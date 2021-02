Por Antonia Nascimento

Na manhã desta Sexta-Feira (19), o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, juntamente com sua equipe, recebeu o Secretário Nacional de Assistência Social, do Ministério da Cidadania, Miguel Ângelo Gomes e o levou para conhecer a situação em que estão os mais de 80 imigrantes estrangeiros que estão acampados na ponte Brasil/Perú e também os mais de 400 que estão nos abrigos temporários/escolas em Assis Brasil.

Estavam presentes na comitiva geral, a Secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Política para Mulheres (Ana Paula de Lima); o Presidente da Câmara dos Vereadores (Wendel Marques); Assessora Especial para Assuntos de Imigração (Niusarete Margarida de Lima); a Assessora Especial da Ministra Damares (Claudia Anjos); o Comandante da GEFRON (Coronel Antônio Teles); o Assessor Especial da Ministra Damares (Marcos Carvalho); a Delegada da Polícia Federal (Nathalia Ribeiro Leite), o Delegado de Polícia Civil Erick, dentre outras autoridades.

Na ponte, as autoridades conversaram com o governador de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura e com o prefeito de Iñapari, Abraão Cardoso. No tocante as autoridades peruanas disseram que por enquanto a fronteira não será liberada, destacando que a invasão praticada pelos estrangeiros pode atrasar ainda mais as tratativas entre Brasil e Peru.

Posteriormente às visitas, foi realizada uma reunião mais ampla no auditório municipal José Monteiro, onde o Prefeito Jerry clamou que o Governo Federal assuma a sua responsabilidade com o problema e ofereça uma solução definitiva para o problema, enfatizando que o município vive uma situação em que não basta mais apenas receber recursos e kits básicos, pois o gerenciamento de todo esse pessoal, demanda muito da pequena equipe da Prefeitura e finda que quem sofre são os próprios munícipes, pois enquanto é demandado esforço para cobrir a questão migratória, a assistência ao povo assisbrasiliense fica debilitada ou simplesmente descoberta.

Jerry também propôs que outras cidades assumam um pouco desse fardo.

Em seu discurso, o representante do governo federal destacou entender que o problema exige uma solução imediata e garantiu que o Ministério da Cidadania vai intervir e ajudar o estado e o município no enfrentamento dessa crise humanitária que se instalou na fronteira. “Viemos para conhecer a realidade e ouvir as demandas da prefeitura que está na linha de frente dessa situação. De posse de um relatório detalhado iremos agilizar a ajuda dentro daquilo que a urgência nós permite”, disse Miguel.

Para amenizar a situação, a secretária da SEASDHM, Ana Paula Lima disse que enquanto a ajuda federal não chega, o Estado vai continuar dando suporte ao município. Nisto informou que está destacando uma equipe de técnicos para auxiliar a equipe municipal na execução das ações de assistência aos imigrantes.

Jerry agradeceu ao Governo do Estado por estar fazendo a parte dele, mas clamou que precisa da ajuda do governo federal para uma solução definitiva do problema.

