do rio. O achado chamou a atenção para os efeitos da elevação do nível das águas na região. Segundo o relato, o objeto […]
Rio Acre ultrapassa 15 metros e mantém Rio Branco em estado de atenção máxima
Nível do rio segue em elevação, famílias estão desabrigadas e chuvas de dezembro quase dobram média histórica
