Essa é a segunda vez que o rio transborda na cidade este ano e atinge os moradores. Santa Rosa do Purus tem uma população formada, praticamente, por indígenas. Em fevereiro, a cidade foi afetada por uma alagação histórica que chegou a desabrigar mais de 300 indígenas.

No dia 22 de fevereiro, o governador Gladson Cameli decretou calamidade pública em dez cidades do Acre. No mesmo dia, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o estado de calamidade nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Mais de 130 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes nas dez cidades.